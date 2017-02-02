В Киеве ко дню рождения Сущенко покажут фильм "Узники Кремля"

В клубе Кабинета министров Украины для представителей дипломатического корпуса и международных организаций 6 февраля в 13:00 состоится презентация фильма UA/TV "Узники Кремля", посвященного незаконно арестованному в России журналисту Роману Сущенко.

Об этом в четверг 2 февраля сообщает пресс-служба Мининформполитики.

"Мероприятие будет проводится ко дню рождения журналиста – 8 февраля. Во время презентации можно будет посмотреть выставку фотографий Романа, сделанных им во время его работы собственным корреспондентом государственного информационного агентства "Укринформ" во Франции", - отмечается в сообщении.

На мероприятии также будут присутствовать семья журналиста и его адвокат Марк Фейгин.

Организаторы мероприятия: Министерство информационной политики Украины, Министерство иностранных дел Украины, ИА "Укринформ".

Также сообщается, что в этот день студсовет при Министерстве информационной политики Украины запланировал Twitter-шторм.

"Во время мероприятия регламентировано работать онлайн Twitter-конференции. Студенты под хэштегом #FreeSushchenko будут сообщать в Twitter важное. Призываем всех присоединиться к Twitter-шторма, чтобы поднять этот вопрос в топ-темы!" - отмечается в сообщении.

Откроют презентацию первые лица ведомств-организаторов: министр информационной политики Украины Юрий Стець, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, генеральный директор "Укринформа" Александр Харченко .

Планируется, что со словами поддержки Сущенко выступят представители международных организаций в Украине, уполномоченный президента по мирному разрешению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, а также председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Как сообщалось, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест незаконно задержанному в РФ журналисту Укринформа Роману Сущенко еще на три месяца - до 30 апреля 2017 года.

Напомним, Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге была принята резолюция, в которой были выдвинуты требования освободить Романа Сущенко, а также прекратить преследование украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

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