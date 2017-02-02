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NEWSru.ua // Культура // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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Жадан открывает "Школу молодого писателя"
время публикации: 07:23
последнее обновление: 07:24
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Проект "Школа молодого писателя" стартует в Харькове в марте. Об этом 1 февраля журналистам рассказал куратор проекта, известный украинский писатель Сергей Жадан

Проект "Школа молодого писателя" стартует в Харькове в марте. Об этом 1 февраля журналистам рассказал куратор проекта, известный украинский писатель Сергей Жадан, сообщает Укринформ.

"Это, конечно, не какой-то литературный институт, но это первый шаг для начинающих писателей. В то же время для общества, которое четвертый год живет в условиях стресса, это своего рода арт-терапия", - отметил Жадан.

По его словам, школа рассчитана на молодежную аудиторию.

"Будут сформированы две группы: младшая, до 15-ти лет, и старшая - до 22-х. Занятия включают теоретическую и практическую подготовку. В числе педагогов - профессиональные критики и научные сотрудники Харьковского литературного музея. Запланировны встречи с харьковскими писателями", - добавил Жадан.

По его словам, для участия в проекте нужно до 22 февраля заполнить регистрационную форму на сайте Всеукраинского студенческого братства "Элита нации". После регистрации предусмотрен творческий конкурс.

Творения лучших воспитанников школы опубликуют в общем сборнике с Сергеем Жаданом. Он уже пообещал рассказать участникам проекта, как написать бестселлер.

42-летний Жадан сам родом из Луганской области, учился в Харьковском педагогическом университете им.Сковороды, живет в Харькове. Кандидат филологических наук, писатель, поэт, переводчик.

В 2016 году награжден государственной премией "Украинская книга года", все средства от которой направил в помощь детям Донбасса.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.  

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