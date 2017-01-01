Названы топ-30 самых ожидаемых фильмов 2017 года

Американский билетный сервис Fandango составил список 30 самых ожидаемых лент 2017 года. Лидер рейтинга — фильм режиссера Райана Джонсона "Звездные войны: Эпизод 8", продолжение киносаги Джорджа Лукаса. Его премьера намечена на 14 декабря.
На втором месте — фантастическая лента "Стражи Галактики. Часть 2" с Крисом Праттом и Карен Гиллан. Третью строчку заняла картина "Красавица и Чудовище", в которой снялась Эмма Уотсон.
В первую десятку вошли фильмы о супергероях "Чудо-женщина", "Человек-паук: Возвращение домой" и "Лига справедливости: Часть 1", а также восьмой сиквел "Форсажа" и картина "На пятьдесят оттенков темнее" — продолжение "Пятидесяти оттенков серого". Помимо этого, кинолюбители ждут премьеры ленты "Логан", завершающей части трилогии о Росомахе (Хью Джекман), и мультфильма "Гадкий я 3".
Завершает рейтинг фэнтезийный боевик "Великая стена" с Мэттом Дэймоном.
Ранее в декабре сообщалось, что в восьмом фильме франшизы "Звездные войны" появится Кэрри Фишер в роли принцессы Леи. 60-летняя актриса, скончавшаяся в больнице 27 декабря в результате остановки сердца, успела сняться в новом эпизоде фантастической киносаги.
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