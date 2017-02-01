Шварценеггер и Дженнифер Лопес выступили против антимиграционного указа Трампа

Все больше знаменитостей откровенно выступают против антимиграционного указа нового президента Дональда Трампа. О своем несогласии, о запрете на въезд в США представителям семи мусульманских стран, заявили актриса и певица Дженнифер Лопес и актер, а также бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

"Честно говоря, ощущение, что прямо сейчас мы находимся в кошмаре!! В стране, основанной иммигрантами, слово "иммигрант" стало плохим !!!" - возмущенно написала в своем Instagram латиноамериканка Джей Ло.

"Это безумие и заставляет нас выглядеть глупо, когда Белый дом плохо подготовлен для выполнения такого рода распоряжений", - заявил "Терминатор", передает The Hill.

По мнению Арни, президент с этим указом погорячился. Шварценеггер напомнил, что сам он эмигрировал из Австрии и использовал "зеленую карту", чтобы начать работать в США.

Ранее против антимиграционной политики Трампа уже выступили известный писатель Стивен Кинг, основатель Facebook Марк Цукерберг, основатель Google Сергей Брин, певица Рианна, актер Эштон Катчер и другие.

Президент Трамп 27 января подписал указ, который имеет название "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты". Он приостанавливает прибытие беженцев в США в течение 120 дней и блокирует на три месяца визы для путешественников из семи мусульманских стран, в том числе из Ирана.

Иранский режиссер Асгар Фархади, номинированный в этом году на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", не сможет приехать на церемонию вручения из-за "антииммигрантского" указа.

Тысячи ученых с мировым именем, в числе которых 28 лауреатов Нобелевской премии подписали петицию, в рамках которой решительно осуждают такую политику Белого дома.

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