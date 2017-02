Джамала даст сольный концерт в Киеве перед финалом "Евровидения-2017"

Победительница "Евровидения-2016" Джамала выступит 12 мая с новой концертной программой в киевском Дворце спорта, и это будет не менее гласное событие, чем само "Евровидение".

Об этом в среду 1 февраля певица заявила на пресс-конференции в "Укринформе".

"Мой сольный концерт состоится 12 мая во Дворце спорта. Я очень хочу, чтобы это было, конечно, не более громкое событие, чем "Евровидение", но тоже очень важное. Потому что люди приедут к нам, и мне очень хотелось бы показать им, кто такая исполнительница Джамала, кто есть последний победитель на то время. Мне хотелось бы показать свою музыку, украинскую музыку, крымскотатарскую музыку. Я бы очень хотела, чтобы им понравилось то действо, которое мы будем показывать 12 мая", - отметила Джамала.

Концертная программа имеет название "I Believe in U" – и U является символической, сказала она. Это возможность как последнего на 2016 год победителя "Евровидения" сказать еще что-то важное.

"Это очень важная для меня песня. Для меня как для автора все мои песни - главные, как "1944" или еще какие-то песни из альбома. Но эта песня особая для меня. Потому что эта песня как возрождение. Я говорю о том, что очень важно слышать слова "Я верю в тебя" постоянно – на разных этапах нашей жизни.. Это очень важно было для меня, когда я ехала на "Евровидение". Вся моя команда верила в меня, вся Украина верила в меня. И поэтому эта буква U означает "I Believe in Ukraine, I Believe in Ukrainians". И это очень важное для меня новое заявление. Мне очень бы хотелось, чтобы это было именно в гранд-финале ("Евровидения")", - заявила Джамала.

Как сообщалось, "Евровидение" пройдет в киевском Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфинал конкурса запланирован на 9 и 11 мая, финал - на 13 мая.

Участие в международном песенном конкурсе, который будет принимать Украина, подтвердили 43 страны. По предварительным прогнозам, во время проведения конкурса украинскую столицу посетит около 20 тыс. человек.

Cсылки по теме: