 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Культура // Среда, 1 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Джамала даст сольный концерт в Киеве перед финалом "Евровидения-2017"
время публикации: 16:02
последнее обновление: 16:02
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Победительница "Евровидения-2016" Джамала выступит 12 мая с новой концертной программой в киевском Дворце спорта, и это будет не менее гласное событие, чем само "Евровидение"

Победительница "Евровидения-2016" Джамала выступит 12 мая с новой концертной программой в киевском Дворце спорта, и это будет не менее гласное событие, чем само "Евровидение".

Об этом в среду 1 февраля певица заявила на пресс-конференции в "Укринформе".

"Мой сольный концерт состоится 12 мая во Дворце спорта. Я очень хочу, чтобы это было, конечно, не более громкое событие, чем "Евровидение", но тоже очень важное. Потому что люди приедут к нам, и мне очень хотелось бы показать им, кто такая исполнительница Джамала, кто есть последний победитель на то время. Мне хотелось бы показать свою музыку, украинскую музыку, крымскотатарскую музыку. Я бы очень хотела, чтобы им понравилось то действо, которое мы будем показывать 12 мая", - отметила Джамала.

Концертная программа имеет название "I Believe in U" – и U является символической, сказала она. Это возможность как последнего на 2016 год победителя "Евровидения" сказать еще что-то важное.

"Это очень важная для меня песня. Для меня как для автора все мои песни - главные, как "1944" или еще какие-то песни из альбома. Но эта песня особая для меня. Потому что эта песня как возрождение. Я говорю о том, что очень важно слышать слова "Я верю в тебя" постоянно – на разных этапах нашей жизни.. Это очень важно было для меня, когда я ехала на "Евровидение". Вся моя команда верила в меня, вся Украина верила в меня. И поэтому эта буква U означает "I Believe in Ukraine, I Believe in Ukrainians". И это очень важное для меня новое заявление. Мне очень бы хотелось, чтобы это было именно в гранд-финале ("Евровидения")", - заявила Джамала.

Как сообщалось, "Евровидение" пройдет в киевском Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфинал конкурса запланирован на 9 и 11 мая, финал - на 13 мая.

Участие в международном песенном конкурсе, который будет принимать Украина, подтвердили 43 страны. По предварительным прогнозам, во время проведения конкурса украинскую столицу посетит около 20 тыс. человек.

facebook

Cсылки по теме:

Киеву передали символические ключи от "Евровидения-2017"
// NEWSru.ua // Культура // 31 января 2017 г.

Страны начали назвать имена участников "Евровидения-2017"
// NEWSru.ua // Культура // 24 января 2017 г.

Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход. Как идёт подготовка к конкурсу
// NEWSru.ua // Культура // 6 января 2017 г.

Креативным продюсером Евровидения-2017 стал Олег Бондарчук - режиссер "Фабрики звезд" и "Голоса страны"
// NEWSru.ua // Культура // 2 января 2017 г.

Гройсман: "Евровидение-2017" в Киеве будет проведено на самом высоком уровне
// NEWSru.ua // Культура // 31 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 17:36
 ФФУ отклонила претензии Милевского к "Динамо" на сумму в 1,2 миллиона евро, - СМИ
// Спорт


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 1 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 17:36

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017