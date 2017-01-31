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NEWSru.ua // Пресса // Вторник, 31 января 2017 г.
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Financial Times. На востоке Украины нарастают боевые действия
время публикации: 13:58
последнее обновление: 13:58
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На востоке Украины нарастают боевые действия

"В сепаратистских регионах Украины усилились боевые действия, семь правительственных солдат и порядка 15 поддерживаемых Россией боевиков убиты в сражениях у сепаратистского оплота Донецк, по словам властей, - сообщают Роман Олеарчик, Кэтрин Хилл и Стефан Уэгстил в The Financial Times

Чиновники украинского Министерства обороны в понедельник обвинили "российские оккупационные войска" в открытии огня "с использованием всей мощи их арсенала по всем линиям фронта" со стороны Донецка, к югу в сторону стратегически важного портового города Мариуполь. По словам чиновников, в ходе данной атаки сепаратисты использовали ракетные системы "Град".

"Лидеры находящихся в Донецке сепаратистов обвиняют в кровопролитии киевскую армию и утверждают, что в ходе него погиб один из их ведущих командиров, - говорится в статье. - Эскалация ставших рутинными ежедневных перестрелок увеличит количество жертв этой необъявленной трехлетней войны из-за территорий у украинско-российской границы, которое уже достигло порядка 10 тыс."

"Киев обвинил пророссийских сепаратистов в провоцировании боевых действий попыткой захватить позиции украинского правительства к северу от Донецка", - передают авторы. В ответ украинские военнослужащие "пошли в наступление, захватив важную позицию, имеющую стратегическое значение", сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Журналисты напоминают, что атаки произошли после разговора президентов России и США об украинском и сирийском конфликтах.

Перевод InoPressa

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