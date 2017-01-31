31 января. Обзор прессы. Провокация Кремля и гумкатастрофа: в авдеевской "промке" идут бои

В выходные дни практически по всей линии разграничения активизировались обстрелы украинских позиций, боевики использовали ствольную и реактивную артиллерию, бронетехнику и миномёты. На некоторых участках проходили тяжёлые бои. В воскресенье в районе Авдеевки бой длился почти сутки: пресс-центр АТО заявил, что противник дважды пытался штурмовать украинские позиции, но, понеся потери, отступил. Разведка Минобороны сообщила об уничтожении 15 боевиков, есть потери и у ВСУ: погибло пятеро украинских военнослужащих.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук уверен, что выбор момента для эскалации не был случайным. В США вступил в должность новый президент, несколько ведущих стран Европы готовятся к выборам. Поэтому именно сейчас Кремль в очередной раз пытается навязать свой сценарий выполнения минских соглашений. Он подразумевает проведение местных выборов, амнистию для боевиков и легализацию бандформирований под видом народной милиции, а уже затем вывод войск и возвращение Украине контроля над границей.

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук говорит, что видит одну цель спровоцированной боевиками эскалации: заставить Украину выполнять минские договорённости по российскому сценарию. По его словам, пока при власти в США был Обама, у него была чётко сформулированная позиция по "Минску", к концу президентского срока он её зацементировал. Теперь для Путина наступил оптимальный момент для навязывания своего алгоритма.

Сейчас, считает Тымчук, мы видим политическую неразбериху в Европе в связи с предвыборными кампаниями. "При этом эскалация конфликта сопровождалась мощными вбросами и российских СМИ, и так называемого "минобороны ДНР" о том, что ВСУ производит попытки масштабного наступления в Донбассе, - говорит нардеп. - Перед этим очень активно действовали европейские пророссийские силы. Они пытались в национальных парламентах продавливать законодательные документы, в которых сказано, что Украина срывает минские соглашения, что здесь идёт гражданская война и ответственность за срыв мирного диалога лежит только на Киеве. Пророссийские силы в нашей стране говорят о том же".

"Можно допустить, что эскалация будет продолжаться до тех пор, пока Путин не получит желаемого либо Запад не задекларирует, что, несмотря на политические изменения в ЕС и США, Минск должен выполняться обеими сторонами и на России лежит ответственность за события в Донбассе. Как только Путин получит этот месседж, смысл эскалации будет теряться", - уверен эксперт.

Тымчук уверен: говорить о том, что Украина нарушает минские договорённости, можно лишь в случае, если украинские войска будут захватывать позиции, которые по картам "Минска" контролируются боевиками. "Но этого не происходит и, думаю, не будет происходить. Наши войска занимали позиции либо в серой зоне, либо, как в случае со Светлодарской дугой - бывшим Дебальцевским плацдармом, на тех территориях, которые должны контролироваться Украиной, - объясняет он. - Тем не менее Москва всё равно использует это для того, чтобы кричать о том, что Украина нарушает договорённости. Ей всё равно, насколько мы правы юридически. У неё одна задача - во всём обвинять Украину и склонять международное сообщество к тому, что вся ответственность на срыве "Минска" лежит на Киеве". Об этом пишет Алексей Батурин в статье "Воспользовались моментом. Зачем Кремль опять провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе" в издании "Фокус".

Новое обострение на фронте уже называют самым жестким за последние несколько месяцев. В эпицентре событий - Ясиноватая, район донецкого аэропорта, Авдеевка (этот участок получил название "донецкий треугольник") - здесь последние трое суток практически не смолкают звуки разрывов тяжелых боеприпасов. Наблюдатели отмечают - стреляют большей частью из того, что запретили в Минске. Минометы большого калибра, артиллерия, "Грады". Сообщения о жертвах и разрушениях приходят едва ли не каждый час…

"У нас и раньше тишины никогда не было, "бахали" постоянно, - делится жительница Авдеевки Тамара Семенова. - Но в последние дни на улицу не выходим вообще. Собрали "тревожные чемоданчики", и если обстрелы усилятся, будем снова жить в бомбоубежищах".

Опасения женщины оправданы, ведь по меньшей мере два мирных жителя Авдеевки получили осколочные ранения - на улицах города средь бела дня.

Куда хуже обстоят дела с потерями среди личного состава ВСУ. Только 29 января здесь погибло пять бойцов, еще девять получили ранения, а четверо - травмы. О том, что в "промке" был настоящий ад, свидетельствует хотя бы то, что этот бой длился без перерыва 19 часов.

"Ситуация по Авдеевской промзоне сложная. Враг продолжает обстреливать наши позиции с использованием тяжелой артиллерии и минометов. Однако наши военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать врагу отпор", - говорит спикер МОУ по делам АТО Александр Мотузяник.

Почему именно сейчас и именно здесь обострилось противостояние? Людская молва как с одной стороны блокпостов, так и с другой упорно связывает это… с телефонным разговором Дональда Трампа и президента РФ. Эксперты и аналитики более сдержанны в эмоциях, находя совсем другие причины.

"Минские договоренности не работают, это факт уже состоявшийся. Этим прогнозируемо воспользовались люди с оружием. И ничего удивительного в начавшемся обострении нет, вчера бы это произошло, сегодня или завтра. Мы наблюдаем войну за "серую зону", - говорит военный эксперт Геннадий Шульга. - Каждый занятый клочок земли в этой "серой зоне" - большая проблема для противника. Судите сами: за то время, когда линия разграничения стала стабильной, противники возвели со своей стороны мощные линии оборонительных сооружений. Это и блиндажи, и огневые точки, и окопы. Если враг меняет свою линию, под него нужно подстраиваться, а иначе риск потерять стратегическую инициативу и ослабить свою оборону".

Пока в районе "промки" не прекращаются бои, Авдеевка в очередной раз оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

"Город Авдеевка обесточен. На данный момент ситуация стабильная, но критическая. Если боестолкновения продолжатся и дальше, под угрозой окажется население - люди будут мерзнуть (в регионе сейчас -20 градусов. - ред.), так как наш завод не сможет подавать отопление в дома. Что касается производственных мощностей, без нормальной подачи электричества предприятие может потерять основное технологическое оборудование - коксовые батареи. Если не будет чем поддерживать их температуру, они могут выйти из строя", - пояснил пресс-секретарь градообразующего предприятия АКХЗ (Авдеевский коксохимзавод) Дмитрий Мурашко.

Авдеевка расположена в 20 километрах от Донецка, естественно, что в городе-миллионнике слышны залпы. Очень хорошо слышны. К счастью, данных о погибших гражданских в Донецке за эти дни не поступало, пишут Никита Сборщиков, Алиса Кириленко в статье "Донецкий треугольник": борьба за "серую зону" или крест на "Минске"?" в газете "КП в Украине".

"Только что рашисты перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточили фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимзавод (который обеспечивал теплом Авдеевку). Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения", - такую информацию разместил на своей странице в соцсети глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.

В городе остаются 25 тысяч мирных жителей. Температура уже снизилась до минус 18 градусов. В городе не работают автозаправочные станции, Люди находятся в критическом состоянии. Военно-гражданская администрация, спасатели и полиция делают все возможное, чтобы не допустить катастрофы, заверил начальник полиции региона Вячеслав Аброськин.

В ходе ожесточенного штурма Авдеевки со стороны оккупантов, который продолжается и на данный момент, пострадали семь домов, осколками снарядов были ранены трое мирных жителей, которых вывезли на лечение в днепровскую больницу им. Мечникова.

По решению начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, в Авдеевку в качестве подкрепления направлен сводный отряд из числа полицейских Покровской оперативной зоны, который уже сегодня приступил к службе. Авдеевское отделение полиции подключено к генераторам, чтобы обеспечить его бесперебойную работу, и полностью обеспечено горюче-смазочными средствами для того, чтобы правоохранители своевременно могли выезжать на все вызовы. Основная задача отряда - оказание помощи местным жителям и обеспечение правопорядка в городе.

Так, вчера полиция помогла эвакуировать на мирную территорию из зоны ближнего обстрела семью с детьми четырех и двух лет.

Кроме того, руководство компании "Вода Донбасса" предупредило на своем официальном сайте о возможной приостановке работы Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

"Донецкая фильтровальная станция - объект, который в течение двух с половиной лет находится в зоне постоянных обстрелов (промзоне Авдеевки - авт.). С 26 января сотрудники ДФС работают в условиях непрекращающихся обстрелов. Боеприпасы взрываются в непосредственной близости от склада хлора и других технологических объектов. 29 января снаряд пробил крышу реагентного хозяйства, диаметр отверстия - около 1 метра. Если боевые действия в непосредственной близости от ДФС не прекратятся, фильтровальная станция, от которой питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое, будет остановлена", - говорится в официальном сообщении компании. Об этом пишет Егор Крушилин в статье "Авдеевка на грани коммунального коллапса, а несколько городов Донетчины рискуют остаться без воды" в газете "Факты и комментарии".

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