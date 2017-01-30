InoPressa. Трамп включил "разморозку", но не хочет показаться слабым

СМИ пытаются понять, как оценили друг друга после разговора по телефону "великий возмутитель мирового порядка" Дональд Трамп и Владимир Путин, "который сотворил из антиамериканизма главную движущую силу своей легитимности и национальной мобилизации". Как поведут себя дальше эти "политические альфа-самцы", приверженные национализму и одержимые своими рейтингами?

"В субботу Дональд Трамп провел ряд телефонных переговоров с мировыми лидерами, в том числе с российским президентом, - сообщают корреспонденты The Financial Times. - По словам Кремля, президенты планируют вскоре встретиться, чтобы обсудить "объединение сил" в свете сирийского конфликта и "партнерство" в решении мировых проблем.

Белый дом не упомянул о возможности встречи с Путиными, однако назвал разговор "позитивным". Меркель и Абэ получили приглашение в США, сообщает издание.

В заявлениях Кремля и Белого дома не было упоминаний о возможном ослаблении американских санкций, наложенных на Россию из-за украинского конфликта. "В описании данного телефонного разговора обеими сторонами отмечается, что при администрации Обамы тон отношений между Россией и США был другим", - говорится в статье.

Обозреватель Bild Симон Шютц замечает, что во время беседы с Путиным официальные кадры показывают Трампа в окружении целой команды различных советников: присутствовали глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, вице-президент Майк Пенс, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, а также советник по вопросам безопасности Майкл Флинн и главный советник Трампа Стивен Бэннон.

В то же время во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель единственным, кто сидел рядом с Трампом, был советник Флинн. "Возможно, разговор Трампа с Меркель оценивался как менее важный и потенциально менее конфронтационный, чем с Путиным. В беседе с Путиным могли возникнуть такие спорные темы, как война в Украине", - отмечает автор.

"Во время первой беседы Трампа с Путиным два лидера, кажется, не обсуждали тему, которая занимает многие умы в России, Европе и США: санкции против России", - пишет корреспондент The Christian Science Monitor Бен Розен.

"Что касается санкций, говорить об этом еще слишком рано", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Терезой Мэй.

По сообщению Кремля, Путин и Трамп говорили о международных вопросах, включая борьбу с террористами, израильско-палестинский конфликт, иранскую ядерную программу, ситуацию на Корейском полуострове и украинский кризис.

"Несмотря на то, что вопрос о санкциях не был затронут, Россия и ее экономический сектор отреагировали оптимистично", - отмечает автор.

"Давление на Трампа, с тем чтобы он не смягчал санкции, растет и в Вашингтоне, и со стороны Европы", - пишет Розен. Британский премьер-министр Мэй, которая встречалась с Трампом в пятницу, заявила журналистам, что санкции должны продлиться до тех пор, пока Путин не выполнит требования мирного договора, заключенного в Минске. Французский президент Франсуа Олланд также призвал Трампа в телефонном разговоре не отменять санкции против России, сообщила его администрация.

"Лидеры республиканцев сказали президенту практически то же самое", - пишет Розен. Сенатор , давний критик Путина, пригрозил закрепить санкции в отношении России законодательно, если Трамп их снимет.

"Но что именно они сказали друг другу и как оценили друг друга, в то время как великий возмутитель порядка Дональд Трамп начинает свое президентство? - задается вопросами журналистка Le Figaro Лора Мандевиль. - Сделал ли вывод Путин, который сотворил из антиамериканизма главную движущую силу своей легитимности и национальной мобилизации российского общества, какую пользу он сможет извлечь из землетрясения, колеблющего международную систему? Имеет ли он действительно компромат на Трампа?"

Пресловутый "доклад", составленный бывшим британским агентом Кристофером Стилом, не содержит доказательств - только слухи о российском компромате на Трампа, пишет журналистка, но не следует ли усматривать в загадочной смерти экс-генерала КГБ Олега Еровинкина, возможно источника Стила, найденного мертвым в своем "лексусе" в Москве, знак того, что доклад мог содержать отдельные достоверные элементы?

"Между россиянином и американцем есть поразительное сходство: их свойство "альфа-самца" заставляет обращаться к национализму, а инстинкт власти, вдохновленный Гоббсом, - презирать крупные международные организации", - пишет Мандевиль.

"Этих двоих также объединяет умение лавировать, маневрировать среди приступов гнева обедневшего народа, возмущенного элитой своей страны. Оба ценят фактор внезапности. Им также присущ феноменальный инстинкт к ощущению психологии противника и талант к манипуляции общественным мнением, - говорится в статье. - Оба поглощены навязчивой идеей опросов о том, что о них думают. Трамп - по причине явно завышенного "эго", а Путин, как всякий глава авторитарного режима, - из-за боязни малейших признаков народного возмущения, отмечает американский эксперт по России Фиона Хилл.

"Но приведет ли к примирению сходство между этими двумя "политическими животными"? - пишет Мандевиль. "На это сделал ставку Трамп, который мечтает о "сделке", чтобы справиться с "Исламским государством", - отмечает бывший посол США Джон Хербст, сегодня отвечающий за российское досье в Атлантическом совете НАТО. "Если Трамп готов отменить санкции в Крыму и в Украине просто в обмен на российское участие в массированных бомбежках "Исламского государства", это будет катастрофа", - считает эксперт: лучше уж соглашаться оставить Асада у власти.

"Симпатии могут внезапно измениться, если Трамп почувствует, что русские мешают ему достигать своих целей, это человек непостоянный", - указывает Хербст.

"Путин еще не знает, из какого металла сделан Трамп, это неизведанная территория", - говорит Хилл.

По мнению российского ультранационалиста Александра Дугина, руководящая идея Кремля - "действовать с оглядкой", чтобы потворствовать "эго" нового хозяина Америки, передает журналистка.

"Я боюсь по поводу будущего НАТО после заявлений Трампа, но подозреваю, что идиллия между ним и Путиным достигла своего высшего пика", - сказал Джон Миклетвейт, главный редактор агентства Bloomberg, в интервью La Stampa. "Чтобы умасливать националистов на внутреннем фронте", Путин "должен продолжать нападать на Америку; но так он рискует потерять расположение нового друга Дональда", добавил он.

"Будучи кандидатом, Трамп любил подчеркивать успехи Путина, наносящие вред США, с целью акцентировать слабость Обамы", - оМиклетвейт, но "в качестве президента он не захочет казаться слабым". "Если собьют самолет, мир будет ждать реакции от Трампа; если Путин будет подстрекать мятеж в Эстонии, он навредит члену Североатлантического альянса, во главе которого - Трамп", - пояснил Миклетвейт.

Однако журналист предположил, что по Сирии американский президент "будет искать договоренности с Россией".

Главред Bloomberg, недавно бравший интервью у Путина, сказал: он "ловкий политик", но "его действия в экономической сфере были слабыми, царит кумовство", в результате слабая экономика будет "всегда ограничивать амбиции" Путина.

Касаясь непосредственного впечатления от общения с Путиным, Миклетвейт заявил: "Атмосфера страха, которую ему удается создать среди своих помощников, впечатляет и вызывает беспокойство". Для Путина существует "проблема мирного ухода с политической сцены", так как "слишком много людей вокруг него слишком много украли", полагает журналист.

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Перевод InoPressa

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