30 января. Обзор прессы. Блокада Донбасса: зрада или перемога?

На Донбассе продолжается блокада железнодорожного сообщения с оккупированными территориями. Началось все в среду, 25 января, когда ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горный-Золотое для прекращения торговли с незаконными вооруженными формированиями. К ним присоединилась группа народных депутатов, среди которых, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк, Тарас Пастух, Павел Костенко. Они намерены не пропускать металл, уголь, древесину, а также промышленные партии алкоголя и сигарет. В общем в месте событий находится 55 человек в камуфляжной форме.

Однако, как заявил журналистам Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины Петра Порошенко.

По факту блокирования дороги в оккупированный Донбасс открыто уголовное производство. Это сделано прокуратурой Луганской области. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Зыкова, производство предварительно квалифицировали как "блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта". Это предусматривает наказание в виде штрафа (от 50 до 150 необлагаемых минимумов) или исправительных работ до двух лет, ареста до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

Народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко сообщил, что ветераны планируют закрыть три перехода в Луганской области и еще три – в Донецкой области. Это – железные дороги. А потом – закрывать автомобильные дороги. "Это не связано с нанесением вреда обычным людям, с мифическим перекрытием воды, электроэнергии, отлавливанием бабушек с мешочками, - заявил он. - Если общество захочет, инициатива ветеранов будет доведена до конца государством. Государство должно смотреть людям в лицо, а не заглядывать в карманы своих владельцев".

"Когда Турчинов говорит, что блокада – компетенция президента, а не группы добровольцев, то почему он не говорит, что Майдан незаконен? Тогда народ восстал за свою свободу. Три года власть ничего не делает, чтобы пресечь финансирование терроризма. Миллиарды идут на финансирование боевиков из бюджета Украины", - говорит Семенченко.

"То, что открыто производство Прокуратурой, меня не удивляет, хотя производств по государственной измене, по контрабанде они не открывают. А кто есть прокуратура? Это те лица, которые наживаются на этом всем, крышуют потоки, не могут объяснить журналистам свои доходы. Депутатский иммунитет снимается в течение 15 минут при необходимости", - отметил нардеп.

"Что касается российской пропаганды, того, что эти события ей якобы на руку – то уже пора перестать оглядываться: "А что же скажут на это в России?". Им не нужны никакие поводы. Когда им надо, они придумают распятых мальчиков, изнасилованных пенсионерок. Плевать, что скажет агрессор. Это – война", - заявил нардеп.

Волонтер фонда Вернись живым, бывший разведчик 53-й бригады Андрей Рымарук в свою очередь говорит, что блокада на Донбассе напоминает ему блокаду Киева с требованием моментально разрешить ввоз иностранных авто и снять все пошлины.

"Существуют регламентные документы, процедуры в том числе в борьбе с контрабандой. Не секрет, что некоторые элементы промышленности, как дерево, металл, идут на ту сторону. Видел это своими глазами, когда служил. И такими методами подрывать работу железной дороги и блокировать поставки угля из Донбасса, подвергать риску тех зомбированных людей, которых они сами и зомбировали – не правильно", - считает он.

"По поводу угля. Если он не будет поставляться с той стороны, то остановятся тепловые электростанции, в частности, в Курахово и Счастье. Да, у нас есть монополист – товарищ Ахметов. Давайте блокировать СКМ, ДТЭК, Метинвест. Давайте блокировать их офисы, пусть остановится производство, - говорит волонтер. -Пусть они бы заблокировали все входы на улице Владимирской в Киеве, центральное здание СБУ и Государственной пограничной службы. Почему этого не сделать? Нужно работать с профильными государственными структурами, которые отвечают за эти вопросы".

Рымарук у верен, что радикальные методы были нужны во время Майдана, но они никак не нужны сейчас. "Нам нужно поднимать экономику, а не гробить ее", - заявил он. Об этом пишет Юлия Артамощенко в статье "Хунта уничтожает Донбасс" или "патриоты спасают страну": что происходит с блокадой сообщения с оккупированными территориями" в издании "Новое время".

В начале недели, 26 декабря, добровольцы объявили о блокаде оккупированных территорий.

Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

"Мы не будем ограничивать мирных жителей, которые проносят себе пищу - хлеб, воду, гречку", - добавил Валентин Лихолит на пресс-конференции в Киеве.

А предварительно, напомним, еще 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили: если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

На площади Независимости в Киеве установлен мобилизационный пункт, куда могут прийти все желающие поддержать блокаду оккупированных территорий или принять в ней участие. Второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский сообщил между тем, что многие ветераны и волонтеры АТО готовы присоединиться к акции. Он также отметил, что блокада будет тщательно готовиться не только в зоне проведения АТО, но и в Киеве. По поводу блокады заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука выразил свое мнение в "Фейсбуке". Он написал: "О т.н. "блокаде" ОРДЛы. Во-первых, у меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолит, ни Константин Гришин. По известным причинам".

Георгий Тука также отметил, что эти действия не согласованы ни с одной государственным учреждением - СБУ, МВД, ВСУ, а значит, "установление любых блок-постов, проведения любых уходов, предоставления каких-либо "разрешений" является незаконным и должна получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей".

"Намерение "заморить голодом" (как сказал Валентин Лихолит) при наличии более 400 км неконтролируемого государственной границы - откровенный бред", - заявил он. По мнению чиновника, блокада является предоставлением нового информационного повода для сепаратистов.

По свидетельству жителей Донецка и прилегающих территорий, там совсем нет украинских продуктов. За исключением яблок, которые завозят туда из Украины через Беларусь.

Кстати, инициаторы акции требуют освобождения не только тех заложников, которые значатся в официальных списках, но и тех, кто в официальные списки не включен, однако, по информации, имеющейся у участников добровольческих батальонов, находится в плену, пишет Николай Пидлужный в статье < a href="http://www.umoloda.kiev.ua/number/3099/2006/107331/">"Волны за освобождение Георгий Тука: обвиняет добровольцев в подыгрывании сепаратистам" в газете "Україна молода".

Участники блокады железной дороги в Луганской области заявляют о возможном перемещении спецподразделений для силового разгона акции.

"Информация волонтеров о перемещении спецподразделений в сторону редута Богдана для силового разгона Ветеранов Войны за Независимость предварительно подтверждена", – сообщает в Facebook "Штаб блокады торговли с оккупантами".

"Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что в случае сценария силового разгона протестующих, он будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и физическому уничтожению магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговли на крови", – говорится в заявлении.

Вместе с тем, один из организаторов блокады Анатолий Винорогодский заявил "Громадському радіо": "Если силовики получили команду физической расправы с мирными протестующими, штаб будет вынужден перейти к более радикальным методам ведения блокады".

"Меры будут адекватные. Мы вышли на стадию, когда нашей родине необходима защита. Мы предупреждаем, что те люди, которые находятся здесь – это не все силы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях, поэтому обычная зачистка одного блокпоста будет сигналом для начала боевых действий. Мы развернем партизанское движение на территории оккупированных и неоккупированных частей Украины", – сказал он.

Кроме того, народный депутат Владимир Парасюк, который участвует в блокаде, в эфире канала "112 Украина" заявил, что попытка разгона акции будет самой фатальной ошибкой силовиков.

"Пусть попробуют, но это будет их самой фатальной ошибкой, которую они совершат по отношению к этой ситуации. Я бы не советовал руководителям силового блока такие вещи делать, потому что здесь стоят подготовленные ребята, которые смогут себя защитить", – подчеркнул Парасюк.

Он также выразил убеждение, что "блокаду поддержит вся Украина, потому что всем надоела война".

"Мы будем стоять здесь до конца. Сейчас мобилизируемся, будем перекрывать другие железнодорожные ветки. И не только железнодорожные ветки, а также и автомобильную контрабанду, которая идет фурами", – сказал депутат.

Он также предположил, что в понедельник-вторник может быть заблокирован еще один контрольно-пропускной пункт, сообщается в статье "Участники блокады Донбасса говорят, что их собираются разгонять силой" в газете "Сегодня".

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