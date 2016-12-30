Tagesanzeiger. Трамп, Киссинджер и возможная сделка с Россией

Согласно сообщениям в СМИ, "гроссмейстер дипломатии", бывший госсекретарем США в 1970-е годы, Генри Киссинджер сыграет важную роль в нормализации отношений между Россией и США, пишет политический обозреватель швейцарской газеты Tagesanzeiger Винченцо Каподичи, отмечая, что Киссинджер уже давно поддерживает тесный контакт с российским президентом Владимиром Путиным. Киссинджер вошел в число политиков старого формата, у которых Трамп попросил совета.

Как пишет газета Independent, Киссинджер советует будущему президенту США "признать аннексию Крыма Россией". Также в число мер, необходимых для нормализации отношений, входит "отмена санкций против России, введенных после аннексии Крыма. В ответ Россия должна будет прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины".

Киссинджер, пишет далее Каподичи, работает над так называемым "мастер-планом" для Украины, который предусматривает интеграцию Украины в европейское и мировое сообщество. По мнению ветерана дипломатии, Украина "должна стать мостом между Россией и Западом, а не форпостом одной из сторон".

В своих интервью Киссинджер, как напоминает автор, высказывает явную критику внешней политики уходящего президента Барака Обамы. О Трампе он, напротив, говорит исключительно позитивно и считает, что тот "войдет в историю как достойный американский президент". В целом, экс-госсекретарь придерживается мнения, что "равновесие между США и Россией лишь укрепит глобальную стабильность".

Во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших политиков, мудрейших экспертов, который в том числе обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и российско-американских отношений. Если эти экспертные знания и накопленный за десятилетия богатейший опыт каким-то образом будут востребованы, мы бы это приветствовали".

У политика старого формата вроде Киссинджера, как написало интернет-издание "Взгляд.ру", "намного больше шансов добиться взаимопонимания с Москвой, нежели у более молодого поколения политиков".

Автор статьи добавляет, что Киссинджер "может быть полезен Трампу и в отношениях с Китаем, поскольку он обладает хорошими контактами с главой КНР Си Цзиньпином". Спустя всего несколько дней после избрания Трампа Киссинджер как раз отправился на переговоры в Пекин.

Перевод Inopressa.ru

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