30 декабря. Обзор прессы. Главные политические итоги 2016 года

В последние дни года вспомним основные события 2016-го в Украине, повлиявшие на людей, страну и вождей. Это ожидание и разочарование, победы и поражения, назначения и увольнения и, конечно, имущество и деньги.

Ожидание года

Весь 2016-й действующему парламенту пророчили перевыборы. В их проведении больше всего была заинтересована Юлия Тимошенко, которой социология рисовала увеличение поддержки электората. А также бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, громко ушедший в отставку с должности председателя Одесской ОГА и теперь строящий в Украине политическую карьеру и развивающий Движение новых сил. Кстати о Саакашвили: в 2016-м из власти вместе с ним ушел почти весь так называемый грузинский десант, при должности сейчас остался лишь Гизо Углава, первый заместитель директора НАБУ.

На прошлой неделе нардепы пошли на "неофициальные каникулы" – так и оставив непереписанным избирательное законодательство и неоновленным – ЦИК, но гордые тем, что смогли принять Государственный бюджет Украины на 2017 год.

Напомним, обновить избирательное законодательство политики обещали еще на Майдане, и далее создания рабочих групп дело не пошло. Ротаций в ЦИК, главу которого сейчас обвиняют во взяточничестве, тоже не произошло, хотя кандидатуры на обновление Комиссии президент внес в Раду еще летом. Дело в том, что его представление не учитывает позиций всех фракций, и есть надежда, что Петр Порошенко пересмотрит свое решение. Спикер ВР Андрей Парубий уверяет, что консультации продолжаются и президент готов в случае необходимости изменить предложенных кандидатов в новый состав ЦИК. По информации НВ, вопрос ротаций пока просто отложен из-за того, что во фракциях большинства, БПП и НФ, не могут прийти к согласию по персоналиям, в частности по фигуре Андрея Магеры, на которой настаивают "фронтовики".

Выбор года

Победа на выборах президента США не Хиллари Клинтон, за которую активно болели в том числе в Украине, а республиканца Дональда Трампа многих здесь напрягла. Ведь Трампа считают способным изменить вектор американской политики в сторону поддержки России. Новоизбранный президент США уже заявил, что намерен отменить 70% указов своего предшественника Барака Обамы и инициировать изменения в ООН. А в "Л/ДНР" распространяются слухи о договоренности Путина с Трампом и снятия с России санкций.

Часть экспертов настаивает на том, что таким катастрофическим, как пугают, правление Трампа не будет, потому что решения Вашингтона зависят не от фигуры Трампа, а от американских политических традиций и действий команды. Впрочем, кроме Трампа, республиканцы имеют большинство в обеих палатах Конгресса. А его первые назначения – весьма неоднозначны.

Но, как подчеркнул в интервью экс-госсекретарь США по вопросам нацбезопасности Томас Джозеф Ридж, республиканец, в Вашингтоне понимают, что Россия посредством силы зашла на территорию Украины, и не отступятся, пока та не уйдет. Одновременно президент Порошенко подтвердил, что Трамп в разговоре с ним поднимал вопрос Крыма и Донбасса.

Неисполеная мечта года

В 2016-м Украина твердо рассчитывала получить безвизовый режим с Евросоюзом – но не получила. Это стало одним из наибольших разочарований года. Промедление европейцев тем более обидно, что Украина выполнила все возложенные на нее в связи с этим обязательства.

8 ноября комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел утвердил наконец законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами – именно его евробюрократы называли последней преградой для Украины в получении безвиза. Окончательной даты отмены виз до сих пор не объявлено. На днях председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок заверил, что визы для украинцев все же будут отменены.

Разоблачение года

Е-декларирование стало самым громким событием 2016 года. До последних часов последнего дня подачи деклараций интригой оставалось, когда откроет свое состояние президент Петр Порошенко и не сорвут ли процесс те, кто не хочет выставлять на показ имущество.

И осенью "высокопоставленное имущество" таки стало публичным.

Страна увидела имущество №1 – семьи президента, разглядывала под лупой имущество своих министров, украшения Тимошенко, валюту и вилы Ляшко и остальных драгоценностей.

Доходами депутатов, судей, простых чиновников и прочих были шокированы не только украинцы – о их богатствах написали ведущие мировые СМИ.

Власть имущим публичность не понравилась. Поэтому попытки остановить е-декларирование – продолжаются. С требованием рассмотреть конституционность процесса в КСУ еще в декабре 2015 года обратились 48 народных депутатов, в основном – бывшие соратники экс-президента Виктора Януковича. Они просят суд отменить обязанность декларировать определенные активы, включая имущество членов семьи, ценное движимое имущество, наличные средства, и тому подобное. Также парламентарии требуют ограничить свободный круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций и отменить уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений. КСУ пока не рассмотрел это представление.

Разочарование года

Надежда Савченко – пленница, пробывшая в российской тюрьме 707 дней и которую в конце концов обменяли на ГРУшников Александрова и Ерофеева, 25 мая вернулась в Украину на самолете Петра Порошенко. Многие в Украине надеялись, а многие – опасались, что она станет новым и серьезным лицом в политике.

В октябре Савченко едет в Москву на апелляцию украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клиха в Верховном суде РФ. Этот визит получил неоднозначную оценку, а адвокат неправомерно задержанного в Москве журналиста Романа Сущенко Макс Фейгин заявил, что информационный фон, полученный от приезда в Россию Савченко, вредит делам других украинских политзаключенных. Но Савченко продолжила действовать.

7 декабря она ездила в Минск на встречу с главарями террористических объединений "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким вроде бы с тем, чтобы обсудить детали обмена военнопленными между Украиной и сепаратистами. Эта новость вызвала широкий общественный и политический резонанс. Риторика Савченко на поддержку боевиков возмутила украинцев.

"Для меня Захарченко и Плотницкий не являются террористами. Надо открыть военный устав, правила ведения войны, и почитать, что такое терроризм. Нет, террористами они не являются. Есть четко определенный набор понятий того, что считается терроризмом. Там есть часть сепаратистов и часть коллаборантов. Есть часть оккупированного населения", - говорила она.

За полгода Савченко не только потеряла статус надежды, но и вышла из фракции Батькивщины, в сессионном зале ее отсадили от "тимошенковцев" на место возле Владимира Парасюка. Также она перестала быть членом парламентской делегации ПАСЕ и членом Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

Бывшую российскую пленницу эксперты связывают с Виктором Медведчуком, серым кардиналом экс-президента Леонида Кучмы и кумом Владимира Путина. Украинские политики утверждают: есть все основания открыть уголовное производство против Савченко - за ее заявления и контакты с представителями так называемых "Л/ДНР".

Скандал года

Нардеп Александр Онищенко, который скрывается от украинского правосудия за границей, продолжает тиражировать заявления о коррумпированности власти. Он утверждает, что передал США компромат на президента Украины Петра Порошенко, настаивает, что занимался для этого скупкой голосов в Верховной Раде, проводил кампанию против премьера Арсения Яценюка, а часть своей "фонотеки" передал СМИ.

Напомним, нардепа подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Также Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении народного депутата Онищенко по факту государственной измены.

И он успел покинуть Украину до того, как 5 июля 2016 года Верховная Рада сняла с него депутатский иммунитет, дав согласие на его уголовное преследование. По данным НАБУ, Онищенко владеет паспортом гражданина Греции. Источники отмечают, что именно это дает ему возможность свободно перемещаться по Евросоюзу.

Онищенко отвергает обвинения. Зато через СМИ распространяет компромат на руководителей Украины.

Возвращение года

Полгода после отставки премьера Арсения Яценюка долго не было в медиа-пространстве. Его близкие соратники утверждали, что политик решил взять тайм-аут. За глаза говорили, что он сильно обижен за то, как его сбросили с премьерского кресла.

В интервью Андрей Иванчук, которого считают неформальным лидером НФ и личным другом Яценюка, заявил, что Арсений Петрович не исчезал и не обижался, у него планы активно действовать и наращивать политический вес.

Действительно, сигналы последнего времени свидетельствуют о том, что пауза позади. То Арсен Аваков разместит ироничное фото Яценюка, вспоминая кролика Сеню, то в СМИ тиражируются сюжеты о активности Арсения Петровича за рубежом и в стране.

Кроме того, с "пленок Онищенко" стало известно о заказном характере кампании против Яценюка-премьера. НФ требует расследовать этот факт.

Телешоу года

На это звание претендует видео-допрос экс-президента Виктора Януковича. Он длился пять с половиной часов в режиме видеоконференции. Беглеца спрашивали о расстрелах людей на Майдане, звонки куму Владимира Путина Виктору Медведчуку, имущество, которое Янукович вывез с собой, оставляя Межигорье. Янукович говорил странные вещи: дважды судимый, он заявил, что ни разу не привлекался к ответственности, рассказал, что вывез с собой только ручной багаж (хотя на видео с камер наблюдения в Межигорье видно, как охранники выносят даже картины), и убеждал, что не хотел подписывать Ассоциацию с ЕС, ибо это не принесло бы Украине ничего хорошего. Во время пресс-конференции Янукович озвучивал месседжи о "распятых мальчиках" в стиле кремлевской пропаганды.

Как пояснил руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, главное, что Янукович дал эти показания.

"Раньше у нас таких показаний не было. Это усложняло расследование. Эти показания можно учитывать как доказательство в уголовном производстве", - сказал он.

Назначение года

В мае Верховная Рада поддержала представление президента о назначении главы фракции БПП Юрия Луценко генеральным прокурором Украины. За это решение проголосовали 264 депутата. Президент подписал его сразу после голосования. Накануне под Луценко был изменен закон о прокуратуре, что позволило ему занять должность, не имея профильного образования.

Генпрокурор Луценко часто делает политические заявления и шаги, которые потом критикуют. К примеру, он лично объявил Януковичу сообщение о подозрении в государственной измене во время видеодопроса и высказывал свое отношение к делу как простой гражданин, хотя является свидетелем в процессах против беглеца. Нардеп Сергей Лещенко считает, что зачитывая лично обвинения Януковичу, Луценко дает основания адвокатам Януковича обратиться в Евросуд по правам человека. Ведь Луценко является одновременно и процессуальным лицом в деле Януковича, и потерпевшим, и свидетелем. Все это разрушает шансы на привлечение Януковича к ответственности.

Бой года

На Донбассе ситуация за год не улучшилась. Сторона агрессора продолжает обстрелы. Каждый день есть погибшие и раненые украинцы. 18 декабря боевики совершили атаку на позиции украинских военных в районе Светлодарской дуги, битва длилась несколько часов. Потери стали крупнейшими за последнее время.

Террористы планировали захватить два опорных пункта ВСУ. Перед этим они активно готовились и наращивали силы для нападения. Артобстрел противник вел непосредственно с оккупированных населенных пунктов Калиновка, Углегорск и Дебальцево. Данные о количестве погибших и раненых с украинской стороны различаются. Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что боевики несут полную ответственность за всех погибших и раненых на Светлодарской дуге.

Победа года

Украинская певица Джамала победила в нынешнем песенном конкурсе Евровидение, финал которого состоялся в столице Швеции Стокгольме 14 мая. Ее песня была о том, как во время Второй мировой войны и после нее советский режим депортировал более 3 млн представителей нерусских этнических групп, в следующем году фестиваль будет проходить в Киеве. Также Джамала презентовала клип на песню 1944 – это история про крымскую трагедию на вершине Карпат.

"Этот клип о мире, в котором что-то пошло не так, история о беде и трагедии. Каждый здесь увидит свою картину. Я хочу, чтобы каждый, посмотрев этот клип, рассказал его по-своему", - рассказывала, анонсируя клип, победительница Евровидения-2016.

Сам Крым до сих пор остается анексированным. Генассамблея ООН 16 ноября одобрила резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, а 19 декабря признала Россию государством-агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией.

Но проблемы нарастают, проукраински настроенные крымчане подвергаются преследованиям. Нардеп Рефат Чубаров утверждает, что четыре государства бывшего Советского Союза – Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан – почти готовы признать Крым не территорией Украины.

Национализация года

Приватбанк стал государственным. Это посеяло панику в обществе, несколько дней некоторые магазины принимали платежи только наличными, а люди вытряхивали деньги из банкоматов. Официально сейчас озвучиваются финансово-экономические причины национализации Привата, хотя накануне звучали и другие версии, в частности речь шла о том, что контроль над Приватом у Коломойского хотят отобрать.

Решение о национализации финучреждения было принято в ночь на 19 декабря Кабинетом министров Украины после соответствующего обращения акционеров Привата. Бизнесмены Игорь Коломойский (владеет долей в 41,9%) и Геннадий Боголюбов (41,6%) согласились отказаться от банка, рассказал Бизнес заместитель председателя наблюдательного совета НБУ Тимофей Милованов.

"Все пока идет по мирному сценарию. Это лучший сценарий из возможных, учитывая реалии Украины", – сказал он.

Власть убеждает население, что причин для паники нет. Министерство финансов даже демонстративно перевело свой зарплатный проект в национализированный Приватбанк, чтобы подбодрить клиентов этого крупнейшего в стране кредитно-финансового учреждения.

А председатель НБУ Валерия Гонтарева на брифинге заявила, что карточки вкладчиков Привата могут обслуживаться и в других банках.

С обращением к стране выступил даже президент, заверив, что с крупнейшим банком страны все будет хорошо.

Провал года На звание главного провала года претендуют попытки искусственного создания народных волнений на фоне социальных неурядиц. \ В ноябре в Киеве действительно прошли акции протестов. Они были порой довольно многолюдными, и совсем не похожими на настоящий народный гнев. В основном люди, которые колоннами двигались к Верховной Раде и Национальному банку, не всегда могли объяснить, почему туда идут. Причинами собраний называли подорожание хлеба, повышение тарифов и потери средств, которые хранились на банковских счетах. Некоторые признавались, что пришли подзаработать – за демонстрацию протеста, как свидетельствовали журналистские расследования, платили от 70 до 125 грн.

Главным режиссером акций протестов называли партию Батькивщина Юлии Тимошенко. Также указывали на то, что финансовую поддержку акциям оказывает олигарх Дмитрий Фирташ. Руководителями расшатывания ситуации называли также бывших регионалов. Это и контролируемая Сергеем Левочкиным часть Оппозиционного блока, и совладелец телеканала News One Евгений Мураев, имя которого связывали с экс-премьером Николаем Азаровым, идет речь в статье "Победы и разоблачения. Главные политические итоги 2016 года по версии НВ" в издании "Новое время".

Скандал года

Обнародование в апреле сайтом "Викиликс" так называемых "Панамских бумаг" подняло целую бурю в мировом политикуме. Речь идет о 11,5 млн. конфиденциальных документов панамской оффшорной фирмы Mossack Fonseca в отношении владельцев оффшорных счетов, за которым кроются масштабные хищения государственных средств владельцами счетов в их странах, отмывание денег, клепторкария, уклонение от уплаты налогов и нарушение международных санкций.

Среди фигурантов бумаг были первые лица многих государств, в том числе президенты Аргентины, Украины, Азербайджана, король Саудовской Аравии, премьер-министры - действующие и бывшие. Также было обнаружено конфликт интересов между членом комитета по этике ФИФА и бывшим вице-президентом организации Еженио Фигейредо ... В результате - десятки уголовных дел, в том числе во Франции и Австралии, а в Исландии премьер, который также был фигурантом "панамских бумаг", подал в отставку.

Теракт года

Брюссель, взрывы в аэропорту и в метро, Ницца, кровавый грузовик, что врезался в толпу людей на набережной, Берлин, нападение на Рождественский ярмарка, серия терактов в Анкаре и Стамбуле. Сотни людей погибли, сотни раненых ...

Эти трагедии, прокатившиеся в течение года благополучной Европой, поразили и возмутили. В то же время они показали, мир изменился, в одной его части уже нельзя чувствовать себя в безопасности. Для цивилизованных стран это вызов, требующий объединения усилий всего мира, чтобы защитить своих граждан.

Примирение года

Наконец состоялся исторический визит президента США Барака Обамы на Кубу, первый визит американского президента на остров, начиная с 1928 года, и первый со времени коммунистического переворота на острове, его осуществила команда Фиделя Кастро. Визит активизировал связи Кубы с США и остальным миром.

Убийство года

Расстрел посла России в Турции Андрея Карлова в прямом эфире на глазах многих людей - шокирующий результат политики Кремля в мире. Убийца - выпускник полицейской академии 22-летний Мевлют Мерт Алтинташ - сделал это, отомстив за бомбардировки российскими военными сирийского города Алеппо.

Шокирующим стало и массовое убийство в Орландо (штат Флорида, США) 12 июня. 29-летний Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия в ночном клубе Pulse, погибли 50 человек, еще 53 получили ранения. Американские СМИ впоследствии назвали эту трагедию вторым масштабным терактом после 11 сентября 2001 года.

Вирус года

Мир в этом году периодически пугался от сообщений о возгорании в Бразилии и ряде других стран Латинской Америки вируса Зика, который влечет рождение умственно отсталых детей и в целом сказывается крайне негативно на здоровье лиц, зараженных им.

Предупреждение Всемирной организации здравоохранения появилось за несколько месяцев до проведения в Бразилии Олимпийских игр. Забегая вперед, нужно сказать, что эпидемия вируса Зика не повлияла на сам ход Олимпиады-2016 и в конце этого года сообщалось о том, что ситуация с вирусом находится под контролем.

Юбилей года

В мае и июне в Великобритании громко отметили 90-летие со дня рождения королевы Елизаветы II. Торжества продолжались несколько месяцев - собственно, весь год был для британцев юбилейным, а непосредственно празднования дня рождения бабушки Лизы растянулось на пять дней. В театральных постановках приняли участие 1500 артистов из разных стран и ... 900 лошадей. Гостей поразили также 90-минутным шоу с использованием новейших технологий и спецэффектов.

Это была настоящее 90-летнее путешествие во времени, которое рассказало о жизни королевы с момента ее рождения. Количество присутствующих на праздновании исчисляется тысячами, а количество поздравлений, поступивших в Виндзорский замок, - еще больше. И на все королева и ее помощники ответили! В том числе и на приветствие учеников бердянской школы №1- дети получили королевскую ответ на свою поздравительную открытку только в декабре, что стало для школьников полной неожиданностью! Британка является, без сомнения, самым известным монархом мира, она находится на престоле уже 64 года. У Елизаветы четверо детей, восемь внуков и пятеро правнуков.

Проект года В июне состоялось официальное открытие самого длинного в мире 57-километрового Готтардского транспортного (автомобильного и железнодорожного) тоннеля, который соединит под Альпами Швейцарию и Италию, юг и восток Европы.

Его строительство продолжалось 14 лет и стоило 10,3 миллиарда долларов. По его прокладке работали 2500 сотрудников. На сегодня - это самый длинный туннель в мире, первые поезда и авто пойдут тоннелем уже в 2017 году.

Достижения года

В области науки лидером стало Американское космическое агентство НАСА, космический корабль которого Juno после почти пятилетнего путешествия по просторам космоса долетел до Юпитера и начал исследовать эту планету Солнечной системы.

Игры года

В августе мир следил за летними Олимпийскими играми в Бразилии. В них приняли участие 12 000 спортсменов из 206 стран мира. Разыграно 306 комплектов медалей. Установлено 60 олимпийских рекордов и 21 мировой.

В неофициальном медальном зачете Олимпиады победила команда Соединенных Штатов - 121 награда (Украина - на 31-м месте). Триумф украинских спортсменов состоялся в сентябре на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро: третье место в общемировом зачете.

Стихия года

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон,который прокатился над Карибским морем, метеорологи назвали самым мощным за десятилетие. На Гаити "Мэтью" унес жизни более тысячи человек. Еще полтора миллиона человек считаются пострадавшими, ведь стихия разрушила целые города и деревни. Гаити он нанес ущерб почти на 2 миллиарда долларов - это пятая часть ВВП страны.

Сенсация года

Обнародование лауреатов Нобелевских премий принесло наибольшую сенсацию - лауреатом из литературы впервые в истории наград стал представитель рок-музыки - поэт, певец, композитор и актер Боб Дилан. Впрочем музыкант на церемонию вручения премии не приехал: объяснил, что уже имеет на данный момент другие обязательства.

Рождение года

В Мексике благодаря новому методу "оплодотворение от трех родителей" родился первый ребенок. Этот мальчик имеет обычную ДНК, унаследованную от своих мамы и папы. Но крохотную частичку своего кода он перенял у доноркы, которая помогла ему появиться на свет. Родная мама малыша имеет редкий ген, который вызывает смертельную болезнь Лея. Поэтому супругам пришлось прибегнуть к этому новейшему методу.

Развод года

Одна и самых красивых пар Голливуда - Анджелина Джоли и Брэд Питт - объявила в сентябре о своем разводе. Причины, которые заставили звезд принять такое решение, пара не комментирует. Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" 12 лет назад. Пара долгое время жила в гражданском браке, а вышла замуж только в 2014 году. К тому времени супруги воспитывали шестерых детей, трое из которых - приемные. Сейчас дети живут с матерью.

Изобретение года

Наука продолжает удивлять человечество. Но изобретение ученых Кембриджского университетуту может изменить качество жизни многих людей и даже спасать его. Речь идет об искусственной поджелудочной железе, которая позволит людям, страдающим диабетом, отказаться от проверки уровня сахара и регулярных инъекций. Предполагается, что устройство начнет использоваться в клинической практике уже в 2018-м.

Потери года

Поклонники и целые народы имели в этом году немало поводов для скорби. Лидер кубинской революции и многолетний руководитель Острова Свободы Фидель Кастро, экс-президент Израиля Шимон Перес, польский кинорежиссер Анджей Вайда, выдающийся боксер Мохаммед Али, певцы и музыканты Принц, Дэвид Боуи, Джордж Майкл, итальянский писатель Умберто Эко, французский кутюрье Соня Рикель - это далеко не полный список знаменитостей, которые отошли в 2016-м в лучший мир, идет речь в статье "Семнадцать мгновений 2016-го: чем запомнился уходящий год" в газете "Украина молодая".

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