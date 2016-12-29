Süddeutsche Zeitung. Гуд-бай, Ленин!

С одной стороны, ситуация в Украине в прошлом году стабилизировалась: Москва аннексировала Крым, и с тех пор в этом вопросе так ничего и не произошло, а "кровавый конфликт с российскими сепаратистами" (так в оригинале". - Ред.) на востоке страны продолжает тлеть медленным огнем. Но, с другой стороны, в 2016 году произошло довольно много событий, связанных с Россией, а именно: Киев пытается отделаться от всего, что напоминает о Советском Союзе или каким-то образом связано с Россией, говорится в материале немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung.

Так, за прошлый год в бывшей советской республике было снесено 1320 памятников революционеру Ульянову-Ленину. Но не только Ленин пострадал от украинского антикоммунизма в 2016 году. Как заявили в киевском Национальном институте национальной памяти, за это время были переименованы 51 500 улиц, напоминавших о советском прошлом. В одном случае улица была названа в честь группы Beatles. Речь идет о западноукраинском селе Калины, где улица Ленина стала улицей Леннона.

Парламент и правительство надеются убрать советские и российские реликвии в Украине. Однако отдельные случаи являются неоднозначными как, например, переименовние города-миллионника Днепропетровска в Днипро. А в Киеве Московский проспект был переименован в проспект Бандеры. На западе страны, как напоминает издание, Бандера считается национальным героем, поскольку он воевал против Советского Союза во Второй мировой войне. Другие же украинцы считают его нацистским коллаборационистом. Доказано, как утверждает Sueddeutsche Zeitung, что люди Бандеры участвовали в преследованиях евреев.

Более того, всего несколько недель назад Верховная Рада Украины ограничила ввоз книг из России. В частности, цензуре подлежат книги, которые ставят под сомнение границы Украины или разжигают вражду и ненависть между нациями и религиями. Разрешение на ввоз выдается только после проверки содержания книги властями. В свою очередь, туристы могут ввозить с собой только 10 российских книг. Ранее, как напоминает издание, Киев уже запрещал 500 российских фильмов и сериалов, также в стране введена квота на украинский язык на радио, обсуждается введение такой же квоты для телевидения.

Все это, подытоживает газета, напрямую затрагивает многих украинских граждан, так как во время переписи населения в 2001 году 30% украинцев назвали своим родным языком русский.

Перевод InoPressa