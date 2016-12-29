29 декабря. Обзор прессы. Экономические итоги 2016 года и прогнозы на 2017 год

В 2016 году впервые после депрессивных 2012-2013 и кризисных 2014-2015 гг. экономика Украины продемонстрировала позитивные показатели экономического роста. За три квартала года прирост ВВП составлял в постоянных ценах 1,3%. Чтобы понять значимость этого факта, стоит напомнить, что в последний раз (если не считать сомнительный четвертый квартал 2013 г.) позитивный показатель украинский ВВП демонстрировал во втором квартале 2012 года.

Важно, что основным двигателем выхода экономики из кризиса стали инвестиции в основной капитал. За три квартала они увеличились на 16,4%. Активизация инвестиционных процессов дала соответствующий толчок для отечественного машиностроения и строительной отрасли. Последнее, в свою очередь, стимулировало выпуск стройматериалов.

Рост совокупного внутреннего спроса привел к увеличению импорта. В сравнимых ценах за три квартала он увеличился на 2,2%. В то же время экспорт был на 5,3% меньше, чем в прошлом году. Это резко ухудшило состояние торгового баланса, а его негативный вклад в ВВП вырос по сравнению с тремя кварталами 2015 года в четыре раза.

Зафиксированные в 2016 г. тенденции экономического роста оказались неожиданными для многих экспертов. Увеличение капитальных инвестиций происходило при сохранении затрудненного доступа к кредитованию и крайне слабым бюджетным расходам. Инвестиции росли в первую очередь за счет очень ограниченных собственных средств предприятий. Это свидетельствует о здоровых процессах адаптации бизнеса к макроэкономическим рискам, его реакции на конкурентные вызовы. Однако вопрос о том, как долго этот тренд будет длиться, остается открытым.

В целом ожидания относительно перспектив роста украинской экономики в 2017 году — достаточно оптимистичные. Благоприятным будет внешний рынок. Сейчас ведущие международные аналитические структуры демонстрируют осторожный оптимизм по поводу динамики мировой экономики в 2017 г. Они ожидают умеренного роста по сравнению с 2016 годом. Согласно прогнозам, ожидается умеренная позитивная динамика цен на основную экспортную продукцию Украины, в частности зерно и металл. Экспортерам будет способствовать также прогнозируемая ревальвация доллара США.

Следовательно, в будущем году стоит ожидать возобновления позитивных показателей прироста экспорта. Между тем, общая ограниченность динамики мировой торговли не позволит экспорту стать действенным двигателем экономического роста, как это было, например, в 2003-2004 или 2006-2007 гг. Главные факторы экономического роста будут позиционироваться на внутренних рынках.

Можно ожидать, что в 2017 г. будет продолжаться адаптация субъектов ведения хозяйства и потребителей к посткризисным реалиям. Поэтому стоит ожидать сохранения тренда роста капитальных инвестиций. Также должны и в дальнейшем улучшаться предпринимательские ожидания и потребительские настроения.

В случае достижения стабилизации ситуации в зоне АТО дополнительным фактором роста станут восстановление разрушенных жилья и инфраструктуры, возобновление деловой активности в "прифронтовой" зоне.

В связи с продолжением роста строительной деятельности с высокой вероятностью можно ожидать позитивной динамики в производстве строительных материалов. Также будет расти дорожное строительство, стимулируемое средствами государственного бюджета и бюджетов местных громад, которые будут направлять доходы на ремонт и строительство местных дорог.

В лучшем положении будут подотрасли, которые уже имеют определенные устоявшиеся источники финансирования через спрос, вертикальную интеграцию или программы бюджетного финансирования. К таким, в частности, относится: аграрное машиностроение, производство машин для пищевой промышленности, для металлургии, энергетическое оборудование, связанное с инвестированием в энергосбережение, производство железнодорожного подвижного состава, отрасли оборонно-промышленного сектора.

В 2017 г. ожидается ощутимое усиление вклада в экономический рост со стороны потребительского спроса. Основным двигателем этого станет повышение с 1 января следующего года до 3200 грн минимальной заработной платы. Увеличение доходов малодоходных категорий населения будет способствовать росту спроса, в первую очередь — на товары повседневного потребления массового производства. Это будет стимулировать выпуск продукции пищевой и легкой промышленности.

Однако мощность этого эффекта будет очень зависеть от доступа предприятий к финансовым ресурсам, нужным для увеличения и модернизации производства в ответ на рост потребительского спроса. А также — для сохранения прибыльности бизнеса путем приведения производительности труда в соответствие с ее повышенной стоимостью.

Как всегда, реалистичность прогноза зависит от учета возможных рисков. Если вывести за скобки вероятные, однако малопрогнозируемые внеэкономические влияния (активизация военных действий на Востоке, распространение методов "гибридной войны" против Украины, обострение общественно-политического кризиса), остается четыре основных экономических риска.

Риск первый — связанный с глобальной экономикой. Если произойдет снижение показателей ее роста и ухудшение конъюнктуры традиционных экспортных рынков, возобновится спад в экспортоориентированных секторах экономики Украины. Также может ослабиться приток прямых иностранных инвестиций, что негативно отразится на экономическом росте и курсе гривни.

Риск второй — чрезмерное ускорение инфляции на основе "разогрева" потребительского рынка. Результатом будет жесткая монетарная политика, которую будет осуществлять Нацбанк в рамках идеологии инфляционного таргетирования. Возможное последствие — притеснение капитального инвестирования и торможение экономической активности в целом.

Риск третий — превышение "планового" показателя девальвации гривни (например, из-за стремительного ухудшения торгового сальдо, или ухудшение по определенным причинам курсовых ожиданий). Это может привести к дополнительному усилению инфляции, подорожанию импортных энергоресурсов, к росту потребности в дополнительных средствах для погашения и обслуживания государственного долга в иностранной валюте.

Риск четвертый — неполучение ожидаемых дополнительных поступлений в бюджет и Пенсионный фонд от повышения минимальной заработной платы. Что будет вынуждать покрывать бюджетный разрыв через увеличение заимствований на внутреннем рынке. Например, через скрытую эмиссию. Это может привести к макроэкономической дестабилизации или к жестким мерам НБУ в монетарной политике. Альтернативой может быть уменьшение бюджетных расходов, из которых самыми первыми будут сокращены расходы развития.

Итак, оптимизм касательно перспектив отечественной экономики может быть обоснованным, только если он будет сочетаться с ответственным отношением к рискам, с которыми может столкнуться Украина в следующем году.

С 1 января 2017 года в Украине вступает в силу ряд новых правил и законопроектов

С 1 января, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", запускается накопительная система выплаты пенсий. Это значит, что каждый украинец младше 35 лет начинает отчислять часть своей зарплаты на будущую старость. Такие отчисления аккумулируются на индивидуальном счете, воспользоваться которыми можно будет исключительно после выхода на пенсию.

В течение пяти лет — с 2017 по 2022 — процент отчислений постепенно возрастет: с 2% и до 7%. При этом, однако, сохраняются и отчисления на солидарную пенсионную систему. Таким образом, при одновременном сохранении и солидарной (старой), и накопительной (новой) пенсионной системы некоторым категориям граждан придется платить от 22% + 2% до 22% + 7% налогов в течение ближайших лет.

Напомним, что сейчас минимальная пенсия составляет 1247 гривен, а в течение следующего года она увеличится до 1400 грн. И это при минимальном прожиточном минимуме в 1600 грн и росте зарплаты до 3200 грн.

Кабмин принял решение о введении с 1 января государственного регулирования цен на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, которое должно обеспечить снижение цен. На указанный перечень лекарств будут установлены предельные цены (высший предел цен) на уровне не выше, чем в странах-соседях. Определены пять стран-соседей: Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

Стоимость лекарств будет возмещаться за счет государства, на это в проекте Государственного бюджета на 2017 год предусмотрено 500 млн грн, еще 632 млн грн заложены на возмещение стоимости инсулина.

Условия для повышения зарплаты создала Верховная Рада Украины, поддержав за основу и в целом законопроект №5130 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Им устанавливается новый порядок формирования тарифной сетки оплаты труда. За соответствующий законопроект проголосовали 227 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что с 1 января 2017 года минимальная зарплата учителя в Украине будет составлять 5266 грн.

Также с 1 января 2017 года размер минимальной заработной платы уже не будет изменяться на протяжении года в зависимости от пересмотра прожиточного минимума. Но, как и ранее, он будет устанавливаться ВРУ не реже одного раза в год.

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что начиная с 1 января расширится круг субъектов е-декларирования. Под вторую волну е-декларирования попадут лица, которые уже заполняли электронные декларации за 2015 год, а также приравненные к ним для целей закона Украины "О предотвращении коррупции" должностные лица, юридические лица публичного права.

В действующем Налоговом кодексе написано, что с 1 января 2017 года все аграрии переходят на общую систему налогообложения. И если Верховная Рада Украины не утвердит какие-то новые нормы, то это произойдет автоматически.

Так, для аграриев будет отменен специальный режим налогообложения отрасли. В то же время дотации на сельское хозяйство в 2017 году увеличатся вдвое и будут составлять 5,5 млрд грн. В 5 раз вырастет бюджет Министерства аграрной политики и будет составлять 7,4 млрд грн, пишет Ярослав Жалило в газете "День".

Если ничего не делать, Пенсионный фонд (ПФ) в Украине вскоре рухнет, уверен министр соцполитики Андрей Рева. Пенсии должны финансироваться за счет налога (ЕСВ), который платят работающие украинцы. Однако этих средств катастрофически не хватает. В этом году дефицит ПФ составил 145 миллиардов гривен – его пришлось покрывать из бюджета страны. В следующем году на эти цели выделят уже 156,2 миллиарда. Чтобы "спасти" ситуацию, в Кабинете министров планируют провести масштабную пенсионную реформу.

Еще несколько месяцев назад министр социальной политики Андрей Рева озвучил предложение увеличить пенсионный возраст, например, до 65 лет для тех украинцев, которые имеют небольшой рабочий стаж.

"Если человек не имеет страхового стажа, нужно ему выходить в 60 лет или ему можно до 65 увеличить срок? Почему он должен иметь такие же условия выхода на пенсию, как и те, кто честно вкалывает?", – сказал чиновник.

"Если человек не имеет страхового стажа, нужно ему выходить в 60 лет или ему можно до 65 увеличить срок?", – сказал министр.

Несколько дней назад, на встрече с представителями Всемирного банка, Андрей Рева пояснил: идея состоит в том, чтобы внедрить дифференцированное время выхода на пенсию. Пенсионный возраст будет зависеть от того, сколько лет выплачивались взносы в ПФ.

Так, украинцам, которые большую часть жизнь работали без официального оформления, придется "дорабатывать" стаж уже после 60 лет, не получая при этом пенсию.

Как отмечает директор Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи Элла Либанова, многие украинцы и сейчас не доживают до пенсии. Вероятность у украинского мужчины умереть в возрасте от 20 до 60 лет – 40%, в то время как в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин.

В среднем мужчины живут на пенсии (после 60 лет) 14,8 лет, а женщины – 19,9 лет. В связи с этим, уверена ученая, повышать пенсионный возраст мужчинам нельзя. "Если у нас пенсионный возраст 60 лет, то наши мужчины имеют шансы прожить на пенсии почти 15 лет. Если мы пенсионный возраст поднимем (мужчинам, – прим.ред.) до 65 лет, им останется прожить всего 12 лет ", – уверена Элла Либанова.

На данный момент из 26 миллионов трудоспособных украинцев взносы в ПФ платят всего 10 миллионов человек. Аграрии, нотариусы, домработница и т.д. имеют право ЕСВ не платить. Кроме того, многие украинцы часть зарплаты получают "в конвертах" (по данным ГФС, до 40% проверенных работодателей выплачивали "теневую" зарплату). Однако даже те, кто не платил взносы, имеют право на социальную пенсию. Андрей Рева отметил, что и в России, и в Беларуси, и в Молдове взносы в Пенсионный фонд платят более дисциплинированно.

Как рассказали в Пенсионном фонде, на данный момент чиновники рассматривают возможность обязать платить налог в ПФ всех работающих украинцев без исключений.

"В мире применяется обязательность оплаты страховых взносов для всего трудоспособного населения. Мы еще пока что изучаем этот и другие методы. Но есть методы, как добровольного привлечения, так и обязательной уплаты", – поясняет зампредседателя ПФ Николай Шамбир.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко уверена: существенного результата это не даст – дефицит в Пенсионном Фонде останется.

"Даже если заставят платить минимальный взнос ЕСВ, дополнительные средства там соберутся, но не слишком большие. А всем же им придется платить как минимум минимальную пенсию. Что-то это даст, это нужно делать, это нормальный шаг", – считает эксперт.

Однако в Министерстве соцполитики уверены, что "центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы".

"Должен выполняться контракт поколений. Я работаю – плачу взносы, мои дети работают – платят взносы. Так вот нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%. Поэтому сейчас центральной задачей является восстановление стимулов, чтобы все платили взносы. Потому что именно это является главным элементом наличия страхового стажа", – цитирует пресс-служба ведомства министра соцполитики.

"Нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а сегодняшние работающие выполняют его лишь на 40%", – отмечает министр.

В следующем году помимо индексации пенсий на 10,1%, которая предусмотрена в бюджете-2017, украинцев ждет "осовременивание". Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Детально рассказать не могу, потому что решение еще не принято. Но что такое осовременивание пенсий? Это и есть, по сути, решение той основной проблемы, когда пенсия новоназначенная намного выше пенсии старых пенсионеров. Осовременивание предусматривает подводить "старые пенсии" к новым. Каким образом это получится сделать – сразу или поэтапно – этот вопрос еще обсуждается", – рассказал Николай Шамбир.

При этом стоит отметить, что пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 гривен) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен, индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии).

После пенсионной реформы, как заявил премьер Владимир Гройсман, в Украине планируют создать "справедливую систему".

"Мы работаем над созданием справедливой системы пенсий в стране. Следующий наш шаг будет посвящен наведению порядка в пенсионной системе. Мы предложим украинскому обществу новую систему, которая даст возможность получить людям справедливую пенсию", – заверил Владимир Гройсман.

Однако, кардинально пересмотреть размер пенсий можно будет только после того, как удастся сократить дефицит ПФ. По информации Минсоцполитики, группа экспертов будет работать два месяца, а после этого вынесет на обсуждение "отечественных и зарубежных партнеров" ключевые позиции реформы. Если же ничего не делать, по подсчетам Кабмина, уже в 2025 году лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту.

Правительство планирует запустить второй уровень системы – накопительный. Помимо ЕСВ, украинцам придется платить еще один налог (от 2 до 7% от зарплаты). Эти средства будут аккумулироваться на персональном счету.

Эксперт Лидия Ткаченко считает: на данный момент нет смысла запускать накопительную систему, более того, эксперт уверена, что никакой возможности сделать это в следующем году нет.

"Конечно, не запустится. Это исключено. И в меморандуме, которые подписывали наши руководители страны с МВФ, написано, что Украина пока что воздержится от накопительного уровня. У нас в законе второй уровень прописан давно, но там нет никаких дат. В законопроектах были даты, но законопроекты так и остались законопроектами", – поясняет эксперт.

Николай Шамбир также предположил, что запустить накопительный уровень пенсионной системы в следующем году не удастся.

"Верховной Раде есть законопроект, который говорит о внедрении накопительной системы с июля 2017 года. Конечно, он был подан уже давно. Однозначно можно сказать, что от принятия решения о запуске накопительной системы до самого запуска должно пройти около года", – считают в ПФ.

Главная причина резкого роста дефицита ПФ – снижения процентной ставки ЕСВ. Если в прошлом году украинцы отдавали на пенсии в среднем 37% от своей зарплаты, с января этого года налог уменьшили до 22%. В Минфине предположили, что это позволит вывести зарплаты из тени, а в результате дефицит ПФ вырос на 40 миллиардов гривен.

Старший эксперт Мирового банка Алексей Случинский уверен, что такой инструмент, как солидарная пенсионная система в Украине, "поломан". Более того, по мнению аналитика, даже накопительная система кардинально на ситуацию не повлияет.

На данный момент одна из главных задач реформы: вывести зарплаты украинцев из тени. Без этого существенно сократить дефицит, уверены эксперты, не удастся. Напомним, с 1 января 2017-го минимальная зарплата в Украине вырастет в два раза – до 3200 гривен. По подсчетам ПФ, сумма отчисляемых "пенсионных налогов" вырастет примерно на 14,8 миллиарда гривен, идет речь в статье "Кабмин анонсировал рост пенсий и кардинальную реформу: новый пенсионный возраст и налог для всех" в газете "Сегодня".

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