27 января. Обзор прессы. Как Львов решает "мусорный" вопрос

Львов, который называют культурной столицей Украины, в 2016 году всё чаще стал ассоциироваться с мусором. Проблема хранения отходов существует тут давно, но обострилась она в мае прошлого года из-за возгорания на свалке и трагической гибели спасателей под завалами. После закрытия полигона вопрос приобрёл яркую политическую окраску: местные львовские власти обвиняют правительство в бездействии, а последнее в свою очередь всю ответственность возлагает на городского голову Львова Андрея Садового.

Гигантская свалка мусора площадью 26 га в прямом смысле слова отравляет жизнь жителям соседствующего с ней села Грибовичи вот уже 49 лет. За всё это время туда свозились отходы из Львова и близлежащих районов. В советские времена об экологии не заботились, поэтому к бытовым отходам добавлялись ещё и производственные. Среди них были и те, которые содержали кислые гудроны - вещества, не поддающиеся утилизации.

Обещания закрыть свалку в 2006 году так и оставались обещаниями. Уже тогда было несколько вариантов создания нового полигона, предложенных ОАО "Институт горно-химической промышленности "Горхимпром". Дальше планирования дело не пошло.

Затянувшееся спокойствие львовских властей закончилось в мае 2016 года, когда на полигоне возникло возгорание. Трое спасателей и эколог, ликвидировавшие его, погибли под завалами тлеющего мусора. Уже на следующий день свалку закрыли.

Закрытие полигона "Збыранка" вызвало волну дискуссий. Многие местные политики высказывались за возобновление работы полигона в Грибовичах. О том же заявляли департамент экологии и природных ресурсов Львовской области, а также компания "АВЕ Львов", которая занимается вывозом мусора. В горсовете предлагали старый план по рекультивации "Збыранки": заложить откосы свалки 3 млн кубических метров мусора, а сверху засыпать двухметровым слоем земли. Предусматривалась посадка растительности на этой территории. Заместитель председателя комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады (партия "Самопомич") Сергей Кираль даже сравнивал проблему с марсельской, где аналогичную свалку мусора таким же образом рекультивировали и засыпали землёй.

Планам по рекультивации свалки не суждено было сбыться: в ноябре прошлого года после иска областной прокуратуры Львовский суд запретил все возможные работы на свалке.

В январе 2017 года вопрос львовского мусора вышел за пределы Украины. По информации польских медиа, Андрей Садовый обратился к городской администрации Люблина с просьбой забрать львовский мусор. Он объяснил просьбу опасностью для экологии Восточной Европы. Обращение в администрацию польского города больше напоминает громкий политический шаг, чем возможность решить проблему: даже при всём желании властей Люблина, они не смогут забрать львовский мусор без разрешения Главной инспекции по охране окружающей среды и Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Последнее же не отправляло никаких запросов в Польшу. Более того, по словам директора компании "АВЕ Львов" Олега Гайовишина, технически вывозить мусор в Польшу практически невозможно: "На границе нельзя будет проверить, если ли в мусоре контрабанда. Кроме того, украинские отходы неконтролируемые. Они не сортируются, как должны сортироваться в европейских странах".

Андрей Садовый оказался в центре идеального мусорного шторма. Не заладилось и с Администрацией президента, и с правительством, и с Львовской облгосадминистрацией. Согласно соцопросам, последние полгода политик неизменно удерживает пятую позицию в рейтинге возможных кандидатов на пост президента, тем не менее, процент его поддержки упал с 8,9 в августе 2016 до 8,4 в декабре. Если проблема останется нерешённой, уровень электорального доверия к Садовому, как и к партии "Самопомич", продолжит падение.

Мусорная проблема Львова оказалась на стыке интересов разных политических сил как на региональном уровне, так и в Киеве. Пока местные, областные и киевские власти продолжают бросать друг в -друга камни так, что осколки летят даже в Польшу. После ударов по имиджу Львова ставки повышаются до имиджа Украины, пишет Алексей Коваленко в статье "Грязная проблема. Большое путешествие львовского мусора по Украине" в издании "Фокус".

Накопившийся за последнее время во Львове мусор должны вывезти из города в течение семи дней. Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Для этого городские власти вчера должны были заключить соглашения с полигонами твердых бытовых отходов на территории области. Из 11 крупных мусорных полигонов Львовщины, по меньшей мере, пять готовы принимать бытовые отходы из областного центра: Борислав, Дрогобыч, Самбор, Червоноград, Николаев.

Напомним, после закрытия мусорного полигона в Грибовичах под Львовом городские власти за восемь месяцев так и не решили, куда девать бытовые отходы. При этом город ежедневно продуцирует до 700 тонн мусора.

Ранее Львовский горсовет принял решение о создании площадок для перегрузки и брикетирования мусора, с тем, чтобы вывозить брикеты в другие города. Для приобретения брикетировочных комплексов предприятию "Львовспецкоммунтранс" из городского бюджета будет выделено 97 миллионов гривен. Однако на днях активисты перекрыли дорогу в четырех районах Львова. Люди были против того, чтобы мусор сортировали на их территории.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил: "Я считаю, что Львов должен быть чистым. Это зона ответственности городского головы лично, а также городского совета. Но мы уже видим не один месяц, что системно проблема твердых бытовых отходов во Львове не решается". Глава правительства отметил, что в 2017 году бюджет развития Львова составит 1 миллиард 800 миллионов гривен. "С такими деньгами не решить проблему мусора, я считаю, просто недопустимо", - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка отметил, что у львовского горсовета нет четкой стратегии по решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов. И добавил, что если городские власти не справляются, то областные готовы взять на себя эту функцию. Ранее Олег Синютка обвинил городские власти Львова во вредительстве имиджу Львовской области самовольным вывозом мусора по всей Украине. Как сообщили "Украинские новости", жалобы на то, что львовский мусор находят на стихийных свалках, поступали из Житомирской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Киевской и других областей.

Тем временем сами львовяне не считают, что ситуация с мусором в городе катастрофическая, и особо не переживают по поводу отходов, которые волшебным образом расползаются по всей стране. Как рассказала жительница Львова Надежда, на самом деле мусор убирают довольно исправно: "Даже в праздничные дни баки стояли заполненными не дольше трех дней, - говорит Надежда. - Если бы мусор досаждал львовянам, тогда они начали бы протестовать. А так большинству жителей все равно. В городе эту проблему не обсуждают. Ничего не слышно и о строительстве мусороперерабатывающего завода. Звучит много политических заявлений от чиновников всех уровней, а реальных действий для решения проблемы не сию минуту, а с прицелом на будущее мы не видим". Об этом пишет Иван Рыбалко в статье "Накопившийся за последнее время во Львове мусор должны вывезти из города в течение семи дней" в газете "Факты и комментарии".

Мэр Львова Андрей Садовой записал видеообращение, в котором сообщил, что город на гране экологической катастрофы, и призвал в ближайшие дни собрать заседание Кабмина и помочь в решении проблемы.

"Неделю ни Кабмин, ни областная власть не могут созвать по просьбе города комиссию по чрезвычайным ситуациям. При этом блокада Львова только усиливается. На сегодня 35% городских площадок перегружено многонедельным объемом ТБО", - написал в Фейсбуке Андрей Садовой.

По его словам, все полигоны, на которые временно возили ТБО из города, в течение нескольких дней организованно закрывают доступ для грузовиков из Львова. На уровне Минрегионбуда блокируется процесс выделения Европейским инвестиционным банком 70 миллионов долларов на строительство мусороперерабатывающего завода и рекультивацию Грибовичской свалки.

"Все, что мы просим - это оказать помощь областному центру для недопущения возникновения чрезвычайной экологической ситуации. А буква "Л" в словосочетании "ЛОГА" это точно "Львов"? А на картах, которые висят в Кабмине, Львов - это часть Украины?", - написал на своей страничке в Фейсбуке Садовой.

И пока львовский мэр взывал к "центру", его соратница, вице-премьер Оксана Сыроид, назвала политическую подоплеку сложившейся проблемы.

"Восьмимесячной мусорной блокады не было бы, если бы в парламенте политическая сила, основанная мэром Львова ("Самопомощь". - Авт.), которая не только отказалась идти "рабыней Петра" (это Сосюра, в случае чего), но и позволила себе рушить коррупционные и антиукраинские замыслы той же деспотической государственной власти, - написала на своей страничке в Фейсбуке Сыроид. - Продюсеры, режиссеры и сценаристы с улицы Банковой обеспечили по всей Украине давление на перевозчиков и мэров, которые не готовы помочь Львову, а также медиаподдержку их "блокбастера", не думая о том, что за этим "блокбастером" реальная жизнь, безопасность и здоровье почти миллионного города".

Представители "Самопомощи" уверены, что проблема с мусором быстро решится, как только фракция согласится вернуться в ряды коалиции. Как известно, сейчас парламентская коалиция в шаге от развала. После выхода из фракции БПП депутата Юрия Бублика парламентское большинство стало меньшинством - только 225 "штыков".

"Сейчас задача номер один - сохранить коалицию. Покупать поштучно депутатов для воссоздания коалиции не выгодно. Велик риск, что сегодня-завтра кто-то еще выйдет из коалиции, нужно будет снова восполнять потерю бойца. Поэтому сейчас Садовому и вставляют палки в колеса, чтобы он дал нам отмашку на возвращение в коалиционные ряды. Садовой сопротивляется как может", - рассказывает о подковерных договоренностях один из народных депутатов от "Самопомощи".

Под другим ракурсом видит "мусорное" противостояние экс-народный депутат Анатолий Гриценко. Он уверен, что, блокируя вывоз мусора, власть пытается максимально ударить по рейтингу Садового и "Самопомощи". А вдруг скоро досрочные парламентские и президентские выборы?

"Решение с мусором во Львове лежит внутри общины, так как вопрос бытовых отходов является их вопросом и местной власти. Бюджетная децентрализация позволяет принимать подобные решения и выполнять такие проекты, как устройство полигонов. Нынешний бюджет развития Львова составляет 1,8 миллиарда гривен. Кроме того, центральный уровень власти может помочь привлечь кредитные средства".

Так вице-премьер Геннадий Зубко ответил мэру Львова 22.01.2017. Объяснять причины, по которым вопрос выделения Львову кредита Европейским инвестиционным банком на супервыгодных условиях (под 1,5% годовых!) почему-то блокируется именно Кабмином, чиновник не стал, пишут Елена Галаджий, Ольга Кухарук в статье "Ультиматум для Садового: Вернитесь в коалицию, или утонете в мусоре" в газете "КП в Украине".

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