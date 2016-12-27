27 декабря. Обзор прессы. Катастрофа российского Ту-154: теракт или несчастный случай

Вчера, 26 декабря, в России был день траура по погибшим в воскресенье утром, 25 декабря, в катастрофе российского самолета Ту-154 под Сочи. На борту воздушного судна находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира. Среди них - 64 артисты военного ансамбля имени Александрова, которые планировали поздравлять российских солдат в Сирии с Новым годом. Ансамбль Александрова известен тем, что выполняет официальную версию гимна России, а также "Гимн вежливым людям" - песню в честь людей, которые способствовали аннексии Крыма в 2014 году. Этот ансамбль является визитной карточкой российского великодержавного патриотизма.

На борту также находились двое федеральных госслужащих, семь российских военных, девять сотрудников российских телеканалов, среди которых и владельцы государственных наград "за возвращение Крыма", и председатель благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как "Доктор Лиза". В конце 90-х она, в частности, открыла хоспис при онкологической больнице в Киеве, где жила два года. С началом конфликта на Донбассе Глинка вела, помимо прочего, работу на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", откуда вывозила украинских детей в Россию. Ее деятельность отмечена российскими государственными премиями. "Доктор Лиза" также участвовала в военном конфликте в Чечне.

Сразу после катастрофы началась масштабная поисковая операция на месте падения российского Ту-154 в Черном море, в шести километрах от побережья Сочи. В ней принимают участие около 40 кораблей и катеров и более 3,5 тысячи человек, сообщил агентству "Интерфакс" в понедельник, 26 декабря, со ссылкой на министерство обороны РФ. В течение ночи работы не прекращались.

"Группа поисково-спасательной операции усилилась до 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семи глубоководных аппаратов", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

По данным на вечер 25 декабря, из воды подняты на борт спасательного судна 11 тел погибших. Большинство обломков самолета покоятся в Черном море близ Сочи, на глубине 50-70 метров. Поисковые группы спешат, потому что течение сносит их.

Первый рейс с телами погибших прибыл в Москву вчера утром. Между тем у родственников жертв авиакатастрофы стали брать биоматериалы для экспертизы ДНК погибших. По словам первого заместителя российского министра обороны Руслана Цаликова, в ближайшее время родственники погибших начнут получать компенсационные выплаты. Рейсы также доставил 86 фрагментов вторичного лайнера, принадлежащего российскому министерству обороны.

Почему произошла трагедия?

Самолет прилетел из Москвы в Сочи, где совершал промежуточную посадку для дозаправки горючим, а потом должен был продолжить маршрут до Латакии в Сирии. Вскоре после того, как воздушная машина поднялась в воздух, она исчезла с радаров. По предварительным данным, самолет упал в море всего через несколько минут после взлета. Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что причиной катастрофы Ту-154 могли стать или техническая неисправность, или ошибка пилотирования.

"Сегодня основные версии не включают в себя террористический акт", - сказал он.

Он также сообщил, что поисково-спасательную операцию в зоне катастрофы Сочи расширят. Фрагменты самолета и останки погибших, по его словам, могло отнести в сторону Абхазии.

"Вероятно, что часть фрагментов самолета, остатков тел может пересечь государственную границу", - сказал министр на заседании правительственной комиссии, созданной в связи с катастрофой самолета.

Поисковая операция осложняется из-за рельефа дна. Министр Соколов отметил: "Бортовые самописцы такого типа самолета Ту-154, к сожалению, не оборудованные радиомаяками, поэтому мы будем искать их на дне, среди обломков самолета, которые, мы надеемся, сохранились".

Позже главком воздушно-космических сил России Виктор Бондарев сообщил, что местонахождение "черных ящиков" самолета уже установлено. Он также заявил, что Ту-154 был технически исправен и недавно прошел ремонт. Российские СМИ выдвигают версии, что причиной авиакатастрофы могли быть ошибка пилота, техническая неисправность машины (в том числе по причине некачественного топлива) или попадания птиц в двигатели. Российский следственный комитет начал следствие, которое должно выяснить, произошло ли нарушение принципов безопасности авиационного движения. Следователи, в частности, прослушивают технический персонал, ответственный за подготовку к старту ТУ-154, пишет Игорь Витович в статье "Не успели спеть на могилах убитых в Сирии ..." в газете "Украина молодая".

Российский самолет Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем, был технически исправен. Об этом заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, передает российская служба BBC. Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию. Подобные заявления фактически идут вразрез с версиями о техническом состоянии и ошибке пилотирования. С другой стороны, отвергается или не является основной версия о теракте.

"На данный момент нет никаких данных, которые свидетельствуют в интересах теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

"Нас успокаивают, говорят, что это не теракт, а ошибка пилотирования или техническая неисправность. При этом отмечается, что обломки рассеяны по площади в полтора километра. А это много, так как это может быть свидетельством того, что самолет начал разрушаться еще в воздухе. То есть он рассыпался не при падении. А если в воздухе — то это теракт. Потому что невозможно, чтобы при ошибке пилотирования самолет рассыпался в воздухе. А если это техническая неисправность, то все равно не бывает таких неисправностей, которые приводят к разрушению в воздухе", — считает российский авиаэксперт Вадим Лукашевич (openrussia.org).

"Конечно, ФСБ будет точно прорабатывать самые разные версии, в том числе и теракт, но сообщений об этом не будет, — пишет у себя на странице в ФБ Евгений Марчук. — Да и уголовное дело возбуждено Следственным комитетом РФ не по этой статье. Такой теракт после убийства посла России в Турции был бы очень зловещим знаком для России в связи с ее участием в войне в Сирии. Российские специалисты сравнительно быстро узнают настоящую причину этой катастрофы, но полное расследование завершится нескоро. Госкомиссия расследует причины (физику) катастрофы, а Следственный комитет, используя материалы Госкомиссии, помимо причин устанавливает виновных и передает материалы в суд. Полную официальную информацию о настоящих причинах этой катастрофы мы узнаем нескоро".

Отдельный вопрос — реакция украинцев. Здесь в первую очередь нужно отметить, что российский самолет направлялся в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. А упомянутый, например, российский ансамбль имени Александрова в 2014 году исполнял песню "Вежливые люди", посвященную оккупации Крыма. То есть людей, которые находились в самолете, — военных, журналистов, артистов — вполне можно рассматривать в контексте "вспомогательной группы" в реализации российской агрессии и политики.

"Сочувствовать россиянам, погибшим в самолете по пути в Сирию, я склонен ровно столько же, сколько и сочувствовать погибшим в Сирии российским военным. Одно дело делали, — пишет в ФБ философ Алексей Панич. — Да, любая смерть человека трагична. Но есть моральная разница между смертью убийцы, смертью жертвы, смертью защитника жертвы и смертью пособника убийцы. А доктора Лизу, при всем уважении к ее деятельности в России, я буду помнить под именем "Доктор Лиза Ихтамнет"... Она спасала жизни, работая по контракту с дьяволом, который, прикрываясь такими, как она, отбирал у человечества намного больше жизней, чем она успевала спасти".

"В стране, против которой проводится военная агрессия, общество жестоко по отношению к агрессору, — пишет блогер Денис Казанский. — Ну как вам объяснить? Посмотрите видео за 2014 год, перечитайте новости. О Владимире Рыбаке, которому приехавшие из Крыма "вежливые люди", воспетые ансамблем Александрова, вспороли живот и выбросили умирать в реку. О сбитом украинском самолете с десантниками под Луганском. О сбитом под Торезом "Боинге". О солдатах, сожженных под Зеленопольем из "Градов", которые били с территории России. О расстрелянном "зеленом коридоре" в Иловайске. О погибших в Металлисте "айдаровцах", изуродованные труппы которых снимали на видео и показывали по "Lifenews". Нехорошо радоваться чужой смерти. Но при одном условии — если речь не идет о смерти твоего палача. Россияне убивают украинцев в Украине. Да, мы устали ненавидеть. Убирайтесь с нашей территории. Подарите нам возможность отдохнуть от ненависти к вам".

Дмитрий Тымчук, народный депутат: "Исходя из информации, которая есть в открытом доступе, сложно делать какие-то выводы. Но я не исключаю, что даже если это был теракт, что весьма возможно, учитывая убийство российского посла в Турции, то исходя из политической составляющей Россия может подать совсем другие данные, рассказывая и о техническом состоянии, и о человеческом факторе. Не удивлюсь, если они "прилепят" туда и Украину. Учитывая, что третья сторона участия в расследовании не принимает, россияне могут манипулировать фактами так, как им заблагорассудится. Если это теракт, то вряд ли мы об этом когда-нибудь узнаем. И, конечно, это может быть связано с событиями в Сирии.

Мы прекрасно понимаем, что российская власть использует жизни своих граждан в политических целях. Это присуще авторитарным и тоталитарным режимам. Мы это можем прекрасно увидеть на примере Донбасса, где во время боевых действий погибало много российских военных и наемников. Но Кремль все это скрывает, потому что для РФ смерть сотен или тысяч ее граждан роли не играет. Российское тотально зазомбированное общество не реагирует на человеческие потери. А для их руководства человеческая жизнь мало что значит.

Я не чувствую большой радости от того, что погибли люди. Но у меня не и сожаления. Российское общество раздражает то, что украинцы в некоторой степени радуются этой трагедии, но наши мотивы абсолютно понятны. Можно с уверенностью на сто процентов говорить, что три года назад подобная реакция украинцев считалась бы неправильной и алогичной. Но после трех лет войны, когда россияне залили Донбасс кровью, эта реакция украинцев абсолютно понятна. Это результат агрессии Кремля, а не бесчеловечности украинцев. Вряд ли в истории мировых войн в подобных случаях жертва агрессии разделяла боль агрессора", пишет Иван Капсамун в статье "Ту-154: заложники агресии" в газете "День".

Возможность теракта на борту самолета Ту-154 нанесет колоссальный удар по российской пропаганде, а также произведет сильное впечатление на россиян как ответ за сирийский Алеппо. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его мнению, в Москве понимают, что это мог быть теракт, на который все указывает, однако в Кремле всячески будут это скрывать.

"Бросается в глаза упорное желание московского официоза и пропаганды избежать версии о теракте, хотя целый ряд обстоятельств на него указывает. Отсутствие предупреждения от пилотов, разброс обломков, и то, что погибших пассажиров достают без одежды, означает, что вероятность теракта достаточно велика", – сказал Пионтковский.

Также он сравнил авиакатастрофу самолета над Черным морем с трагедией, которая случилась с пассажирским самолета египетских авиалиний А321 над Синайским полуостровом.

"Версия теракта властями рассматривается как колоссальный удар по всей пропаганде. Вторая месть за Алеппо произведет слишком большое впечатление на население. Посмотрим, как дальше будет развиваться расследование. И помним, что было с египетским самолетом. Тогда две недели отрицали теракт, а потом, когда появились съемки Пентагона, признали", – сказал Пионтковский.

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