26 января. Обзор прессы. ПАСЕ приняла резолюцию по Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию Функционирование демократических институтов в Украине, сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Резолюция ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" принята. Счет 106 на 11 опять в пользу Украины", - написал он в Facebook.

Как пишет Европейская правда, резолюция ПАСЕ по Украине отмечает прогресс страны в большинстве вопросов.

По ряду пунктов возникли дискуссии. В частности, делегаты стран-соседей – Венгрии, Румынии и Польши – настаивали на правках по языковому вопросу, недавно инициированные украинскими парламентариями.

Кроме того, были внесены ряд правок, в результате в резолюции появились пункты относительно обеспечения прав оппозиции и с оговорками в адрес Украины относительно ущемления прав меньшинств.

В то же время удалось избежать принятия правок о проведении довыборов в Верховную раду на территориях, неподконтрольных Киеву. Корреспондент ЕП отмечает, что автором этой правки выступал пророссийский депутат из Германии Андрей Гунько при участии Акселя Фишера (оба – Германия).

Накануне в ПАСЕ приняли резолюцию Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе с призывом к России освободить украинских журналистов, сообщается в статье "Счет 106/11 в пользу Киева. ПАСЕ приняла резолюцию по Украине" в издании "Новое время".

Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине" положительно оценивает прогресс реализации программы реформ в Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает пресс-служба МИД.

"В контексте результатов рассмотрения и принятия Резолюции ПАСЕ "Функционирование демократических институтов в Украине" отмечаем неизменную поддержку Ассамблеей нашего государства и положительную оценку ею процесса реализации амбициозной программы реформ", – говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали принципиальным положение резолюции о том, что эти реформы проводятся в сложных условиях, учитывая российскую агрессию на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма.

Отмечается, что ПАСЕ положительно отмечает прогресс в проведении демократических реформ, в частности: принятие в окончательном чтении конституционных поправок в части судебной власти и судебной системы, которые устраняют значительные препятствия на пути реформирования судебного аппарата и соответствуют стандартам и правилам Совета Европы; принятие нового закона о Верховном суде; отмена общей надзорной функции, ранее осуществляемой генеральным прокурором, что свидетельствует о выполнении Украиной одного из своих обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы; а также внедрение электронной системы декларирования.

"Ассамблея также дает высокую оценку тесному сотрудничеству Украины с Советом Европы, в частности с Венецианской комиссией и Конгрессом местных и региональных властей, по подготовке проекта в части децентрализации на основе Европейской хартии местного самоуправления и других соответствующих стандартов Совета Европы", – сказано в комментарии МИД.

Среди шагов для обеспечения политической стабильности и укрепления демократии в Украине ПАСЕ подчеркивает необходимость продолжения и усиления борьбы с коррупцией, реформирования избирательной системы, завершения процесса подготовки к ратификации Верховной Радой Стамбульской конвенции.

"В этом контексте важным для Украины является призыв Ассамблеи ко всем органам Совета Европы и в дальнейшем оказывать нашему государству необходимую экспертную помощь, направленную на укрепление демократических институтов, продолжать мониторинг ситуации вокруг Украины и принять все возможные меры, чтобы заставить Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства согласно международному праву и международным обязательствам с целью обеспечения соблюдения прав человека в незаконно оккупированном Крыму и освобождения всех украинских политзаключенных и незаконно задержанных лиц", – отметили в МИД.

В министрестве также отметили важность, что антиукраинские поправки были отклонены Ассамблеей, а подавляющее количество поправок к проекту, внесенных украинской делегацией для максимально объективного освещения событий в Украине, были с пониманием восприняты и поддержаны ПАСЕ. Об этом сообщается в статье "МИД: ПАСЕ в своей резолюции призвала все органы СЕ помогать Украине в укреплении демократии" в газете "Сегодня".

Нынешняя зимняя сессия принесла несколько хороших новостей для Украины. Так, народного депутата Владимира Арьева переизбрали главой Комитета по вопросам культуры, образования и науки, а его коллега Георгий Логвинский стал вице-президентом ПАСЕ.

"Должность вице-президента и члена бюро ассамблеи - самая высокая на международной парламентской арене за всю историю Украины… Великий философ Рамбам, слова которого стали для меня символом, девизом, говорил: "Нет вещи, которая может устоять перед желанием". 10 лет назад я впервые как помощник Мустафы Джемилева и правозащитник с балкона наблюдал за работой Парламентской ассамблеи. С тех пор для меня не было большей цели, чем добиваться в этом зале наивысших международных побед для своей страны. Сегодня моя цель осуществилась", - заявил после своего избрания вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

Президентом ПАСЕ был переизбран Педро Аграмунт, который в прошлом году приложил немало усилий, чтобы вернуть в организацию делегацию России. Напомним, что в апреле 2014 года Парламентская ассамблея ввела против РФ санкции, лишив членов делегации этой страны права голоса. В ответ россияне заявили о прекращении своего участия в ПАСЕ и в 2016-м и 2017 году не направляли в Страсбург списки делегации, формально избежав таким образом продления санкций.

Сразу же после переизбрания президент ПАСЕ Педро Аграмунт вновь заговорил о возвращении российской делегации. "Позиция России не изменилась - они готовы вернуться сюда в случае, если будут полностью восстановлены в правах, включая право голосовать и участвовать в работе комитетов, - цитирует главу ПАСЕ "Европейская правда". - Я считаю что россияне должны быть здесь, в ассамблее, с полноценными правами. Но не я должен принимать это решение. Это решение, которое должна принимать ассамблея".

Георгий Логвинский, комментируя заявления Педро Аграмунта, сказал, что, хотя тот и выступает за возобновление сотрудничества с Россией, тем не менее считает, что Крым - это Украина, а на Донбассе находятся войска РФ.

"Международная арена - это основной ключ деоккупации, - сказал новый вице-президент ПАСЕ в эфире телеканала „112 Украина". - Потому что с глазу на глаз с Россией не о чем разговаривать. Они не уважают слабых и нас считают такими. Они же сами уничтожали нашу армию, подорвали наш экономический потенциал и заинтересованы в том, чтобы мы всегда были графством у ног царя… В ПАСЕ идет такая же война. Здесь есть агенты Кремля, здесь есть предложения о возвращении российской делегации не для диалога, а с целью снятия санкций". Об этом пишет Ирина Голотюк в статье "Георгий Логвинский: "В ПАСЕ идет такая же война: есть агенты Кремля, есть предложения о возвращении российской делегации не для диалога, а с целью снятия санкций" в газете "Факты и комментарии".

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