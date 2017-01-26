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NEWSru.ua // Пресса // Четверг, 26 января 2017 г.
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Der Spiegel. Европейский суд отклонил иск российского оборонного концерна
время публикации: 12:10
последнее обновление: 12:10
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Der Spiegel. Европейский суд отклонил иск российского оборонного концерна

В среду Европейский суд отклонил иск российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" об отмене европейский санкций, введенных против компании в ходе кризиса в Украине, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Издание напоминает, что "среди прочего "Алмаз-Антей" производит ракетное вооружение, которое используется бойцами так называемых народных республик на востоке Украине в боевых действиях против украинской армии".

Суд квалифицировал европейские санкции как "правомерные". Для российских властей решение крайне неприятно, комментирует корреспондент. "Судьи явно сочли решенным вопрос о том, подстегивает ли Россия оружием конфликт на Украине, и считают доказанным путь, который вооружение проходит через российское государство от предприятия-изготовителя до рук пророссийских сепаратистов". Россия всегда оспаривала это.

Как добавляет Der Spiegel, еще в 2014 году, а затем в 2015 и 2016 годах Совет ЕС замораживал счета предприятия. "Алмаз-Антей" утверждает, что никогда не поставлял вооружение сепаратистам и тем более никак не связан с катастрофой малайзийского пассажирского лайнера MH17.

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Cсылки по теме:

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// NEWSru.ua // Экономика // 24 января 2017 г.

Евросоюз продлил действие экономических санкций против РФ до 31 июля 2017 года
// NEWSru.ua // В мире // 19 декабря 2016 г.

Порошенко приветствовал договорённость лидеров ЕС о продлении санкций в отношении РФ ещё на полгода
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Законодатели ЕС заявили о намерении разработать более реалистичную стратегию отношений с РФ
// NEWSru.ua // В мире // 14 декабря 2016 г.

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Четверг, 26 января 2017 г.  

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