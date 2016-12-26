26 декабря. Обзор прессы. Резолюция для Израиля: "пощёчина" от Украины или "последовательная позиция"

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Среди стран, поддержавших резолюцию, была и Украина.

Резолюция Совета Безопасности ООН об израильских поселениях на палестинских территориях – постыдный и несправедливый документ. Об этом написал в Facebook премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщается в статье "Нетаньяху о резолюции ООН: Нет ничего абсурднее, чем назвать Стену Плача оккупированной территорией" в издании "Гордон".

"Принятое в ООН решение – искаженное и постыдное, но мы с этим справимся. В соответствии с решением Еврейский квартал – оккупированная территория. Это бред. В соответствии с решением Стена Плача – оккупированная территория. Это тоже бред. Ничего не может быть абсурднее назвать Стену Плача и Еврейский квартал оккупированными территориями", – говорится в обращении премьера к израильтянам.

По мнению Нетяньяху, антиизраильский акт был инспирирован уходящей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой.

"Принятое решение не только не приближает мир, оно его отдаляет. Оно бьет по справедливости, бьет по истине. Подумайте об этом абсурде. Полмиллиона человек лишилось жизни в Сирии, резня в Судане, весь Ближний Восток пылает, а администрация Обамы и Совет Безопасности занимаются единственной демократией на Ближнем Востоке – Государством Израиль. Стыд, да и только", – возмутился глава правительства.

Израиль не пойдет на уступки в вопросе поселений, а будет добиваться отмены резолюции дипломатическими методами, подчеркнул премьер-министр.

"У этого скандального решения будет обратный эффект. Оно станет призывом для всех наших многочисленных друзей в США и других странах, для всех, кому надоело враждебное отношение ООН к Израилю и кто желает кардинальных перемен в ООН. Поэтому сегодня я напомню мудрость: "Тот, кто проклинал, в итоге благословил", – написал Нетаньяху.

Нетаньяху поручил министерству иностранных дел в течение месяца пересмотреть финансирование организаций, действующих под эгидой ООН, а также присутствие представителей организации в Израиле. Кроме того, Иерусалим отозвал послов из Сенегала и Новой Зеландии, которые инициировали резолюцию.

В МИД Украины вечером 25 декабря сделали заявление относительно позиции делегации Украины во время рассмотрения резолюции СБ ООН №2334 о положении на Ближнем Востоке. Определяющим при формировании позиции Украины относительно израильско-палестинского конфликта является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.

"В течение многих лет Украина занимает последовательную и сбалансированную позицию по израильско-палестинскому конфликту. Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств - Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами", - говорится в заявлении.

"Украина ... неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву. Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что текст резолюции является сбалансированным: "она призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны - Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти - принять эффективные меры борьбы с терроризмом".

Олеся Яхно, политический эксперт в блоге на "Украинской правде" отметила: "большая часть комментариев политиков и экспертов, которые прозвучали в эти дни, можно охарактеризовать на уровне политической позиции (мол, "зачем Украина сознательно испортила отношения с Израилем?"). Фактически, навязывается мнение, что голосование Украины по резолюции – это якобы ошибка Украины, а не решение, принятое с учетом существующего бэкграунда и ряда факторов, которые повлияли и объясняют позицию Украины.

Текст резолюции, в частности:

1. осуждает незаконную поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях;

2. определяет политику расширения поселений как одно из ключевых препятствий для ближневосточного мирного урегулирования;

3. требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность для достижения мира с Палестиной на основе существования двух государств;

4. призывает к принятию немедленных шагов для предотвращения актов терроризма и поддержания эффективного сотрудничества в сфере безопасности;

5. поощряет стороны, причастные к конфликту, консолидировать усилия для возобновления переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию.

Определяющей для принятия резолюции стала позиция не Украины, а США, имею ввиду позицию "воздержания" американской делегации. Думаю, решение США не применять вето объясняется следующими соображениями: сосредоточенность резолюции на вопросе поселений (а США неоднократно публично осуждали политику поселений Израиля), а также – сбалансирование текста ссылками на обязательства палестинской стороны в сфере безопасности.

Теперь о самой позиции Украины по резолюции, которая, предполагаю, мотивирована, прежде всего, международно-правовыми аспектами, имеющими важнейшее значение для Украины в условиях войны. В международном праве существует ряд документов, регулирующих вопросы защиты гражданского населения во время войны, в частности поведение государств в случае оккупации. Основными среди них являются Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 года и Римский статут Международного уголовного суда.

Так, статья 49 Женевской конвенции четко предусматривает обязательство государства не совершать перемещения части своего гражданского населения на территорию, которую оно оккупирует. В свою очередь, один из пунктов статьи 8 Римского статута предусматривает, что действия по прямому или косвенному перемещению собственного гражданского населения на оккупированную территорию признаются военным преступлением. Также следует вспомнить о Консультативном заключении Международного суда ООН от 2004 года о правовых последствиях строительства стены на оккупированной палестинской территории.

Учитывая агрессию РФ против Украины, мы просто обязаны последовательно придерживаться указанных норм и принципов международного права – ведь мы намерены защищать нарушенные права Украины в международных судебных инстанциях. В этом смысле отказ Украины от поддержки резолюции имел бы негативные юридические и политические последствия для дальнейших международных судебных процессов против России как оккупанта и агресора, а также как страны, которая инициирует строительство инфраструктурных проектов (тот же Керченский мост), на суверенной территории Украины.

Второй важный аспект, он же фактор – это realpolitik, условно говоря. Если бы Украина не голосовала, это бы не повлияло на решение. Не поддержка Украиной проекта резолюции имела бы негативные репутационные последствия и потенциально могла бы усложнить двусторонний диалог, в том числе по вопросам торгово-экономического и военно-технического сотрудничества с рядом стран. Не следует забывать, что большинство стран ЕС, как и ряд арабских государств, традиционно поддерживают Украину на уровне тех или иных международных структур в целом и в вопросе "украинских резолюций" в ООН в частности.

Следует отметить, что Украина выбрала следующую линию поведения в резолюции по Израилю – голосование в пользу проекта с одновременным воздержанием от выступления по мотивам голосования. Кстати, тот факт, что делегация Украины не выступала по мотивам голосования, был положительно воспринят израильской стороной, которая, насколько мне известно, во время своего выступления подвергла жесткой критике многих членов СБ. Более того, украинская делегация выступала с инициативой отложить голосование, но эта идея не нашла поддержки у большинства членов СБ ООН.

Что касается возмущений части политиков и экспертов относительно того "как Украина могла проголосовать за резолюцию, когда Израиль поддержал Украину?", то в этой связи хотела бы напомнить, как традиционно Украина и Израиль голосуют по проблемным вопросам друг друга.

Позиция Украины. Генассамблея ООН ежегодно одобряет ряд резолюций по различным аспектам ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, по палестинскому вопросу. Начиная с 59-й сессии Генассамблеи ООН (2004-2005 годы), результаты голосований Украины и ЕС (плюс страны-кандидаты на вступление) из пакета "ближневосточных" резолюций полностью совпадают.

Позиция Израиля. Израиль не поддержал ключевой для Украины документ – резолюцию Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, которая была принята в марте 2014-го. Делегация Израиля воздержалась от присоединения к соавторам инициированной Украиной резолюции 26-й сессии Совета ООН по правам человека "Сотрудничество и помощь Украине в области прав человека" (июнь 2014). В марте 2015 Израиль не поддержал совместное заявление от имени 41 страны (в том числе всех стран ЕС) по ситуации с правами человека в Крыму с акцентом на правах меньшинств, прежде всего крымских татар, которая была озвучена в марте 2016-го. Делегация Израиля отказалась стать соавтором резолюции Генассамблеи ООН по "Ситуации с правами человека в Крыму".

В свою очередь, делегация Украины воздерживается от участия в обсуждении одного из пунктов Совета по правам человека ООН (пункта о "Ситуации в области прав человека в Палестине и на других оккупированных арабских территориях"), в рамках которого Израиль традиционно подвергается жесткой критике, прежде всего, со стороны мусульманских стран. Также во время членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2006-2011 годах "воздерживалась" во время голосований за резолюции, касающиеся израильско-палестинского конфликта.

Это все я привела здесь не для того, чтобы показать, что кто-то "хороший", а кто-то "плохой". А для того, чтобы, анализируя те или иные решения/события, мы исходили все-таки из существующего бэкграунда и определенного масштаба.

И, наконец, главное. Отдельно следует сказать о том, как как голосование Украины по резолюции по Израилю интерпретируется у нас внутри страны. Понятно, что между Украиной и Израилем есть проблемные вопросы. Скажем, Украина признала трагедию Холокоста актом геноцида еврейского народа. Однако, несмотря на обращение украинской стороны, Израиль до сих пор не признал Голодомор актом геноцида украинского народа. Причем, по поручению главы израильского правительства Беньямина Нетаньяху, это вопрос был снят в ноябре с повестки дня работы Кнессета. Также Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбой рассмотреть вопрос о поставках нам израильских беспилотников. Но этот вопрос был заблокирован израильским правительством. Кроме того, в феврале Крым посетил депутат Кнессета Яаков Марги (депутат партии ШАС, входящей в правящую коалицию) с нарушением требований действующего законодательства Украины.

И, тем не менее, в текущей ситуации отношений Украины и Израиля, на мой взгляд, мы, в первую очередь, должны исходить из: 1. украинских интересов; 2. позиции не драматизировать ситуацию".

Шимон Бриман, журналист, историк выразил свое мнение в издании "Новое время". Он отметил, что "этот обмен пощёчинами – украинское голосование в ООН и отмена визита в знак протеста против такой позиции Украины, – стал самым большим скандалом за 25 лет дипломатических отношений Украины и Израиля.

Защитники киевской дипломатии пытаются найти объяснения или оправдания такому голосованию. Вот суть их аргументов – и мысленные ответы израильтян:

1) "Резолюция осуждает Израиль за строительство в поселениях и за оккупацию территорий после 1967 года. Если бы Украина не осудила это, то она потеряла бы право требовать в ООН признания оккупации Крыма Россией".

Ответ на это с израильской стороны: "Вы на самом деле ставите на одну доску аннексию Крыма и то, что иудеи развивают свои города в Иудее? Вы считаете евреев оккупантами в Иерусалиме, который строили ещё цари Давид и Соломон? Вы считаете врагами мира в регионе именно цветущие еврейские поселения, виноградники, фермы и фабрики, а не исламский террор, пропаганду ненависти во всех палестинских учебных заведениях и разворовывание палестинскими лидерами финансовой помощи из-за рубежа?"

2) "Все страны – члены Совета безопасности ООН, собирались голосовать за осуждение Израиля, поэтому голос Украины ничего бы не изменил".

Ответ на это с израильской стороны: "Примерно так солдат в расстрельной команде говорит, что от его выстрела ничего не зависело – ведь стрелял весь взвод".

3) "Украинская сторона предлагала отложить это голосование, но на нас давили американцы, которые потребовали голосовать немедленно".

Ответ израильтян: "Каких американцев вы послушались? Демократы вместе с Обамой через 25 дней исчезнут из Белого дома. А Дональд Трамп, выступая резко в поддержку Израиля, уже осудил эту резолюцию. Киев вообще в состоянии мыслить на перспективу?"

Израиль и не рассчитывал, что Украина поддержит его в голосовании по зубодробительной резолюции 23 декабря. Но мы надеялись, что Украина хотя бы воздержится – как это сделали США.

Для сравнения: из пяти важных для Украины голосований в ООН 2014-2016 годов Израиль оставался нейтральным и не принимал участия в голосованиях четыре раза, но совсем недавно проголосовал в поддержку Украины по резолюции о соблюдении прав человека в Крыму, признав его оккупированным Россией. Этот проукраинский жест Израиля имел место на Генеральной ассамблее ООН 19 декабря – и уже через четыре дня Украина ответила на это "добром", осудив Израиль.

Кстати, позицию Израиля в отношении целостности и суверенитета Украины неоднократно озвучивал посол в Киеве Элиав Белоцерковский, постоянно заявляющий о непризнании аннексии Крыма Россией.

Израиль оплачивал лечение украинских раненых, финансировал семинары психологической реабилитации солдат и офицеров АТО, увеличил масштабы участия украинцев в международных программах нашего МИДа, закрыл консульство в Крыму и открыл новое почетное консульство во Львове. Осенью 2016 года Израиль согласился на приезд 20 тысяч украинских строителей. Идет согласование деталей Соглашения о зоне свободной торговли, которое более выгодно Украине, чей экспорт в Израиль в два раза превышает экспорт Израиля в Украину.

И вот после всего этого Киев дает команду своему постпреду в ООН Владимиру Ельченко голосовать за резолюцию, которая грубо, несправедливо и в одностороннем порядке осуждает Израиль.

Многие годы кропотливого труда по развитию партнерства Украина-Израиль оказались погребенными под завалами украинского "за" вместо "воздержалась". Разгребать эти завалы будет непросто.

Как метко выразился известный украинский художник Александр Ройтбурд, своим голосованием в Совбезе ООН за антиизраильскую резолюцию Украина признала, что "остается глубоко постсоветской страной с отсутствием политической субъектности. Она осталась в том мире, где рабочие завода имени 28 героев-трактористов на торжественном митинге под чутким руководством парторганизации и месткома с чувством глубокого удовлетворения единогласно заклеймили израильскую военщину, и выразили горячую поддержку законных прав арабского народа Палестины".

По моим сведениям, действия украинского политического руководства вызвали столь гневную реакцию в Израиле еще и потому, что в день обсуждения резолюции премьер-министр Нетаниягу лично звонил премьер-министру Гройсману, и просил коллегу повлиять на голосование Украины. Гройсман попытался разобраться и что-то изменить, но столкнулся с категорическим "нет" постпреда Ельченко и главы МИДа Климкина. Свое мнение высказал и президент Порошенко – мол, у Украины нет другого выхода, кроме как присоединиться к резолюции Совбеза с осуждением Израиля.

Нетаниягу, также являющийся и министром иностранных дел, воспринял этот шаг Украины как личное оскорбление. Его решение отменить визит Гройсмана было эмоционально резким, но закономерным: главе правительства Украины просто не о чем и не с кем было говорить в Иерусалиме – в городе, чьи еврейские кварталы осуждаются как незаконные резолюцией 23 декабря.

Горькая ирония №1: единственное, в чем сошлись Украина и Россия за последнее время – это совместное голосование против Израиля в ООН.

Горькая ирония №2: ни перед одним украинским политиком и государственным деятелем Израиль никогда так резко не захлопывал двери, как перед евреем Гройсманом, которого подставил собственный МИД.

Отдельный шок испытали израильские волонтеры из общественной организации "Израильские друзья Украины". Из уст многих из них вырвался крик души: "Зачем всё то, что мы делаем третий год, помогая Украине, если в итоге Киев голосует против нас в важный для Израиля момент?"

Это голосование стало личной местью Обамы, уходящего в небытие вместе со своей рухнувшей политикой. Но можете быть уверены: Израиль не поменяет свою позицию из-за бумажек Совбеза. Мы пережили и не такое в своей истории.

"Трамп придет – порядок наведет" – перефразирую этот украинский лозунг. Очень скоро Украина может проснуться в "новом прекрасном мире", в котором у неё почти не останется друзей. Тогда 2017-й станет критическим годом для украинской дипломатии и внешней политики. Когда Трамп начнет договариваться с Путиным за счет Украины, в высоких кабинетах Киева вдруг начнут лихорадочно искать союзников. Найдут ли?

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