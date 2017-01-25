25 января. Обзор прессы. "Лагідна українізація": какие трудности ожидают закон о защите украинского языка

В Верховной Раде зарегистрирован документ, не уступающий в резонансности печально известному "языковому закону" Кивалова - Колесниченко образца 2012 года, расширявшему, по задумке авторов, сферу применения русского языка и действующему до сих пор.

Законопроект, касающийся языковой политики, подписали 33 народных депутата из фракций "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Самопомiч" и "Батькiвщина". В пояснительной записке к документу говорится, что предлагаемые нормы направлены на урегулирование применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, но не будут распространяться на религиозные обряды и общение в быту.

В частности, предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, включая проведение заседаний, оформление документов и обращений граждан. Культурно-массовые мероприятия также предлагается проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления в государственных или коммунальных театрах на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском. В фильмах и мультиках, созданных в Украине, допускается использование реплик на других языках, но с переводом.

Авторы законопроекта предлагают установить жесткие рамки и для СМИ. Все теле- и радиопередачи должны транслироваться на украинском языке. Программы на других языках подлежат дублированию на украинский. Законодатели сделали исключение разве что для песен. Газеты и журналы также должны быть украиноязычными. "По желанию основателя печатного средства массовой информации оно может издаваться в двух или больше языковых версиях, одна из которых - на государственном языке", - говорится в законопроекте. В отдельных случаях разрешается издавать газеты и журналы на официальных языках Европейского Союза. По умолчанию пользователям должны загружаться украиноязычные интернет-странички СМИ, зарегистрированных в нашей стране.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают, чтобы все услуги в магазинах, ресторанах, а также в больницах, транспорте, на почте и так далее оказывались гражданам исключительно на украинском языке. Впрочем, по согласованию сторон в этих случаях можно использовать и другой язык.

Законопроект также предусматривает создание ряда новых регулирующих и контролирующих органов: Национальной комиссии по стандартам украинского языка, Центра украинского языка и Уполномоченного по защите государственного языка с секретариатом и инспекторами.

Не забыли народные депутаты предусмотреть в законопроекте и штрафы за нарушение требований новых норм - от трех тысяч 400 до восьми тысяч 500 гривен.

Мнения о необходимости введения новых правил употребления государственного языка разделись. "Не надо искать в этом документе что-то негативное, - говорит один из авторов законопроекта народный депутат от „Блока Петра Порошенко" Оксана Юринец. - Надо посмотреть на него и на проблему с государственной позиции. Почему во Франции чиновник обязательно должен знать французский, в Польше - польский, а у нас, в Киеве, часто на официальных мероприятиях мне предлагают выбирать между английским и русским, и я должна отстаивать свое право на украинский язык? Язык, культура и история - те киты, которые держат нацию".

В свою очередь член фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что "если мы и дальше будем разделять страну, кто на каком языке говорит, то мы получим тут снова господство Российской Федерации". "Я считаю, что нужно строить страну, основанную на взаимном уважении и поддержке граждан всех национальностей, всех культур и рас, ставящей перед собой задачу быть сильной, независимой, обороноспособной. Для меня прекрасный пример - Канада, где живут франкоговорящие и англоговорящие, для меня прекрасный пример - многоязыковая Швейцария, которая, говорят, неплохо живет уже 350 лет", - сказал Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина". Об этом пишет Александр Михайлов в статье "Если мы и дальше будем разделять страну, кто на каком языке говорит, то получим тут снова господство Российской Федерации" в газете "Факты и комментарии".

Не успели законопроекты появиться на сайте Верховной Рады, как в интернете разгорелась жаркая дискуссия вокруг этих документов.

Среди аргументов были как экономические (мол, какое издание потянет украинский и русский или английский параллельные версии - они просто уйдут с рынка, как это произошло, например, с украинской версией популярного журнала "National Geographics"), так и психологические (язык из-под палки ни любить, ни уважать невозможно).

Однако появление подобных законопроектов сразу же объединило усилия многих общественных инициатив и движений, которые в последнее время отстаивают расширение прав украинского языка в Украине. В интернете появилось заявление о создании общественной коалиции "Украина - закон о государственном языке", которую на данный момент подписали уже более 60 общественных организаций.

"Это долгожданное событие открывает путь к системным изменениям в положении украинского языка, государственный статус которой время наконец наполнить реальным содержанием. Наш язык является одним из основных факторов, превращающих украинский в единый народ и создают прочную основу государственной независимости и соборности Украины. Мы понимаем, насколько серьезным будет сопротивление со стороны всех, кого устраивает нынешнее русификаторское законодательство - начиная от Москвы и ее пятой колонны и заканчивая олигархическими медиа-холдингами и политиками, которые привыкли спекулировать на языковой теме. Необходимо объединить усилия и не оставить им ни шанса. 2017-й, год столетия украинской революции, должен стать годом принятия Закона "О государственном языке", - говорится в заявлении.

Впрочем появление этих законопроектов еще не гарантирует, что они станут законами.

Скорее, наоборот - нынешний состав Верховной Рады и процессы, которые там наблюдаются, свидетельствуют о том, что провести такие законопроекты через парламент будет очень проблематично.

"Принятие любого варианта закона сейчас нереально. Потому что это - не только речь о языке, а это - политика. Да, эта тема очень щекотливая для всех. Могут быть попытки, конечно. Но будет ли результат? Сомневаюсь", - убежден журналист и политический эксперт Сергей Руденко.

Также некоторые эксперты предполагают, что вынесение на поверхность языкового вопроса имеет целью или отвлечение внимания общественности от просчетов власти, или подготовку к очередным выборам - или досрочным парламентским, вероятность которых хотя и призрачная, но остается, или местным, которые по размаху и ожесточенности не уступают парламентским.

"Закладывается очень много спекулятивных вещей из-за того, что нет экономического роста, нет реальной видимости и чувство реформ. Политические партии и власть как таковая понимают, что надо занять население какими-то другими вопросами. Поэтому они будут пытаться переключиться на старые языковые темы", - заявил в эфире "Радио "Свобода" директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Насколько украинская власть готова отстаивать права украинского языка как государственного, станет ясно уже в ближайшее время, когда Конституционный Суд огласит свой вердикт относительно пресловутого "закона Кивалова-Колесниченко", который, как известно, до сих пор остается в силе.

Заседания КС по этому вопросу, как известно, перешли в закрытую стадию, однако решение по нему должно быть объявлено гораздо раньше, чем голосование за указанные законопроекты. Это и станет лакмусовой бумажкой реальных намерений власти: политическая воля для утверждения украинского языка как государственного, или это очередной "отвлекающий маневр", пишет Наталья Позняк-Хоменко в статье "Государственный разговор: что нужно знать о трех законопроектах в защиту украинского языка" в газете "Україна молода".

Есть старое доброе медийное правило: новости о законопроектах новостями не являются. Мало ли что понаписывали субъекты законодательной инициативы. В подавляющем большинстве их произведения не доходят даже до первого чтения. Так, за два года работы парламента нынешнего созыва только Минфин завернул 1579 проектов из 4583 как в принципе нереализуемые. При этом за весь 2016 год было принято 160 законов, 75% из которых - изменения в действующие законы. И какой смысл писать обо всех этих несбыточных фантазиях? Никто и не пишет.

Но не в случае с законопроектами о языке. Чувствительность к этой теме такова, что одно намерение что-то отрегулировать работает как полновесный факт, и реакция идёт, как на принятый закон. Хотя совсем не очевидно, что при нынешнем хроническом недобольшинстве Рада на такое окажется способна.

Взгляды на то, как должна развиваться языковая ситуация в Украине, могут быть сколько угодно разными, от тотальной и репрессивной украинизации до обязательного обучения пяти языкам, включая суахили, с детского садика. В конце концов у нас свободная страна, каждый может думать, что ему заблагорассудится, и настаивать на своей правоте, тем более что в языковом вопросе у нас разбираются даже те, кто ничего не смыслит в футболе и политике. Все и кинулись настаивать, обнуляя заверения соцопросов, будто тема языка у нас занимает 25-е место.

Вроде и не забывали, но всё-таки следует напомнить, что на этой проблематике накатали колею спецы по политическому продвижению регионалов и прочих защитников народа. Поиграться в свой-чужой, да ещё на фоне социально-экономического недовольства, - милое дело. Такую подачу под самую сеточку, как в волейболе, можно ждать годами - а тут вот она, как на блюдечке, в исполнении самых что ни на есть патриотов, как это традиционно у нас и бывает. Притом что в украинских медиа бывшие по-прежнему доминируют, и как бы ни были прекрасны намерения инициаторов подкорректировать языковой ландшафт, им гарантировано негативное информационное сопровождение. Это реальность, данная нам в неприятных ощущениях, независимо от того, насколько нам нравятся или нет предлагаемые нововведения и будут они приняты или нет, не говоря уже о том, будут ли они реализованы. Чисто техническая сторона дела.

Удивительный момент - откуда у группы поддержки обещанных изменений в языковой политике такая вера в своё правительство, в широком смысле слова, на американский манер: government. Правительство, которое завалило практически все реформы, за которые бралось, которое к концу третьего постмайданного года хоронит веру в способность страны выскочить из коррупционно-олигархической петли. Правительство, в котором гуманитарный блок представляет собой разношёрстную группу никаких и стыдных. Оно неожиданно проявит чудеса такта и глубокого понимания общественных механизмов и реализует удивительный по своей прогрессивности закон. Интересно даже, откуда такая уверенность, пишет Леонид Швец в статье "Почесать язык. Почему изменения в языковой политике окажутся прекрасны" в издании "Фокус".

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