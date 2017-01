InoPressa. Европа учится на историях с "русскими хакерами"

Еврокомиссия намерена бороться с российской дезинформацией и фейковыми новостями, но много ли могут сделать "11 солдат Могерини", противодействуя пропагандистскому "Голиафу" России и ее троллям, способным повлиять на результаты демократических выборов в Германии, Нидерландах, Франции и Чехии? - пишут СМИ. ФБР расследует кибератаку на кинофестиваль "Сандэнс", показавший очередной фильм о допинге в России.

Еврокомиссия принимает меры для борьбы с российской дезинформацией и фейковыми новостями. В будущем, пишет Tagesspiegel, на прицеле окажется в первую очередь Германия.

"Недавно был разоблачен классический случай целенаправленной дезинформации: небольшой интернет-ресурс из украинского Донецка (ныне оккупированного российскими гибридными силами, - ред.) сообщил, что НАТО готовится к войне с Россией. Якобы 3,6 тыс. танков уже приведены в состояние боеготовности на российских границах. Новость была с ураганной скоростью подхвачена СМИ и блогерами - даже такими авторитетными изданиями, как британская Independent", - замечает автор.

На деле речь шла всего о 87 танках. Неясно, от кого изначально исходили ложные данные, однако посыл новости не должен был оставлять сомнений в том, что НАТО - агрессор, Россия находится под угрозой. Это, пишет корреспондент, лейтмотив сфабрикованных новостей, в распространении которых эксперты ЕС обвиняют прокремлевские силы.

Как сообщает автор публикации, каждую неделю Европейская служба внешних связей (EEAS) выпускает Disinformation Review (обзор сфабрикованных новостей. - Прим. ред.), в котором сообщается о новых обнаруженных случаях дезинформации. Группа из 11 экспертов EEAS занимается поиском сфабрикованных пропагандистских сообщений из Москвы уже полтора года.

"Эксперты сходятся во мнении о том, что зашкаливающее число фейковых новостей призвано улучшить имидж российского руководства во главе с Владимиром Путиным", - пишет автор.

"Основной мишенью российской пропаганды ныне стала канцлер Меркель. Появлялась даже информация о том, что Меркель заодно с исламистскими террористами и делает с ними селфи. EEAS сотрудничает со спецслужбами ФРГ. Эксперты уверены, что в ходе кампании по выборам в Бундестаг (осенью 2017 года) злонамеренная дезинформация будет играть большую роль", - говорится в статье.

"Европейская служба внешних связей ведомства Федерики Могерини пришла к выводу, что кибератаки и кампании по дезинформации, исходящие из России, являются частью продуманной государственной политики Кремля, направленной против ЕС, его лидеров и принципов с целью расколоть Евросоюз и европейское общество", - сообщает корреспондент итальянской Il Foglio Давид Карретта.

"Несмотря на риск, что российские государственные органы и тролли могут повлиять на результаты демократических выборов не только в Германии, но и в Нидерландах, Франции и Чехии, ЕС предстает безоружным в свете пропагандистской войны Путина", - говорится в статье.

East StratCom Task Force - структура европейского внешнеполитического ведомства, призванная бороться с ложными российскими новостями, по словам автора статьи, "состоит всего лишь из 11 сотрудников, не имеет собственного бюджета и может общаться с внешним миром только на английском и русском языках". Поскольку Кремль направил миллионы долларов, чтобы дестабилизировать ситуацию странах ЕС, это "борьба между Давидом и Голиафом", говорят в Брюсселе. "По оценке внешнеполитического ведомства ЕС, фейковые новости стали частью российской военной доктрины", - сообщается в публикации.

Ссылаясь на свой источник в Брюсселе, Il Foglio пишет, что "дезинформация может оказать значительное влияние на общественное мнение и отразиться на том, как будут голосовать европейские избиратели".

"Имея в своем распоряжении скромные средства (веб-сайт и информационный бюллетень), East StratCom Task Force ставит ограниченные цели: попытаться "сделать прививку" европейцам против ложных новостей", - говорится в статье.

"Ни кибератаки, ни попытки повлиять на политику стран-членов ЕС не входят в круг действий этой структуры. Создавать средства защиты от кибератак Путина на внешнем и внутреннем фронте должны НАТО и национальные правительства", - заключает автор.

9-й Международный форум по кибербезопасности открылся во вторник во Франции. После хакерских атак и "утечек", которыми были отмечены американские выборы, угрозы на государственном уровне вызывают самые большие опасения, информирует журналистка Libération Амаэль Гитон.

Россия, обвиненная США в организации кибератак на электронную переписку Национального комитета Демократической партии США и руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, редко упоминалась на открытии форума, говорится в статье. Тем не менее, делались прозрачные намеки: еврокомиссар по Союзу безопасности ЕС британец Джулиан Кинг сказал о "гибридных угрозах" и "стремлении манипулировать общественным мнением", министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру подчеркнул, что "информационные системы регулярно становятся объектом атак, исходящих от преступных организаций и даже от иностранных государств".

Всегда крайне осмотрительный в вопросе об ответственности за кибератаки Гийом Пупар, возглавляющий Национальное агентство безопасности информационных систем (Anssi), отметил, что "использование кибератак государствами" и действия "определенных структур, политически настроенных на цели влияния", безусловно, не стоит приуменьшать, передает корреспондент.

"Еврокомиссар и министр внутренних дел также вспомнили о шифровании сообщений и данных, в котором власти по обе стороны Атлантики регулярно усматривают помеху для антитеррористической борьбы", - говорится в статье. Министр Лу Ру сказал, что хочет "гарантировать надежность" шифрования и "соблюдать равновесие между уважением к частной жизни и к нуждам служб расследований".

"Участие министра внутренних дел в FIC также стало удобным поводом, чтобы отметить, что административные меры (без суда) по блокировке веб-сайтов и удалению ссылок в поисковых системах значительно усилились в 2016 году. (...) Это касается и восхваления терроризма, и педопорнографии", - сообщает Гитон.

ФБР расследует кибератаку на американский кинофестиваль "Сандэнс", которая в эти выходные покалечила кассовые системы фестиваля, сообщает журналистка The Hollywood Reporter.

Представитель "Сандэнса" заявил: "В данный момент у нас нет причин полагать, что мишенью кибератаки был конкретный фильм". Однако "один из продюсеров участвующего в фестивале документального фильма, в котором критикуется российское правительство, полагает, что его фильм мог сыграть роль", - передает автор.

"Есть мнение, что наша картина могла спровоцировать месть, - сказал Дуг Блаш, консультирующий продюсер документального фильма "Икар" о докторе Родченкове, разоблачившем российскую систему государственной поддержки допинга. - Фильм создает нелестный портрет [российского президента Владимира] Путина".

Сигел сообщает, что возмущение в российском правительстве мог вызвать и другой фильм, участвующий в фестивале: Cries From Syria ("Плачи из Сирии") режиссера Евгения Афинеевского. В этой картине - одной из нескольких документальных лент о сирийской гражданской войне - подвергаются критике Путин и вмешательство российской армии в происходящее в Сирии.

Конечно, не только у русских был повод взломать фестиваль, признает журналистка. Фильм The New Radical о кибервоенных группах, вроде Anonymous, мог разгневать любую из них, а Zero Days Ясмина Элаяата об иранском ядерном объекте, пораженном компьютерным вирусом Stuxnet, способен рассердить всех от Ирана до США и израильской разведки. Картина Joshua: Teenageer Vs. Superpower Джо Пискателлы могла не понравиться в Китае.

