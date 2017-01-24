24 января. Обзор прессы. Эмиграция: выход из положения или предательство Родины

В Украине воздух пропитан атмосферой эмиграции, уехать хотят миллионы, любая заметка на эту тему обречена на популярность – этим предложением айтишник и блогер Артур Оруджалиев запустил в сети жаркий спор на тему эмиграции из Украины.

По его словам, "все, что происходит вокруг, – геноцид государства Украина по отношению к своим гражданам в чистом виде".

"Уезжают за деньгами. Уезжают, что еще хуже, не за ними, а не видя перспектив. Только в моем окружении в последнее время уехали десятки люди. И практически все они хорошо зарабатывали. В этом году точно уедут еще несколько. Люди, которым рассказывали, "да кому вы там нужны", получают визу для одаренных людей в одной стране. В другой им дают налоговые льготы. В третьей устраивают детей в садик без очередей и взяток. Прогрессивные государства давно поняли, что самый ценный актив сегодня - люди. В мире идет сумасшедшая война за таланты. Конкуренция просто нереальная", - пишет Оруджалиев.

"Украина не то, что не пытается никого привлечь. Она не пытается никого удержать. Меньше думающих людей - меньше проблем для политиков", - считает блогер.

Но согласны с Оруджалиевым далеко не все. Многие пользователи социальных сетей отмечают, что каждый волен жить там, где ему хочется, но они подчеркивают, что эмиграция – это не предательство, ведь и из-за рубежа можно помогать Украине.

Так, журналист и общественный деятель Мирослава Гонгадзе пишет, что когда вам нечего терять, когда вопрос стоит о жизни и смерти "эмиграция может стать выходом. Только надо розовые очки дома оставить, потому что разобьете, как только пересечете границу. В конце концов, эмиграция -это выбор и право каждой личности, и осуждать могут только те, кто такой выбор сделать не способен".

"Вопрос не в том где ты живешь, а в том где ты можешь реализоваться и принести больше пользы для общества в том числе своей Родины. В конце концов эмиграция может быть как и все в жизни временным", - отмечает она.

Другие же призывают украинцев оставаться здесь и вместе строить новую страну, в которую многие уехавшие потом захотят вернуться.

Как пишет журналист Юрий Бутусов, в Украине есть всего три партии: те, кто собирается уезжать, те, кто уезжать не собирается и те, кто хочет, чтобы порядок навел кто-то чужой, хотя бы Путин.

"Я не осуждаю ни в коей мере тех, кто уезжает, потому что патриотизм не имеет границ, Родина у всех нормальных людей одна. Я осуждаю только тех, кто предает свою страну, - заявляет журналист. - В наше время любые слова звучат наивно, потому что все слова давно произнесены, и отсеять слова от болтовни может только дело - каждодневное дело, которое надо делать день за днем и год за годом. Дело не делается без ошибок, без сомнений, без глупостей. Потому и нужна дистанция и нужен срок. Чтобы исправлять, если ошибся, и делать точнее, правильнее. Искренней является только одна клятва: я не сдамся и я не уеду".

По мнению народного депутата Мустафы Найема, покидая страну в поисках лучшего мира, мы капитулируем как поколение. "Я понимаю, что многим из нас тяжело, особенно тем, кто имел возможность почувствовать или знать, как все может быть и "как хорошо там". Но я не понимаю аргумента "здесь ничего не поменяется", "здесь нет перспектив" и "пошли они все, пусть живут тут сами". Потому что для меня вопрос эмиграции – это, в первую очередь, вопрос достоинства, гордости, а если совсем просто – я банально не хочу сдаваться", - заявил он. Об этом пишут Сергей Остапенко, Сергей Науменко в статье "В сети разгорелся жаркий спор об эмиграции из Украины" в газете "Сегодня".

Последнее большое исследование о количестве украинцев, которые выезжают за рубеж, было проведено в 2012-м. По данным, собранным Госкомстатом, за три года, предшествующих этому году, Украину покидали ради работы 1,5 миллиона человек. Но это исключительно те, кто нашел легальный заработок и оставил в Украине родных. Нелегальных эмигрантов, считают социологи, может быть столько же. А о том, сколько семей выехали навсегда, сведений нет.

"Масштабные исследования больше не проводились. Но исходя из данных, которые дают кадровые агентства, можно сделать вывод, что желающих уехать в страны Европы и США стало больше", - говорит старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Ирина Майданик.

Это подтвердили в агентстве по трудоустройству "Пелех".

"Самое большое количество рабочих мест сейчас дает Польша. Число соискателей за последние три года выросло больше чем на 20%, - рассказала сотрудник агентства. - Средний возраст выезжающих от 23 до 55 лет. Недавно на фабрику по производству соков нам даже удалось устроить 62-летнюю супружескую пару. Но у молодых шансов, безусловно, больше".

Социологи отмечают, что дополнительным мотивом к эмиграции, помимо низких зарплат и безработицы, стали события в Донбассе.

По результатам опроса, который летом прошлого года проводила компания TNS Online Track, 65% респондентов признались, что хотели бы эмигрировать из Украины. Тогда как в 2014 году такое желание выражали 42%.

"Миграция людей по миру - это естественный процесс, - отмечает кандидат социологических наук Ирина Майданик. - Для страны она имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительные в том, что идет приток средств, которые украинцы зарабатывают за границей. Если люди возвращаются, деньги вкладываются в развитие бизнеса. Но негативных все-таки больше. Многие трудовые мигранты ищут любые возможности закрепиться за рубежом и перевезти туда семьи. А по теории миграции в нее включаются наиболее одаренные, активные люди трудоспособного и продуктивного возраста. Происходит депопуляция и трансформация качественных показателей населения в стране".

Пока эмиграция не приобрела большие масштабы. Но реальные цифры должны насторожить. По результатам прошлогоднего опроса Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко, из 50% респондентов, которые признались, что задумываются об эмиграции, 20% уже предпринимают конкретные шаги, 15% откладывают на переезд деньги, 3% приняли окончательное решение и собирают документы. Об этом пишут Валерия Чепурко, Ирина Соснина в статье "Уехать или остаться?" в газете "КП в Украине".

Это правда, что "воздух в Украине пропитан атмосферой эмиграции". Это все потому, что он у нас не пропитан атмосферой предпринимательства.

В Украине сегодня, наоборот, есть масса возможностей, от которых у американцев, израильтян, немцев, поляков и других текут слюни. Они так и говорят: "У вас в Украине конкуренция почти отсутствует, любое направление – бери и развивай и достаточно делать хорошо либо относительно хорошо, чтобы взлетело. Но только при одном условии: делать каждый день. Даже с учетом отсутствия правил и стандартов в бизнесе, культуре и отношениях между людьми – совсем скоро вы, если будете настойчивы, терпеливы и креативны, сможете позволить себе гораздо больше, чем мы".

Конечно, для большинства иностранцев Украина – зона высокого риска, страна, в которой война, неопределенность законодательства, колоссальная коррупция и правительство идиотов. Именно поэтому международные компании вроде Apple, PayPal и IKEA держат Украину в своих стоп-листах. И поэтому с рынка ушли Peacocks, Mexx, Stockmann, Esprit, Praktiker, Chadbourne & Parke, Honda, BYD и масса других. Но если всмотреться – ушли как раз те, у кого не было сильного локального офиса, умеющего принимать быстрые решения и вести себя соответственно рыночным правилам.

Иностранцы, особенно те, кто занимается бизнесом, локти кусают, когда слышат о наших проблемах. Конечно, в определенной степени они заблуждаются – как заблуждаются те, кто мечтает о беззаботной жизни за границей. Но факт остается фактом: на Западе, если хочешь запустить проект, быстро понимаешь, что все ниши заняты, и почти всегда есть талантливее, креативнее и быстрее. Как сказал Греф: "Конкуренция дошла до такой степени, что если мы утром проснулись с новой идеей, то в обед, когда мы встретились, чтобы ее обсудить, китайцы это уже производят." А у нас – выбирай практически любое направление и копай.

Лучший способ эмиграции – это эмиграция в сферу предпринимательства. Есть такая страна, и виза туда не нужна. Чтобы потом, если сильно стараться, получить возможность жить там, где родился, жить хорошо и всегда иметь возможность увидеть мир, чтобы периодически подниматься над всем нашим родным мракобесием и выдыхать, пишет Илья Кенигштейн в статье "Украина: лучший способ эмиграции" в издании "Новое время".

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