23 января. Обзор прессы. Show is on: во что Трамп превратит Америку

Пожалуй ни одна предыдущая президентская кампания и кандидат-победитель столько раз не заставляли аналитиков говорить о "впервые в истории" - впрочем, чаще всего с негативным подтекстом. Впервые спецслужбы и 44-й президент Барак Обама заявили об иностранном вмешательстве в избирательный процесс одной из самых грязных президентских кампаний в американский истории. Дональд Трамп также самый нелюбимый президент в истории США на время своей инаугурации. Его рейтинг, по данным компании CBS, за два дня до инаугурации составлял всего лишь 40%. Это в то же время, как рейтинг его предшественника Барака Обамы, по тем же опросам, составил 62%.

Трамп первый после Джорджа Вашингтона, который приносил присягу в 1789 году, президент без политического или военного опыта, что теоретически могло бы предусматривать много положительных и нестандартных ходов в политике, так нужных, чтобы бороться с терроризмом, гибридными войнами и популизмом, если бы 45-й американский президент сам не был представителем последнего направления. И именно популистскими пунктами была пропитана его инаугурационная речь. Кое-кто - как, к примеру, Эд Люс из Financial Times, решили, что эту речь можно было бы назвать и "наиболее ксенофобской в американской истории". Говоря о ксенофобии Трампа, Люс сравнивал его речь с речью Обамы в 2009 году, где этот последний обещал "протянуть руку Ирану, если тот согласится разжать свой кулак". Зато Трамп обещал стереть "исламский терроризм с лица земли".

Трамп в инаугурационной речи также пообещал перестать "защищать границы других государств" и "субсидировать их армии". Эти позиции резко противоречат позициям министра обороны в кабинете Дональда Трампа генерала Джеймса Мэттиса, который выступает за более тесное сотрудничество с союзниками. Кроме того, Трамп критиковал предыдущего президента Барака Обаму за излишнюю мягкость его позиции по Крыму и Донбассу.

Правило-совет в речи от 45-го американского президента, "Покупать американское и нанимать американцев", звучало так, как если бы это был президент, избранный в прошлом веке, пишут комментаторы издания Vox, упоминая также повторение фразы America First, которая является отголоском американского изоляционизма накануне Второй мировой и была табу в течение последних двух поколений. В своей колонке для Washington Post Энн Эпплбаум отмечает, что некоторые изречения нового президента ассоциируется у нее с антисемитизмом. "Мы живем во время, определяющим культуру которого являются разруха, предпринимательство, инновации, многообразие, риск и изменения. Однако многие люди мечтают о стабильности, безопасности, гомогенность и даже о расовой чистоте и мире, где США всегда и навсегда не имеют перед собой вызовов. Однако желание вернуть часы вспять так сильно и привлекательно и так апеллирует к "настоящим американцам", которые его поддерживают, "забытым женщинам и мужчинам", что привезло к президентству Дональда Трампа".

Накануне инаугурации в медиа просочилась информация о том, что Дональд Трамп и его команда хотели провести инаугурационную церемонию в российском или северокорейском стиле - с танками и ракетами. Этот тревожный звонок уже не единственный. Позднее, уже во время инаугурации, в департамент внутренней политики Белого дома поступил е-мейл от команды Трампа с требованием закрыть аккаунт департамента в Твиттере после твита-сравнения присутствующих на Национальной аллее в Вашингтоне во время инаугурации Барака Обамы в 2009 и нынешней церемонии, что тоже выглядит как решение в стиле диктаторов из упомянутых выше стран. Количество простых граждан, которые пришли в этом году на церемонию, действительно было чрезвычайно низким, и фотосравнения до отказа заполненного пространства, о чем режиссер Стивен Спилберг заметил, что даже для съемок фильма сложно столько собрать, и полупустой аллеи вчера распространялось по Сети со скоростью света.

Пока сложно делать какие-то однозначные выводы, но 45-й президент так или иначе не станет "серой мышкой" американской истории, особенно учитывая его жесткие тональности во время речей, непривычные для американского уха, пишет Ольга Ворожбит в статье "Первый после Вашингтона" в издании "Тыждень".

После инаугурационной речи Дональда Трампа все малейшие надежды, которые оставались, быстро развеялись. Коре-кто еще ожидал, что Трамп в качестве действующего президента не будет похож на избранного президента и участника кампании. Его речь была достаточным подтверждением того, что он не изменился. Наоборот, со своим тезисом "Америка превыше всего" он даже сделал акцент на его наиболее нелиберальных и изоляционистских позициях. Его дискурс, который полностью был построен на популистских заявлениях, является беспрецедентным, по меньшей мере после времен Эндрю Джексона (7-го президента США, 1828-1837), в американской истории.

Философия миллиардера несет прямую угрозу для демократии США. Обвинения истеблишмента, частью которого он является, имея при этом намерение быть представителем народа, выпады против посреднических органов, включая судебную систему, и Конгресс, о которых он никогда не вспоминал, только способствуют всем видам себялюбия и ограниченного мировоззрения - он, как представляется, становится основной проблемой для либеральных сил в США. Все указывает на то, что его дискурс был больше непосредственно вдохновлен его ультраправым советником Стивеном Бэнноном, бывшим руководителем фейковых новостей на расистском сайте Breitbart News, чем умеренными республиканцами. Некоторые из его заключительных замечаний относительно разнообразия и единства американского народа, независимо от происхождения, цвета кожи и социального положения его представителей, а также принятие ним традиции свободы, как представляется, были чисто риторическими. Неудивительно, что европейские крайне правые лидеры аплодировали этой речи - француженка Марин Ле Пен, голландец Герт Вилдерс и немка Фрауке.

Многие комментаторы также справедливо отметили, что и Путин мог бы высказывать подобные вещи. Некоторые весьма классические фразы, которые обычно можно было видеть в дискурсах обоих республиканских и демократических президентов, никогда не появляются в речи Трампа: это ясно показывает пренебрежение к свободе, правам человека и демократии дома и за рубежом. С Трампом не только Америка больше не является "незаменимой нацией", которой она намеревалась быть больше чем одно столетие, но он может ее превратить в одно из самых дестабилизирующих государств.

Однако когда речь идет о самой Америке, то сравнение с Россией, очевидно, несостоятельно. В отличие от России, США имеют сильное и активное гражданское общество, настоящую систему сдержек и противовесов с судебной системой и Конгрессом и с правительствами штатов, а также традиции свободы и независимости. Соединенные Штаты имеют способность к сопротивлению, чего нет в автократических странах. Любая попытка президента стать неким диктатором обречена на провал. Однако в ближайшие недели и месяцы будет иметь место стресс-тест для тех учреждений, на которые мир должен обратить внимание, поскольку его результаты этого стресс-теста будут указывать на то, в каком направлении, скорее всего, будет двигаться внешняя политика и политика безопасности США.

Во-первых, Конгресс должен утвердить или не утвердить некоторые кандидатуры Трампа на должности в правительстве. Если Конгресс утвердит некоторых из тех, кто имеет очевидный конфликт интересов или реально не стремится продвигать за рубежом либеральные принципы, особенно когда речь о нарушении Москвой международного права, это будет сигнализировать об отсутствии независимости и мужества законодательной ветви власти и свидетельствовать о вероятности мрачных перспектив для американской политики.

Таким образом, это будет предвещать, что участники кампании "Трампа ни за что" в Республиканской партии проиграли битву внутри политической силы. Во-вторых, большинство специалистов в Вашингтоне до сих пор задается вопросом: кто будет управлять? Некоторые считают, что триумвират Белого дома Бэннон, Прибус и его зять Кушнер будут доминировать в большинстве направлений политики Трампа с наклоном в худшую сторону. Некоторые в этот список добавляют и генерала Флинна. Очевидно, существуют конкурирующие взгляды относительно России и Китая между ними и некоторыми из кандидатур в кабинет, как, например, министр обороны генерал Маттис, руководитель ЦРУ Майк Помпео и посол США в ООН Никки Хейли. Однако пока что не известно, будут ли они иметь право голоса или хотя бы влияние на ключевые вопросы. В-третьих, также является беспрецедентным то, что со стороны президента нет назначений на должности старших государственных служащих, а большинство высокопоставленных специалистов-республиканцев в сфере безопасности, похоже, не готовы работать с администрацией Трампа. В-четвертых, продолжаются некоторые расследования возможных связей между некоторыми членами команды Трампа и российскими официальными лицами и агентами во время кампании. Некоторые до сих пор ожидают, даже без большой надежды, что это может привести к процедуре импичмента.

Какими бы ни были признаки того, что скрыл или подтвердил в своей инаугурационной речи Трамп, она является источником глубокой озабоченности для Европы и свободного мира, пишет Николя Тензер, директор Парижского центра изучения и осмысления политических решений (CERAP) в статье "Новый нелиберальный порядок Трампа и упадок демократических ценностей" специально для "Дня".

Когда стало ясно, что Дональд Трамп побеждает Хиллари Клинтон, команда фантастически-сатирического сериала "Черное зеркало" сделала заявление в официальном Twitter проекта: "Это не наш эпизод. Это не маркетинговый ход. Это реальность". Реальность такова, что к моменту инаугурации Трампа мало кто воспринимает его как политика - в нем видят человека из шоу-бизнеса.

Он вел собственное реалити-шоу, любил засветиться в кино в роли себя любимого. Он и раньше для публики был не столько бизнесменом, сколько смешным чуваком, который исполняет роль миллионера и плейбоя. Мировые лидеры оказались в неловкой ситуации, когда выяснилось, что Клинтон проиграла: многие за время предвыборной гонки успели откомментировать Трампа в выражениях, которые вообще-то непозволительны даже в отношении кандидата в президенты. Они говорили о Трампе с той вседозволенностью, с какой кинокритики отзываются об актерах.

Кто-нибудь знает, как Трамп собирается не допустить Третьей мировой или разбираться с экономическим кризисом? Зато все в курсе, что он считает Мэрил Стрип самой переоцененной актрисой и высмеивает Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги его телешоу.

Стрип, между прочим, первая начала. Выступая на церемонии вручения "Золотых глобусов", объявила, что худшую роль в сезоне сыграл Трамп: ее речь потеснила котиков в соцсетях. Сценарист Аарон Соркин (кстати, в его фильмографии - "Американский президент" с Майклом Дугласом в главной роли) на следующий день после победы Трампа публикует слезоточивое письмо к жене и дочери. Про то, что "борьба не закончена, она только начинается" и "Америка не перестала прошлой ночью быть Америкой" (черт, я же считала Соркина человеком с безупречным вкусом, - делает ремарку всввоем матерале автор издания "Фокус"). Самая популярная шутка про смену хозяина Белого дома, и та представляет собой название популярного сериала: "Оранжевый - новый черный".

Избранный президент и публика ко взаимному удовольствию предпочитают не покидать зоны комфорта, которой для них является шоу-бизнес. Похоже, обе стороны боятся разоблачения. Ну да - Трамп груб, хамоват и непредсказуем. Но это же он просто в образе. Не сдал еще профсоюзный билет в гильдии киноактёров, пишет Наталья Кандаурова в статье "Трамп как шоу. Как президент США стер грань между жизнью и сериалом" в издании "Фокус".

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