23 декабря. Обзор прессы. Что происходит на Светлодарской дуге

Светлодарская дуга (также ее называют дебальцевское направление, район углегорской ТЭС) находится на границе Луганской и Донецкой области, на расстоянии 20 километров от Дебальцево, Горловки, Углегорска, и простреливается, как со стороны "ЛНР", так и "ДНР". Появилась она два года назад. Бои здесь то начинаются, то угасают за кусок земли не более 10 километров, поскольку это плацдарм.

Когда сепаратисты сжимали кольцо вокруг войск в Дебальцево, им не удалось взять соседний Светлодарск. Армия окопалась на этом месте, сделав светлодарскую позицию ближайшей к позициям "ДНР". Расстояние между воюющими сторонами не более 10 километров. В серой зоне есть река, лесополоса, возвышенность 220 – хорошие засады для вылазок, чем пользуются как армия, так и сепаратисты.

Если наступает ВСУ, то зачем?

1. Есть мнение, что если взять близлежащие к позициям армии Калиновку, Логвиново и Лозовую, то можно развивать наступление на Дебальцево и Красный Луч, рассекая на два куска "молодые республики".

В июле и августе 2014 года "ДНР" и "ЛНР" не соприкасались. Из-за того что "ДНР" не могла получить подкрепление из Луганской области, оккупированная территория уменьшалась ежедневно. Объединение республик произошло вовремя Иловайского котла, когда войска попали в ловушку. В это же время в Луганск вошла колона военной техники "без опознавательных знаков", которую спрятали на заброшенных заводах.

Идею "ползучего наступления" многие не поддерживают, поскольку войти в Калиновку, Логвиново и Лозовую можно, но удержаться – вряд ли. Только солдаты погибнут.

Дебальцевский котел на этом месте был из-за того, что на позиции ВСУ сепаратисты давили с двух сторон: с севера "ЛНР", а с юго-запада "ДНР". За месяц до "котла", в декабре 2014 года, при проезде дебальцевского блокпоста армии, в глаза бросалось узкая дорога, соединяющая войска с "большой Украиной". Спустя месяц, в январе 2015 года, город с прилегающими поселками оккупировали.

2. Если захватить высоту возле Калиновки (220-ю), - то можно контролировать трассу Харьков – Ростов, а также лесопосадку возле реки Карапулька.

Зачем эта территория "ДНР"?

1. Светлодарск находится возле водохранилища и Углегорской ТЭС, получить ее "ДНР" важно, поскольку на оккупированной территории двух "молодых республик" насчитывается всего две электростанции и все они в так называемой "ДНР": Зеувская и Старобешевская. Они обслуживают оккупированную часть Донецкой области, а "ЛНР" питается от Луганской ТЭС, которая находится в Счастье - небольшой город, который страдает из-за обстрелов. Рядом находится Станица Луганская.

2. Если сепаратисты разбомбят дугу, то получат плацдарм для возможного наступления на Бахмут (бывший Артемовск), Константиновку. Расстояние там до 30 километров.

Любые бои в зоне АТО нарушают договоренности о перемирии, которое заключили в Минске. Украина постоянно настаивает, что выполняет все условия соглашения и призывает к этому "ЛНР" и "ДНР". Поэтому если в районе Дебальцево будет резкий прорыв ВСУ вглубь "республик", у России и всех, кто поддерживает сепаратизм в Украине, появится жирный повод разносить плохую молву. Возможно поэтому у штаба АТО на все случаи жизни есть только одна версия происходящего на границе - "наступление сепаратистов и оборонительная позиция ВСУ".

С другой стороны, вдоль всей линии разграничения то там, то здесь стреляют. Но каких-то кардинальных последствий нет. Страдают больше всех семьи погибших бойцов и жители обстреливаемых поселков. Например, в районе Светлодарской дуги у местных жителей два года нет воды и газа, полгода – электричества, пишет Анна Мамонова в статье "Светлодарская дуга: почему она так важна ВСУ и "ДНР" в газете "КП в Украине".

В течение прошлой недели на востоке Украины был зафиксирован рост количества нарушений режима прекращения огня на 75%, при этом использование тяжелого вооружения выросло на 300%. Об этом заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По словам Хуга, на прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали по меньшей мере 985 взрывов, вызванных огнём из танков, миномётов, артиллерии и реактивных систем залпового огня (за неделю до этого было зафиксировано 242 взрыва). При этом, подавляющее большинство этих взрывов - а именно 843 - были зафиксированы в выходные в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска. На эту "горячую точку" приходится половина количества нарушений режима прекращения огня, добавил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ.

"Интенсивность этих действий можно понять из того, что наши наблюдатели в подконтрольном правительству Светлодарске наблюдали в воскресенье: только за шесть часов они слышали 700 взрывов, 680 из которых они оценили как выстрелы из артиллерии калибра 122 мм и 20 танковых выстрелов. В расположенном неподалеку Дебальцево, которое контролируется так называемой "ДНР", другие наблюдатели ОБСЕ ночью в субботу слышали, по их словам, 12 выстрелов из реактивных систем залпового огня, на следующий день они слышали еще 43 выстрела из РСЗО, а также 1900 взрывов неопределенного происхождения", - заявил Хуг.

По его словам, боевая активность до сих пор не угасает в районе Светлодарска-Дебальцево. "Только вчера наши наблюдатели там зафиксировали свыше 1100 взрывов. В результате наши патрули были вынуждены отступить немного в некоторых случаях. И в конечном итоге, мы до конца не уверены, что на самом деле там происходит", - заявил Хуг.

По данным ОБСЕ, на треугольник "Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт" приходится подавляющее большинство остальных насильственных действий за прошлую неделю, составляя четверть от всего количества нарушения режима прекращения огня. Еще четверть нарушений режима прекращения огня фиксировались в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, западной окраины Горловки, западной части Луганской области и западной и юго-западной окраины Донецка. Об этом сообщается в статье "ОБСЕ: Что происходит на Светлодарской дуге, до конца не ясно" в издании "Фокус".

У каждого обострения на Донбассе, будь то Мариуполь, Донецкий аэропорт, Станица Луганская, Авдеевка или Марьинка, есть своя логика. В случае с активизацией боев на Светлодарской дуге речь идет, скорее, не о масштабном, а локальном обострении.

Это может быть авантюра со стороны Захарченко, которому хочется повоевать и продемонстрировать перед Новым годом боевые успехи, традиционная попытка надавить на Украину, запугать войной – такие психологические атаки происходят с завидной частотой (последний пример – август 2016 года, так называемый крымский инцидент). Еще одно потенциальное объяснение обострения – банальное желание испортить украинцам праздники.

Версии разные, но исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что нынешнее наступление не настолько масштабное, как в прошлом году под Марьинкой. Однако, по сравнению с относительным затишьем, наблюдавшимся последние месяцы, это достаточно заметные бои. У многих в стране и за ее рамками активизация боев на Светлодарской дуге вызвала опасения, что может произойти очередная эскалация конфликта.

Есть грустная закономерность в этой войне: сентябрь-октябрь 2014, 2015 и 2016 годов были периодом относительного перемирия, интенсивность обстрелов становилась меньше, велись активные переговоры, но под конец года непременно происходило обострение.

Что касается Светлодарской дуги, то после изменения линии фронта в результате боев под Дебальцево ситуация в этом районе остается нестабильной. Летом и весной были столкновения именно в этом районе. Обе стороны, как мне кажется, пытаются изменить свои позиции. Линия фронта в этом районе нестабильна.

Почему обострение на Светлодарской дуге вряд ли будет масштабным? Пока Путин ждет появления новых руководителей США и Франции, он, скорее всего, не пойдет на серьезные обострения. С рациональной точки зрения, ему не стоило бы начинать новые масштабные боевые действия, особенно учитывая тот факт, что сейчас активно обсуждается возможное снятие или смягчение санкций против России. Очередное обострение может сорвать переговорный процесс с новыми западными лидерами.

Впрочем, есть риск, что российский лидер считает себя тотальным победителем, что все складывается для него наилучшим образом: победил Трамп, во Франции тоже может победить его человек, и в Сирии ситуация складывается в пользу Кремля. Это может подтолкнуть Путина к новым авантюрам, пишет Владимир Фесенко в статье "Что происходит на Светлодарской дуге" в издании "Новое время".

На карте эта трасса обозначена банально - М03. Ведет она из Киева на восток: через Харьков, Славянск, Бахмут. То, что дальше Бахмутом, - уже не трасса. Отметки М03, указатели на Дебальцево и Ростов-на-Дону здесь конфликтуют с реальной географией. Километраж указан точно, но эта информация академического, а не прикладного характера.

Дорога упирается в фронт. Можно ее назвать малоизвестным словом "рокада", но на самом деле это просто несколько километров раздолбанного покрытия: с февраля 2015 года по ней выходили войска из-под Дебальцево - с тех пор целого асфальта здесь не осталось. Гражданские машины появляются редко, немногочисленные местные "Жигули" и Daewoo, волонтерские машины, экипажи ОБСЕ осторожно скользят по обочине.

Взорван мост, блокпосты, сельмаг, где большинство покупателей солдаты: все как и повсюду в зоне АТО. Ставки, трубы ТЭЦ, степи, курганы, ветры, пронизывающий холод зимой и невыносимая жара летом. Только название этого участка будто позаимствовано из 1943 года: Светлодарска дуга.

Так бывает на нашей войне: терминология Второй мировой, характер боевых действий - как во время Первой. Примерно здесь когда-то проходил фронт между красными и войсками УНР. И недавняя история вся как на ладони. Бойцы на позициях находят вещи тех, кто воевал здесь в 2014-2015-м. Важный рубеж, который решили уничтожить и захватить сепаратисты и прочно удерживают украинские бойцы. Затишье здесь - большая редкость. Натянутая на нервах дуга, которая, порой кажется, вот-вот лопнет, а дальше или мы их, или они нас.

Светлодарска дуга - это аппендикс минских договоренностей. По сделкам начала 2015 года Дебальцево должно было оставаться под украинским контролем, однако враги поняли перемирие по-своему. Собственно, "толкуют" и по сей день - давно запрещенными калибрами. "Толкуют" небезнаказанно: бойцы 54-й бригады, среди которых немало бывших добробатовцев, дают достойный отпор.

О достойном отпоре - это не только по сводкам штаба АТО и по словам самих бойцов. Во время обострений в Светлодарск дуге в сепаратистских СМИ появляются откровенно панические сообщения. "Украинские войска наступают на Углегорск и Горловку", - писали они во время активных боевых столкновений в июне. Нечто подобное случилось и в этот раз, когда действия наших военных враждебные сайты назвали "пьяной атакой неонацистов", однако истеричность и поспешность таких заявлений указывают на то, что страх трудно скрыть и оккупанты не слишком уверенно чувствуют себя на этом участке фронта.

Различные наблюдатели и посредники, которые "не видят альтернативы мирному урегулированию", любят убаюкивать себя и окружения фразами: "Прекращение огня, хотя бы частичное, позволяет уменьшить количество погибших". Позволяет, но частично и не всегда. Пятеро погибших украинских воинов за один день на одном участке фронта - это уже не "статистика перемирия". Это его настоящая цена. Потому одностороннее прекращение огня неизбежно ведет к эскалации, а также и контратакам, в результате которых линия разграничения меняется. И нередко в нашу пользу: например теперь на Светлодарской дуге или на Мариупольском направлении, где в этом году несколько сел перешли под контроль наших войск.

И какой бы тональности новости поступали с передовой, их не всегда слышат в тылу. И дело не в качестве и громкости сигнала. Войной по-настоящему до сих пор интересуются люди причастные: бойцы, ветераны, их родные, волонтеры и неравнодушные граждане. Возможно, их голос недостаточно громкий, чтобы перекрыть шум и псевдоэмоции тех, кто "устал". Однако их делами до сих пор держится фронт со всеми его дугами и изгибами, пишет Дмитрий Крапивенко в статье "Кровавая дуга" в издании "Тиждень".

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