22 декабря. Обзор прессы. "Россия глазами турок": что стоит за убийством Карлова

Убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова 19 декабря вечером в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок" вызвало противоречивый резонанс в мире. Но все по порядку.

Напомним, что в результате стрельбы в арт-галерее российский дипломат получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу, где позже умер. Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, нападающего звали Мерт Алтинташ, который в 2014 году окончил учебу в полицейской академии в городе Измир. Также известно, что во время нападения злоумышленник не был на полицейском дежурстве.

По словам фотографа агентства AP, одетый в костюм и галстук нападающий произвел как минимум восемь выстрелов. По данным агентства, он выкрикивал: "Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию. Пока наши города не чувствуют себя в безопасности, и вы не будете знать вкуса безопасности, назад меня отсюда заберет только смерть. Все, кто хоть частично причастен к сирийским преступлениям, будут отвечать один за другим". И в самом деле, из арт-галереи 22-летний полицейский не вышел живым. Его обезвредили в результате полицейской операции.

Журналисты обратились к Послу по особым поручениям в делах Турции и Кавказа Сергею Корсунскому с просьбой прокомментировать убийство российского посла и рассказать, как это может повлиять на отношения между Россией и Турцией и в целом на ситуацию в регионе, и какие выводы должна сделать Украина.

"Я бы не переоценивал влияние этого события на глобальные процессы. Карлов типичный дипломат со времен холодной войны. Он 17 лет работал в Северной Корее, что само по себе свидетельствует о чем-то. Он четко отстаивал позицию Кремля: то есть Крым - их, Донбасс - их и так далее", - говорит Корсунский.

"Конечно, убийство посла является абсолютно недопустимой вещью, потому что дипломаты не вооружены. У нас свои войны и свои битвы, и мы должны придерживаться определенной профессиональной этики или норм права. Поэтому убийство является очень плохим сигналом, но оно полностью объясняется той атмосферой, которая господствует в настоящий момент вокруг событий в Сирии, Алеппо. СМИ очень активно все это освещали, в частности в том контексте, что беззащитных детей и гражданских убивают войска Асада и россияне. Поэтому не исключается, что поступок молодого человека - просто специфический эмоциональный частный случай. С другой стороны, у турецких СМИ уже появились версии, что этот парень последователь Гюлена и соответственно это - продолжение мятежа 15 июля. И данный шаг направлен на то, чтобы сорвать процесс турецко-российского сближения. Я думаю, что немного рано об этом говорить как о факте. Но это не исключается", - считает дипломат.

По его мнению, вполне понятно, если Турция и США серьезно заинтересованы в прекращении войны в Сирии, то Путина интересует противоположное - как можно на этих принципах найти какой-то компромисс. "Думаю, что он своего не достигнет и в конце-концов такие шаги должны получить правовую оценку. Как правильно написал один американский обозреватель, "мы переживаем по поводу убийства посла России в Анкаре, а как быть с тысячами мирных жителей, которые были убиты при участии России", - отметил Корсунский.

Относительно выводов для Украины посол считает, что необходимо исходить из собственных прагматичных интересов в отношениях с Анкарой. "Мы не можем потерять Турцию, которая была, кстати, параллельно спонсором резолюции ГА ООН по Крыму. То есть, невзирая на сближение с Россией, Турция стоит на нашей стороне в вопросе соблюдения прав человека в Крыму. Для нас Турецкая Республика является торговым и политическим партнером, кроме того, мы развиваем военно-техническое сотрудничество", - говорит он.

"Что касается, в частности, сближения Анкары и Москвы, имея турецкий опыт, я привык судить по делам. Давайте подождем, посмотрим, к каким практическим шагам дойдет Турция и Россия в своем сближении. На сегодняшний день никакая проблема не решена: ни сирийская, ни скидка на газ, ни отмена виз с российской стороны. То есть на самом деле все это пока остается заявлениями на бумаге. Нам при этом остается воздержаться от того, чтобы покупаться на какие-то политические провокации как в прессе, так и со стороны России", - считает Корсунский. Об этом пишет Николай Сирук в статье "Рикошет" от бомбардировки Алеппо" в газете "День".

Говорят, Андрей Карлов, российский посол в Турции, был замечательным человеком и классным специалистом - шутка ли, с 1976 года на дипслужбе. Когда Россия с Турцией поссорились осенью 2015 года, он не утратил уважения турецких коллег и старался, где мог, мирить стороны. Предлагал, например, турецким бизнесменам подключаться к строительству керченского моста.

Подполковник Олег Пешков был отличным лётчиком высшей квалификации - снайпер, только покажите цель. Это из-за того, что 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил его Су-24, Россия и Турция на полгода поссорились. Пешкова тогда расстреляли в воздухе после катапультирования. Напарник спасся.

Из пассажирского "Аэробуса", летевшего 31 октября 2015 года чартерным рейсом из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, никто из 224 человек на борту, включая 25 детей, спастись не имел шанса. На большой высоте сработало взрывное устройство, заложенное в багажный отсек исламистами, мстившими России за участие в сирийской войне на стороне президента Асада.

Первая командировка с Сирию для медсестёр Галины Михайловой и Надежды Дураченко закончилась хорошо. Из второй они не вернулись. 5 декабря 2016 года их мобильный госпиталь в Алеппо попал под обстрел.

Сейчас, обсуждая убийство российского посла, говорят, что убивать послов в цивилизованном обществе - дикость. Верно говорят. Только в цивилизованном обществе вообще убивать - дикость, а нецивилизованному наплевать, посол ты или несмышлёный ребёнок, "нарочно присыпанный пылью", по словам другого, пока живого российского посла.

Есть ли разница между смертями посла, лётчика, медсестёр и пассажиров-туристов? Конечно есть. Лётчик сам убивал и предполагал, что может быть убит, хотя пославшая его на войну страна уверяла, что никто не решится стрелять в русского и всё будет похоже на учения. Медсёстры никого не убивали, но понимали, что рискуют не вернуться из Алеппо. Посол вряд ли чувствовал себя мишенью: Анкара, несмотря на регулярные теракты, мирный город. И вообще ни о чём таком не думали отпускники на борту авиалайнера, замечательно проведшие время на берегу Красного моря.

Объединяет этих разных людей, помимо трагического конца, то, что их угораздило быть гражданами нынешней России, которая запросто убивает других, без особой рефлексии. Из Кремля виднее. И потому не удивляет их гибель: на смерть отвечают смертью. Сильнее рискуют те, кто убивает сам или находится в зоне, где Россия убивает, а также те, кто официально представляет страну-убийцу. Откажись посол от работы на государство, где дипломатическим языком стала наглая феня, был бы жив. Отказались бы военный лётчик и медсёстры лететь в далёкую Сирию, внезапно какого-то черта ставшую предметом российских забот, обошлось бы без похорон на родине. Только туристы с детьми даже не понимали, что могут стать целями. Так что нет никакой гарантии безопасности и у остальных россиян. А судьба рейса MH-17 подсказывает, что в мире, где есть такая Россия, рискуют просто все.

Лучше других защищён от покушений тот, кто превратил Россию в страну-убийцу, - Путина стерегут днём и ночью. Он остаётся едва ли не главной ценностью для тех россиян, кто ещё будет убит с его лёгкой руки. А убиты будут многие, ведь каждая новая смерть будто оправдывает предыдущие и кличет новые. Путин будет мстить за Карлова. Россия готовит гробы. Для своих. Такова концепция российского величия: не жить самим и умирать, не давая жить другим. Самое страшное в том, что путинским подданным всё это, кажется, нравится, пишет Леонид Швец в статье "Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами" в издании "Фокус".

Известный тезис: терроризму нет оправдания. Конечно, нет и не может быть. Но есть объяснения. У каждой смерти есть виновник, даже если в момент принятия решения, предрешающего судьбы людей, человек о таких последствиях не думал.

Что повело Владимира Путина в Сирию – и как политика, и (это уже следствие, конечно) как Верховного главнокомандующего? Официальная версия одна: борьба с терроризмом. Но почему-то – не вместе со всеми, а отдельно от всех, наперекор другим, как будто главная задача в войне с терроризмом – это не борьба с мировым злом, а конкуренция с другими государствами на этом опасном кровавом поле.

Ввязываясь в сирийскую авантюру, Владимир Путин решил вернуться таким образом после крымского скандала и донбасского котла в высшую лигу мировой политики – как первый среди равных, равный среди первых. США не хотят продолжения власти Башара Асада? Отлично, этот парень нам подходит, его люди правильно голосуют в ООН.

Факт террористического акта российские власти боятся признать, словно подписаться под обвинительным заключением, и делают это вынуждено, с запозданием, нехотя, когда уже отрицать очевидное невозможно. Но обратиться прямо к народу в связи с постигшим страну горем Путин и Медведев не считают нужным, отделываются сочувственными репликами в разговорах с чиновниками. Боятся, что народ проведет связь между Сирией и Синаем. И это молчание красноречивее слов. Они не думали, что "так бывает". Но бывает именно так.

Жестокость воспроизводит жестокость. Она становится дрожжами терроризма, потому что у идеологов терроризма появляются аргументы и доказательства: зверски убитые люди, в том числе дети. Перейти этот кровавый Рубикон нетрудно и психологически очень легко. Вернуться назад – чрезвычайно трудно. Как предать.

Гроздья сирийского гнева не очень привередливо выбирают головы своих жертв. Мститель почти слеп и видит только перед собой. Моральных барьеров у мстителя нет. Более того, мститель жаждет принести максимальный урон. Он ощущает себя посланником смерти.

Гибель Андрея Карлова не прекратит российское вмешательство в Сирии, не изменит российскую политику, более того, судя по реакции первого дня, будет использована для оправдания расширения российского военного участия в сирийских делах.

Ещё меньше России на российском ТВ, ещё больше Сирии, ещё больше войны, ещё больше ненависти и мести. Но "священная война" не получается. Потому что священной она может быть только при защите свободы и независимости Родины.

Кого и что защищают российское военные в Сирии? Список жертв этой войны растет каждый день. И в нем уже не только военнослужащие, исполняющие приказы, но и невиновные ни в чем туристы, и высокопоставленные карьерные дипломаты, верно и преданно представлявшие официальную Россию.

Это война. На ней гибнут причастные и непричастные, военные и мирные. Мститель, нажимающий на роковой курок, не думает о возможных глобальных последствиях своих выстрелов. Он видит только перед собой. Но ненависть не может ограничиться внутренним миром самого террориста. Она поглощает мир.

Кровь сводит с ума. И каждая новая смерть только увеличивает число безумных, пишет Лев Шлосберг в статье "Это война. Что стоит за убийством посла РФ" в издании "Новое время".

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