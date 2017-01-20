20 января. Обзор прессы. Трамп пришёл. Надолго ли?

Сегодня президент США Барак Обама уходит в историю, а Дональд Трамп приступает к управлению - в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента Штатов. Одновременно приходит время анализа деятельности первого темнокожего президента США, который прожил в Белом доме с 2009 года. С тем, с чем Обама выиграл первую свою президентскую кампанию, - реформа медицинского страхования - он может и не попасть в американскую историю. Но при нем в военных операциях погибло меньше всего солдат Пентагона, был нейтрализован "террорист №1" Усама бен Ладен, были восстановлены дипотношения с Кубой, Иран согласился расстаться с львиной долей обогащенного урана. Но, к сожалению, вспыхнули новые войны - в Украине, Сирии, Йемене...

Бесспорно, аналитики отметят успех команды Обамы в борьбе с международной террористической сетью "Аль-Каидой", который был заложен еще его предшественником Джорджем Бушем. 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабаде спецназ США провел спецоперацию "Копье Нептуна", в ходе которой был застрелен самый разыскиваемый террорист в мире Усама бен Ладен. Операцией в режиме онлайн командовал лично Обама, наблюдая за ее ходом вместе с командованием ЦРУ, госсекретарем Хиллари Клинтон через камеры видеонаблюдения, имеющиеся у спецназовцев. Тело "террориста №1" было захоронено в море.

Но на смену слабеющей "Аль-Каиде", которая все еще действует в некоторых районах Афганистана, Пакистана, Сирии и Йемена, а в 2015 году смогла организовать нападение на офис парижского сатирического журнала Charlie Hebdo (погибли 11 человек), пришла не менее организованная джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ). Несмотря на все усилия Вашингтона, в том числе активное участие в бомбардировках ее позиций в Сирии и Ираке, ему не удалось разработать тактику противостояния вербовке своих граждан посредством интернета. Последние теракты в США устраивали именно такие сторонники ИГ, и Обама, собственно, не стал тем американским лидером, который смог положить конец терроризму хотя бы на родине. Например, 12 июня 2016 года сторонник ИГ Омар Матин расстрелял в ночном гей-клубе Pulse в Орландо 49 человек.

В свои плюсы Обама может записать сближение с Кубой. 20 марта, впервые за 90 лет, нога американского лидера ступила на Остров свободы - Обама с семьей совершил сюда двухдневный визит. Этому предшествовало открытие 19 июля в Гаване посольства США, а днем позже состоялась церемония открытия посольства Кубы в США на базе секции кубинских интересов в этой стране.

В декабре 2014 года Обама объявил о принципиальном изменении вектора американской политики в кубинском направлении, поскольку прежний не дал результатов. Руководство Кубы в лице Рауля Кастро поддержало курс на сближение и ожидало отмены экономических санкций. Но темнокожий президент уходит, продлив ряд санкций против Кубы, направленных на сдерживание беженцев из этой страны. Экономические санкции в основном сохраняются, хотя и ослаблены. Американцам без ограничений можно ввозить с Кубы ром, сигары и лекарства.

А вот перезагрузка с Россией длилась недолго, хотя в Белый дом Обама въезжал с заявлениями о необходимости наладить с Москвой обоюдно выгодные отношения. В итоге экономика РФ получила удар от введенных с 2014 года санкций из-за агрессии по отношении к Украине. "У Америки есть много вызовов. Россия - это региональная держава, которая не из силы, а из слабости угрожает некоторым соседям", - это Обама уже говорил в 2014 году в Гааге после того, как РФ исключили из G8. "Сегодня именно Америка крепко стоит на ногах вместе со своими союзниками, в то время как Россия находится в изоляции, а ее экономика разорвана в клочья", - заявил Обама в Конгрессе год спустя.

Зато серьезнее Обама смог улучшить отношения с Вьетнамом, с которым вместе пытаются противостоять Китаю в Южно-Китайском море. В прошлом году американцы полностью сняли эмбарго на поставки Ханою своего оружия. Также в прошлом году при содействии Обамы появился новый союз - Транстихоокеанское партнерство (ТТП, зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которую вошли 12 государств, покрывающие 40% экономики мира). Правда, это не устраивает Трампа, который пообещал, что в день вступления в должность Штаты выйдут из ТТП. По его мнению, из-за ТТП американский рынок теряет рабочие места, пишет Ирина Ковальчук в статье "Наследие Обамы: каким запомнят бывшего президента США разные страны мира" в газете "Сегодня".

Всё, что произошло за короткий период после объявления результатов голосования, словно подтверждает худшие ожидания Америки и мира от человека, чья фамилия переводится как "Козырь". После победы он не сбавил разухабистости, безапелляционные твиты Трампа обрушивают цену акций критикуемых им компаний, оскорбляют всеобщую любимицу Мэрил Стрип и ставят на опасную грань связи с Китаем. Отношения с американским разведывательным сообществом испорчены. На пресс-конференции Трамп ссорится с CNN и отшучивается по поводу особых отношений с Путиным: дескать, это политический актив, а не недостаток.

Дональд Трамп, ворвавшись во власть на волне недовольства системой, привлёк к себе внимание и вызвал повышенные ожидания как неполитик в политике. Он ведь и должен быть в таком случае иным, неожиданным. При этом оценка его будущей эффективности остаётся низкой. Замеры Gallup показали, что большинство опрошенных (51% против 44%) негативно воспринимают Трампа в прединаугурационный период. Для сравнения: у Обамы в 2009 году перед стартом первого срока была поддержка 83% против 12%.

Важный момент: от президентов-предшественников Дональд Трамп отличается, помимо прочего, низким уровнем доверия среди сторонников чужой партии и приверженцев независимых взглядов. Так, по данным Gallup, в среднем 60% республиканцев доверяли Обаме и 57% демократов - Бушу перед началом их президентства. У Трампа этот показатель 13% среди демократов и 33% среди независимых. По сути, он пока опирается исключительно на поддержку республиканцев – 87%.

Но и тут всё не так просто. Традиционный опрос Gallup определяет самого выдающегося человека минувшего года по мнению американцев. Среди мужчин в девятый раз подряд победил Барак Обама, набравший 22%. У Дональда Трампа - 15%. 50% опрошенных демократов отдали предпочтение Обаме. При этом лишь 34% участвовавших в опросе республиканцев назвали выдающимся однопартийца Трампа, только что совершившего политическую революцию.

Вдобавок к этому и руководство Республиканской партии никогда не испытывало тёплых чувств к скандальному политику-новичку. Более того, до последнего искало варианты его замены. Эта рокировка ожидалась ещё на номинационном конвенте Республиканской партии в Кливленде в июле минувшего года, в котором отказались принимать участие Буши и ряд других республиканцев-тяжеловесов. Да и сейчас не утихают разговоры, что на каком-то этапе возможна замена Трампа в Белом доме на спокойного и надёжного Майка Пенса, приступающего к обязанностям вице-президента.

"Дональд Трамп - это будто сваленные в одну корзину человеческие пороки. Он бахвал и лжец. Он скандалист и демагог. Он невежда и кидала, обманщик и расист, демонстративный или подсознательный. Его любовь к себе сравнима лишь с моим неприятием его. Он собирается стать президентом Соединённых Штатов. Открываются перспективы конституционного переворота". "Как убрать Трампа из власти" называется текст колумниста Ричарда Коэна, опубликованный 9 января в "Вашингтон пост", никогда не скрывавшей своих продемократических позиций. Но скандальна уже сама по себе ситуация, когда в открытую обсуждаются пути отстранения от власти будущего лидера страны, эту власть ещё не получившего.

Коэн признаёт, что процедура импичмента - дело муторное, ни разу Америка её до конца не довела, и вряд ли следует надеяться, что в случае с Трампом выйдет иначе. Зато спасительным решением может быть запуск в действие двадцать пятой поправки к Конституции, которая предусматривает передачу президентских полномочий вице-президенту в случае недееспособности главы Белого дома. Нужно лишь, чтобы республиканцы, имеющие большинство в обеих палатах Конгресса, в какой-то момент решились, суммировали факты президентской неадекватности Трампа и заменили его Пенсом.

Справедливости ради заметим, что жареный петух пока республиканцев не клюнул, подсказки со стороны демократов они не кинутся воплощать в ближайшее время и постараются избежать конституционного переворота в будущем. Но в том, что в лице Трампа партия получила не столько амбициозного лидера, способного вдохнуть в неё новую жизнь, сколько источник постоянной головной боли, похоже, уже мало кто сомневается. Об этом пишет Леонид Швец в статье "Всё будет Трамп. Как стреножить скандального президента" в издании "Фокус".

Самые авторитетные американские политические прогнозисты еще до инаугурации Дональда Трампа посулили ему импичмент и досрочный уход из Белого дома. В своих оценках они руководствовались и личными качествами 45-го президента США, и соображениями политического характера. Однако это еще не все: в стране быстро развивается весьма широкая и довольно мощная коалиция оппонентов Трампа, ставящая своей задачей-минимум серьезно усложнить ему жизнь, а задачей-максимум – как можно скорее избавить его от тягот президентской службы.

Впрочем, избавиться от президента США, только что победившего на выборах, – задача весьма нетривиальная, она потребует концентрированных усилий многих общественных, политических и даже чиновничьих усилий. Поэтому к процессу привлечены все силы.

Гражданское общество, представленное, в основном, активистами левых, правозащитных, экологических и тому подобных движений, уже объявило Трампу настоящий джихад. Сторонники этих идей объединяются на местном уровне, с целью помешать новому президенту проводить свои программные обещания через Конгресс. В интернете уже появились очень хорошо сделанные сайты, где все желающие могут узнать, какими именно способами можно напихать палок в колеса трампомобилю. Коротко, суть примерно такова: агрессивно требовать от своих конгрессменов и сенаторов голосовать против любых инициатив нового президента. На сайтах, собственно, подробно и с примерами объясняют, как можно вынудить своего парламентария голосовать "против", даже если бы он(а) хотел(а) проголосовать "за".

Кроме того, не надо забывать, что Трамп и сейчас пользуется рекордно низкой поддержкой со стороны американцев. Довести его рейтинг до необходимых сторонникам импичмента 20-25 процентов при условии консенсуса активной части общества больших трудов не составит.

Впрочем, старания гражданского общества и индустрии развлечений были бы ничем, если бы не американские СМИ, видящие в Дональде Трампе угрозу своей свободе и влиянию. Пресс-конференция, которую высмеяли SNL, показала, что новый президент собирается ввести новые правила общения с прессой. Он продемонстрировал, что не будет отвечать на вопросы тех журналистов, кто ему неприятен, не собирается говорить на неприятные ему темы, а ясных ответов на прямые вопросы и вовсе не будет. Журналисты, не привыкшие к такому наглому стилю общения, сначала оробели, но через пару дней собрались духом и написали открытое письмо президенту, в котором пояснили, что правила общения будут устанавливать они, а не он.

Управлять страной при откровенно враждебных СМИ новому президенту будет непросто. Однако еще опаснее для него война с Конгрессом, которая, по сути, уже началась. Более полусотни законодателей публично объявили, что собираются бойкотировать инаугурацию, поскольку не считают нового президента легитимным.

Сенатор Берни Сандерс, также претендовавший на пост президента, колесит по тем штатам, где победил Трамп, с туром, который по формату очень напоминает предвыборный Обычно простые американцы быстро отходят от ажиотажа сразу после голосования, впадая в режим "политической спячки" до следующего цикла. Сейчас же они демонстрируют готовность продолжать борьбу.

Но еще опаснее для Трампа углубляющийся раскол в Республиканском истеблишменте, который хотел бы видеть хозяином Белого дома совсем другого человека – нового вице-президента Майка Пенса, который полностью отвечает представлениям консерваторов о "нормальном" главе государства, в отличие от "непредсказуемого" Трампа.

Последняя по счету, но не по значению группа граждан, скептически относящихся к перспективам президентства Дональда Трампа – это американское разведывательное сообщество. Сотрудники ЦРУ, АНБ, ФБР и многих других спецслужб в один голос утверждают, что нового президента привели к власти россияне, поэтому есть большие основания полагать, что он будет работать на них, а не на собственную страну.

Все вышеперечисленные противники нового главы государства вслух об импичменте пока, как правило, не говорят, поскольку формальных оснований для него пока нет. Но желания избавиться от "оранжевого орангутанга", как принято называть Трампа в американском истеблишменте и либеральных кругах, никто особенно не прячет, пишет Иван Яковина в статье "The Maidan. В США формируется движение за отстранение Трампа от власти" в издании "Новое время".

Cсылки по теме: