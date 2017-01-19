19 января. Обзор прессы. Украинцы празднуют Крещение

Сегодня православные отмечают большой христианский праздник - Крещение Господне. Считается, что именно 19 января Иисус Христос был крещен в реке Иордан. Люди верят, что в этот день вода обладает целебными свойствами, и многие для достижения максимального лечебного эффекта омываются в ледяной проруби. Но специалисты предупреждают: прыжки в воду без соблюдения определенных правил могут сильно навредить здоровью, приведя даже к летальным последствиям. Как избежать этих неприятностей, журналисты выяснили у семейного врача Алексея Максименко. А священник, клирик Свято-Владимирского кафедрального собора г. Киева Александр Шмурыгин рассказал, что необходимо, чтобы этот ритуал принес духовное очищение.

Окунание в прорубь на Крещение Господне - это не церковное таинство, а просто традиция. "По сути, она не имеет прямого отношения к празднику, Церковь не заставляет верующих залазить в ледяную воду. Самое важное, что необходимо знать, - крещенское купание не очищает от грехов, как многие думают, - рассказывает Александр Шмурыгин. - Духовное очищение происходит, только когда мы каемся в своих грехах во время исповеди". Действительно: большое количество людей сейчас вовсе не задумывается о сущности праздника, а окунается в прорубь лишь из-за того, что это считается модной традицией.

"Очень важно, чтобы за соблюдением обычая не омрачался истинный смысл праздника - Крещения Господа Иисуса Христа. Во время крещения на Иордане, как повествует Евангелие, Бог открылся человеку. Поэтому совершенно безответственно прыгать в прорубь не подготовившись, "за компанию" или вовсе в нетрезвом состоянии. Это очень опасно для здоровья и жизни, а также недопустимо с точки зрения религии. Это грех, потому что человек проявляет неуважение к молитве и благодати Божией, которую верующие просят у Господа во время освящения воды", - говорит Александр Шмурыгин.

Главное для христианина в этот день, по словам священника, - это посетить церковное богослужение - Божественную литургию, таинство исповеди и святое Причастие, помолиться и выпить святой воды. Это все ведет человека к освещению и жизни с Богом. А уже после этого, если позволяет здоровье, можно окунаться в прорубь. Но к этому нужно обязательно подготовиться.

Когда человек окунается в ледяную прорубь, его организм начинает стремительно "отдавать" тепло, выработка которого увеличивается в целых 10 раз!

"Первыми холодовый удар принимают на себя капилляры кожи. Они резко сужаются, из-за чего увеличивается приток крови к жизненно важным органам - в частности сердцу, - рассказывает Алексей Максименко. - Таким образом, за короткий промежуток времени идет большая нагрузка на сердце, и рефлекторно сужаются сосуды сердечной мышцы. Это может привести к очень неприятным, а иногда и фатальным последствиям. Например, если повышено артериальное давление или есть сердечно-сосудистые болезни, то резкий перепад температуры может привести к нарушению сердечного ритма, инфаркту миокарда, инсульту и даже к внезапной остановки сердца. Если нарушено мозговое кровообращение, ледяная вода может спровоцировать потерю сознания. Более отдаленными негативными последствиями зимних купаний могут быть воспалительные болезни дыхательных путей и мочеполовой системы".

Так, у женщин могут воспалиться яичники и придатки, а у мужчин - простата. Особенно осторожными надо быть людям, у которых есть различные хронические заболевания, инфекционные болезни, воспаление почек, эпилепсия, гипертония и другие недуги.

"Однозначно не стоит лезть в прорубь, если вы круглогодично лечитесь от гайморита. Иначе очень высока вероятность того, что вместо ожидаемого исцеления наступит резкое обострение, - советует Алексей Максименко. - Многие люди после крещенских купаний начинают чаще болеть, ведь резервы организма истощены". В общем, если у вас в наличии какая-либо хроника, то окунаться в прорубь ради исцеления не стоит: можно получить обратный эффект и усугубить проблему.

Если же со здоровьем проблем нет, то можно и окунуться. Вот только рассчитывать на глобальный оздоровительный эффект тоже не стоит: он наступает только при регулярном и правильном моржевании.

"Объясняется он тем, что надпочечники реагируют на холодовый удар увеличением выработки кортикостероидов. Они обладают сильным противовоспалительным действием. Кроме того, настоящие "моржи" закаляют организм и тренируют все его системы, начиная от сердечно-сосудистой и дыхательной и заканчивая иммунной и эндокринной", - утверждает Алексей Максименко. Об этом пишет Сюзанна Кирина в статье "Как правильно окунаться в прорубь: советы к празднику Крещения" в газете "Сегодня".

В Киеве обустроили шесть мест для купания в рамках сегодняшнего празднования Крещения. Окунуться в прорубь можно будет на пляжах "Детский" (возле часовни в Гидропарке), "Центральный" (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом), "Тельбин", "Вербный" (на озере Вербное), а также в зонах отдыха "Троещина" и "Галерная". Для удобства людей сегодня с 10.00 до 17.00 откроют второй выход со станции метро "Гидропарк".

Праздник Крещения Господня, установленный церковью во II веке в память о крещении 30-летнего Христа Иоанном Предтечей в водах реки Иордан, сначала отмечался одновременно с Рождеством Христовым, а с IV века стал самостоятельным праздником. При Крещении миру были явлены все три ипостаси Пресвятой Троицы: с разверзшихся небес на Иисуса сошел в виде голубя Бог-Дух Святой, а голос Бога-Отца назвал Христа Сыном своим возлюбленным. Поэтому Крещение называется еще праздником Богоявления.

И в Крещенский сочельник, и в день Богоявления совершается особый чин — великое освящение воды (поэтому в народе этот праздник называют Водохреща, Иордань).

Вода, освященная и в день праздника, и накануне, называется крещенской, или великой Агиасмой (святыней), и обладает большой силой: помогает сохранить здоровье, а хворающим — побороть многие болезни, защищает от нечистой силы. Воду пьют, ею окропляют храмы, жилье, своих близких. Говорят, богоявленская вода из водоемов особенно хороша для сохранения здоровья и красоты — недаром еще с давних времен все желающие окунаются в проруби, а девушки спешат хотя бы умыться водой из реки, чтобы лицо было румяным.

Считалось, что в водоемах вода оставалась святой еще как минимум три дня после Крещения, сообщается в статье "Сегодня в столице пройдут торжества по случаю праздника Крещения" в газете "Факты и комментарии".

Археологи, историки, богословы главным событием прошлого века считают находку в Иудейской пустыне в районе Кумрана самых древних списков Библии - точнее, Ветхого Завета.

1947 год. Неподалеку от Мертвого моря пастух-бедуин пас то ли коз, то ли овец. Одно животное пропало. Пастух решил, что оно провалилось в одну из многочисленных пещер. Стал кидать сверху камни. Вдруг услышал, что на дне пещеры что-то разбилось. Пробрался вниз и обнаружил разбитый кувшин, а в нем свиток старой кожи с какими-то закорючками. Рядом еще несколько кувшинов со свитками.

Свитки были выкуплены в 1950 году Государством Израиль за 250 000 долларов. До 1956 года в одиннадцати Кумранских пещерах было обнаружено более 190 свитков. Есть подозрение, что их на самом деле больше - раскопками занимались разные группы, и не все найденное они опубликовали. Дело-то тонкое - найдены все тексты Танаха (Ветхого Завета), кроме книги Эстер (Есфири). Плюс множество небиблейских текстов, комментарии, устав общины ессеев, члены которой, по всей видимости, около трех сотен лет и переписывали свитки. Датируются документы III в. до н. э. - I в. н. э. То есть некоторые списки сделаны во время земной жизни Иисуса.

Ессеи считали, что современные жители испорчены, их нравы не соответствуют вере. Они удалились в пустыню и жили обособленными общинами, давали обет безбрачия, презирали материальные блага. Некоторые ученые предполагают, что к ессеям принадлежал и Иоанн Предтеча. Возможно, с ними был связан и Иисус Христос. По крайней мере многое из того, что проповедовал Он, совпадало с воззрениями ессеев. А обряд "ритуального погружения в воду" у ессеев был особенно важен и предварял каждую молитву, проповеди наставника, общие трапезы, работы по переписи текстов. Именно такой обряд Иисус попросил провести Иоанна в реке Иордан.

Кстати, Кумранские пещеры расположены всего в полутора километрах от Каср-эль-Яхуда - места на реке Иордан, где верующие совершают обряд крещения.

Вифавара - так греки произносят еврейское словосочетание Бейт авара - то есть Дом переправы. Это одно из знаменательных мест в истории Израиля и важная точка для представителей разных конфессий.

Историки говорят, что в этом месте в низовьях реки Иордан был брод или переправа. Именно здесь расступилась река и сыны Израиля во главе с Иисусом Навином вошли в Землю обетованную.

Позднее именно здесь вознесся на небо в огненной колеснице Илья-пророк. И здесь Иисус Христос был встречен Иоанном Предтечей и омыт водами Иордана. Место трижды святое. Сейчас это место называется Каср-эль-Яхуд.

По Иордану тут проходит граница. Поэтому на одном берегу под тентами сидят, обнимая автоматы, израильские военные. На другом, совсем-совсем рядом, прячутся от солнца иорданские пограничники. Те, кто оказывается на иорданской стороне, могут совершить обряд омовения в священных водах на другом берегу реки.

Свидетельств, что переправа была именно в точке с этими координатами, нет. Река за это время несколько раз меняла русло.

Погружаться в воды Иордана традиция предписывает в специальной крестильной рубахе.

На Крещенский сочельник в Каср-эль-Яхуде Патриарх Иерусалимский совершает чин великого освящения воды. Он спускается к реке Иордан и погружает крест в ее воды. Во время торжественной церемонии в воздух выпускается белый голубь в память о событии Богоявления.

На реке Иордан есть еще одно место, где верующие могут совершить омовение. Оно находится совсем в другом месте - неподалеку от озера Кинерет (оно же Галилейское море) - чуть ниже по течению. Называется оно Ярденит.

В этом месте Иоанн точно не мог крестить Иисуса. И об этом предупреждают. Но многие считают, что уже само омовение в священных водах Иордана - дело благое, богоугодное. Вода здесь много чище, чем в районе Каср-эль-Яхуд - светло-зеленая, прохладная. Протекая по Иудейской пустыне, Иордан смешивается с илом и глиной, и у Вифавары вода мутная, темно-желтого цвета.

В Ярдените, как и в Каср-эль-Яхуде, в бикини или в плавках погружаться в воду никому не разрешат, пишет Александр Милкус в статье "Три малоизвестных факта про Крещение" в газете "КП в Украине".

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