The Wall Street Journal. Президент Украины уверен, что связи его страны с США сохранятся

"Украинский президент Петр Порошенко сказал в среду, что надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующем месяце и верит, что и при новой администрации США продолжат поддерживать Украину", - передают Мэтт Мюррей и Лоренс Норман в The Wall Street Journal.
"Смотрите, прежде всего, у нас есть крепкая поддержка обеих партий, - сказал Порошенко в интервью The Wall Streer Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе. - Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным".
"Порошенко планирует поездку в Вашингтон в следующем месяце, - говорится в статье. - По его словам, он надеется увидеться с новым президентом Трампом, с которым поговорил через несколько дней после его неожиданного избрания в ноябре".
"Я был бы очень рад этой встрече и думаю, что она была бы эффективна, судя по моему впечатлению от нашего разговора по телефону", - сказал Порошенко.
По словам украинского президента, Трамп произвел на него впечатление человека, глубоко заинтересованного происходящим на Украине, и расспросил его о ситуации на востоке страны и в Крыму. Порошенко выразил готовность "работать с любыми лидерами". Он призвал не опасаться смягчения международных санкций против России, но предупредил, что, если оно произойдет, будет опасным для будущей безопасности западных партнеров Украины.
"Все знают, что Россия - агрессор. Все знают, что невозможно отменить санкции, не предав европейские ценности, европейские интересы. И это будет опасно не только для Украины, но и для стабильности всей Европы", - заявил Порошенко.
Перевод InoPressa
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