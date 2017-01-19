La Croix. Ветераны Донбасса по-прежнему мечтают о Великой России

Ветераны войны на Донбассе с российской стороны, перевязывая свои раны, до сих пор мечтают присоединить к России этот восточный регион Украины. Репортаж из Москвы, где находится их ассоциация, публикует французская католическая газета La Croix. Главой ассоциации ветеранов войны на Донбассе является Александр Бородай, печально известный российский диверсант и террорист, генерал-майор ФСБ, идеолог "русского мира".

"Союз добровольцев Донбасса" находится в торце дома, расположенного в самом центре Москвы, в него входят 10 тыс. членов из числа 50 тыс. добровольцев, отправившихся начиная с февраля 2014 года в этот регион Украины, говорится в статье.

"Мы предлагаем помощь этим людям, которым из-за болезней и осложнений часто трудно адаптироваться к нормальной жизни", - поясняет Роман Леньшин. Сам он бывший командир батальона в 2 тыс. человек в Донбассе, теперь он руководит этой ассоциацией.

"Сначала я приехал для оказания гуманитарной помощи. Но когда я понял, что там украинские фашисты сжигают наших русских братьев, то взял в руки оружие", - рассказывает 40-летний Роман Леньшин.

"Созданная в августе 2015 года ассоциация направляет и поддерживает добровольцев, вернувшихся с фронта, часто раненых и покалеченных. Она предоставляет протезы и инвалидные кресла, порой сопровождает вдов и сирот. Борьба с депрессией и алкоголизмом - одно из приоритетных направлений", - пишет Кенель.

"Ассоциация помогает российским добровольцам, но также и украинским бойцам, уроженцам регионов, контролируемых Киевом, которые не хотят и не могут вернуться к себе домой и оказываются беженцами в России", - говорится в статье.

"Мы не сепаратисты, не бандиты! Мы защищали свои конституционные права после государственного переворота в Киеве", - говорит 51-летний Ярослав Пономарев, уроженец Славянска.

В "Союзе добровольцев Донбасса" уверяют, что рассчитывают только на частные пожертвования. "Никаких денег от Кремля", - заявляет директор Роман Леньшин. Тем не менее, Александр Бородай, председатель ассоциации, признается: "Нам помогают руководители крупных государственных корпораций". Например, таких, как "Газпром" и "Роснефть", гигантов, контролируемых государством? Александр Бородай уклоняется от ответа, пишет автор репортажа.

"Поддерживает ли он тесные связи с Кремлем? Остается неясным. Он уверяет, что никогда не встречался с президентом Владимиром Путиным, но признает, что поддерживает "прямые контакты, вчера в Донбассе, сегодня в Москве с Владиславом Сурковым".

"Как многие другие деятели, 44-летний Александр Бородай оказался затронут западными санкциями, ему запрещен въезд на территорию Евросоюза. Он российский военный журналист и политолог, бывший замдиректора ФСБ по информационной политике, участвовал в украинском кризисе с осени 2013 года и в мае 2014 года оказался премьер-министром самопровозглашенной "Донецкой народной республики", - говорится в статье.

"В Донбассе я делал то, что должен был делать. Я там не был с ноября 2014 года. Но если Киев хочет войны, я туда вернусь", - резко сказал Александр Бородай.

Минские соглашения? "Они существуют. Но я против соглашения с врагом". Украинское государство? "Нелепость!" Планы по воссоединению России с "Новороссией", включая украинские регионы, такие как Донбасс? "Кремль больше не говорит об этом в силу сложившейся ситуации. Но я не потерял надежду. Это воссоединение остается нашей целью", - приводит ответы Александра Бородая автор репортажа.

"Союз добровольцев Донбасса" появился благодаря определенному менталитету, основанному на следующих декларациях: "Украинская нация не имеет истории. Она обречена на провал. Киевский режим в конце концов рухнет, как замок на песке. Мы хотим союза с Россией, а не с Брюсселем". На этом настаивает Ярослав Пономарев. Ассоциация претендует на наличие 10 тыс. добровольцев, "всегда готовых снова ринуться в бой", предупреждает Роман Леньшин, всячески уверяя, что он больше не занимается вербовкой, говорится в репортаже.

Перевод InoPressa

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