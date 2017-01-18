Le Monde. Украина подает иск против России и обвиняет ее в "поддержке терроризма" (редакционная статья)

"Иск был подан в Международный суд ООН. Киев требует возмещения убытков, в частности, за сбитый самолет рейса МН17", - пишет редакция Le Monde со ссылкой на AFP.
Украина подала иск в Международный суд - высшую юридическую инстанцию ООН, - обвинив Россию в "поддержке терроризма" на востоке своей территории, и потребовала возмещения убытков за сбитый самолет рейса МН17 и за бомбардировки, направленные против гражданских лиц, объявил в среду 17 января CIJ.
"Украина почтительно просит Суд рассмотреть и постановить, что Российская Федерация взяла на себя международную ответственность, (...) поддерживая терроризм и не препятствуя его финансированию", - сообщил Международному суду Киев в своем коммюнике, изобличая "террористические действия", совершенные союзниками Москвы на Украине.
В коммюнике украинский президент Петр Порошенко заявил: "Россия должна дорого заплатить за свою агрессию". "Российская Федерация грубо нарушает международное право в течение трех лет", - добавил он.
Среди "террористических действий, совершенных союзниками" Москвы называются артиллерийские обстрелы, направленные против гражданских лиц, и уничтожение малазийского Boeing 777, летевшего из Амстердама и сбитого 17 июля 2014 года, в результате чего погибли 298 человек, говорится в статье.
"Киев считает, что в Крыму Россия нарушает Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, систематически подвергая крымскотатарский народ - этническое меньшинство - дурному обращению и подавляя политическое и культурное выражение его идентичности", - пишет редакция.
Таким образом, Украина просит судей приговорить Россию к возмещению убытков, в частности, за самолет рейса МН17 и обстрелы, направленные против гражданских лиц? и обязать Россию прекратить и препятствовать "всякой передаче денег, оружия, транспортных средств, техники (...) и персонала" группам, которые совершают "террористические действия", говорится в статье.
Перевод InoPressa
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