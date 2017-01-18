18 января. Обзор прессы. Что привезёт Украина из Давоса

Давос начался с небольшого ЧП. Часть участников Всемирного экономического форума, который приехали в понедельник, не смогли попасть в свои гостиницы из-за того, что горная дорога между курортами Давос и Клостерс, находящимися примерно в 12 км друг от друга, была полностью перекрыта. Большая часть участников Форума живет в Клостерсе и добирается до мероприятий форума на специальном транспорте. По словам очевидцев, ночью на горной дороге скопилась колонна из сотни машин и движение по трассе было полностью остановлено. А полиция пропускала только автомобили скорой помощи. Причина этого инцидента не сообщалась.

Но утром 17 января Экономический форум уже начал свою работу. На этот раз в Давос приехало рекордное число участников – порядка трех тысяч. Среди них будет несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и знаменитые общественные деятели. Примечательно, что этот Давос проигнорировали лидеры Франции, Германии, Италии, Испании. Канады. Зато туда приехала премьер-министр Британии Тереза Мэй. А из-за того, что последний день форума выпадает на день инаугурации Дональда Трампа, США на нем представляют члены команды Обамы – вице-президент Джо Байден и госсекретарь Джон Керри. Хотя на форуме также присутствует один из советников Трампа Энтони Скарамучи.

В целом же эксперты считают, что этот Давос пройдет под знаком Китая, который приобретает все больший вес в мировой экономике. Открыл его Си Цзиньпин, председатель КНР, которая отправила в Давос самую представительную делегацию за всю историю своего участия.

В целом, Украина будет представлена только в неофициальной части форума. Нашей страны нет в официальном рабочем расписании форума, как в прошлые годы, и в этот раз Украина проводит только два неофициальных мероприятия - для международных инвесторов. Тем не менее, украинская делегация по максимуму решила использовать Давос как площадку для коммуникации с капитанами мирового бизнеса и лидерами других государств. Петр Порошенко во время форума выступит с речью на одной из панелей Давоса, примет участие в заседании мировых экономических лидеров и дебатах "Новый договор для Европы". Кроме этого Президент Украины проведет ряд встреч с главами государств и правительств, руководством МВФ и ЕБРР и инвесторами.

Вместе с Петром Порошенко в Давос поехали министр экономики Александр Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева. И уже в Швейцарии украинский президент в интервью "Bloomberg" заявил, что Украина получит очередной транш финансовой помощи от Международного валютного фонда уже в ближайшие недели. Петр Порошенко на форуме также заявил, что 100 млн долларов финансовой помощи до февраля.

В этот раз украинский президент не будет участвовать в Украинском ланче в Давосе Виктора Пинчука. Этот демарш вызван с скандалом вокруг статьи Пинчука, в которой тот говорил о своем видении урегулирования кризиса на Донбассе путем серьезных уступок. Зато на ланч приехал киевский мэр Виталий Кличко и ряд народных депутатов, пишет Виктор Тимофеев в статье "Начало Давоса: Украина ушла на второй план" в газете "КП в Украине".

В швейцарском горном городке Давос начал работу 47-й Всемирный экономический форум. В этом году он пройдет под лозунгом "Ответственное и чувствительное лидерство". Западные эксперты и журналисты уже окрестили "тему" намеком на растущую пропасть между политическими элитами и обществом, а также на потерю доверия населения к институтам власти.

Популисты и антиглобалисты - главные враги будущего, убежден основатель Давосского форума, швейцарский профессор и бизнесмен Клаус Шваб. Во время анонсной пресс-конференции Шваб фактически признался, что 20 лет основанная им площадка вела человечество по ошибочному пути, когда зачитал текст, написанный более 20 лет назад, в котором он предупреждал об угрозе роста популизма и отмечал, что процесс глобализации должен приносить пользу большинству, а не только малочисленной элите.

Эти вызовы остаются актуальными и доныне, заявляет Шваб. "Любая попытка найти простое решение сложных проблем мирового масштаба заранее обречена на провал. Мы не должны полагаться только на популистские решения", - подчеркнул глава ВЭФ.

По словам Клауса Шваба, цель нынешней встречи в Давосе как раз в том, чтобы выработать рецепт противодействия популизму. Ведь ежегодно горнолыжный швейцарский курорт собирает людей с самым разнообразным опытом, взглядами, социальным и финансовым статусом, но все они, по мнению Шваба, в первую очередь являются представителями мировой элиты, некого глобального истеблишмента. И именно они и именно с этой площадки убеждали мир в том, что рост темпов глобализации, увеличение объемов трансграничной торговли и устранение локальных барьеров для международных инвесторов принесет только пользу всему населению планеты. Однако события последнего времени, а конкретно - прошедшего года показали обратный результат. И именно граждане Западного мира первыми начали демонстрировать недовольство последствиями глобализации. Пример этому - референдум о выходе Великобритании из ЕС и результаты президентской гонки в США, в которых победил кандидат, который пообещал вернуть американцам фабрики и заводы.

Участники Давосского форума должны, по мнению Клауса, найти выход - что предложить человечеству, чтобы сохранить глобальное равновесие на планете. Среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться, - содействие экономическому росту, реформа капиталистической системы с целью предотвращения последующего раскола общества, потеря доверия к правительствам и институтам власти, а также влияние цифровых технологий на уровень трудоустройства и благосостояния населения в целом.

А вот традиционный украинский завтрак в Давосе, организованный украинским бизнесменом Виктором Пинчуком, похоже, тоже впервые в истории своего существования будет иметь много "вакантных" мест. Об отказе принимать участие в мероприятии уже сообщили Президент Украины Петр Порошенко, вице-премьер министр по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, народные депутаты Светлана Залищук, Мустафа Наем, Алена Шкрум и Виктория Войцицкая.

Всего два депутата из межпарламентской группы "Еврооптимисты", как сообщают украинские СМИ, сейчас подтвердили, что приняли приглашение Пинчука и поедут "завтракать" в Давос. Это Сергей Лещенко и Наталия Кацер-Бучковская.

Интересно также, что поездку депутатов финансирует Фонд "Відродження", который 7 января заявил, что не разделяет позицию бизнесмена Виктора Пинчука, изложенную в его статье для издания The Wall Street Journal, однако и далее выполняет партнерские обязательства в общих с его благотворительным фондом проектах, в частности "Украинский завтрак" в рамках Экономического форума в Давосе в январе. Об этом пишет Алла Дубровык-Рохова в статье "Давос и Ялта: параллели" в газете "День".

Финансовая помощь со стороны Швейцарии, заинтересованностью в сотрудничестве со стороны Китая. Таковы итоги первого дня Всемирного экономического форума в Давосе для Украины. Делегацию возглавил президент Петр Порошенко. Всего же на мероприятии – более трех тысяч участников.

Основатель форума в Давосе Клаус Шваб не скрывает беспокойства: слишком много в мире неопределенности. 20 лет назад он был уверен, что свободная международная торговля сделает мир лучше. Сейчас – сомневается.

Скепсис понятен: за это время самые богатые люди планеты -приумножили состояние. У восьми крупнейших толстосумов Земли столько же денег, сколько у трех с половиной миллиардов беднейших жителей планеты. Это без малого полтриллиона долларов. Уменьшить эту финансовую пропасть несложно, считают эксперты. Богачи лишь должны заплатить все налоги.

"Многие миллиардеры не платят налогов, пользуются налоговыми гаванями. Но они должны больше помогать обычным людям. Тратить деньги на школы, а не на суперяхты", – считает Макс Лоусон, политический советник организации Oxfam.

Но чтобы решать эти проблемы – нужно желание, а в поведении лидеров многих государств читается попытка отстраниться. К примеру, новоизбранный президент США Дональд Трамп на встречу не приехал, как и лидеры Германии, Франции и Италии. Но впервые за много лет зимний курорт почтил своим присутствием президент Китая. А ведь именно он – по прогнозам экспертов – скоро сравняется в экономической мощи с Соединенными Штатами.

В свою очередь, Поднебесная заинтересована в Украине: Петр Порошенко стал одним из немногих лидеров, которые смогли встретиться с китайским руководством. Что обсуждали – рассказал после встречи.

"Направления китайских инвестиций в Украину, участие в приватизации, создании совместных технологических проектах в различных отраслях: от сельского хозяйства заканчивая машиностроением, от энергетики и заканчивая логистикой и инфраструктурой", – сказал Петр Порошенко, президент Украины.

Гарант также пообщался со швейцарской коллегой. По итогам встречи стало известно: до конца января Швейцария предоставит Украине финансовую помощь.

"Украина получит 100 миллионов долларов – они поступят на счета Национального банка – финансовой помощи от швейцарской конфедерации, направленной на поддержку Украины", – уточнил Порошенко.

Договорился Порошенко и о встрече с Дональдом Трампом – но не вчера, а гораздо раньше. Судя по сообщению Администрации президента в Твиттере, Порошенко стал одним из первых лидеров, которому Трамп позвонил сразу после выборов, сообщается в статье "О чем договорился Порошенко на форуме в Давосе" в газете "Сегодня".

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