Frankfurter Rundschau. Тикающая бомба Украины

"Папа, ты убил кого-то?" - шестилетний сын смотрит на отца большими глазами. "Нет", - говорит отец. "Папа, а когда враг стоял перед тобой, ты убил его?" - спрашивает сын. В детском мире первоклассника многое кажется простым. Война, враг, герой, - так начинает свой репортаж Инна Хартвих, корреспондент немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Артём Чех вспоминает эту сцену, когда он вернулся с фронта на востоке Украины. В киевском кафе Чех оглядывается вокруг, молчит. Часто его подавляют какие-то образы, всплывающие в его воображении: его товарищи, разрывы артиллерийских снарядов, тишина украинских полей. Он служил несколько месяцев в украинской армии, неподалёку Луганска. "Я никогда не думал о необходимости взять пистолет в руки. Война была по телевизору, всегда где-то далеко. Мы же в Европе, здесь такого не может случиться. Я был таким наивным", - говорит 31-летний писатель и снова неспокойно смотрит вокруг.

В июле Чех вернулся домой в Киев, где жена, сын, мать. И его мир стал другим. Он стал другим. Как и с каждым, кто вернулся с войны в мирное будни. Ему нелегко. Он видит улыбающиеся лица на улицах, видит, как люди пьют кофе, видит, как они празднуют. "Да что они на самом деле знают о войне?" - рассуждает он, чувствуя в себе агрессивность к ним. "Они ничего не знают, они и слышать не хотят об этом. Война для них - короткое сообщение на Facebook". Чех понимает, что так считать неправильно, и чувствует себя беспомощным в такие моменты.

Война на востоке Украины продолжается до сих пор, несмотря на режим прекращения огня. Практически ежедневно в так называемой зоне АТО - зоне антитеррористической операции, как киевские власти называют операцию против пророссийских сепаратистов на Донбассе - есть раненые, а порой даже убитые. "В свою очередь, многие участники боевых действий, возвращающиеся с войны, страдают посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). По данным Научного центра гуманитарных проблем при Вооруженных силах Украины, около 80% ветеранов страдают ПТСР. Тем не менее, государство не может решить эту проблему", - пишет немецкая газета.

Несмотря на то, что "необходимость оказания психологической помощи бывшим участникам боевых действий довольно детально описывается в различных правительственных документах на многих уровнях, пока эта помощь дойдет до назначения, проходит, как рассказывают украинские соцработники, по несколько месяцев". Порой это слишком долгий срок, так как многие успевают разочароваться в мире.

"Практически в каждом крупном украинском городе есть место сбора для ветеранов боевых действий, и, как правило, оно находится в отделениях обычных больниц, где внимание зачастую уделяется исключительно телесному здоровью людей, - рассказывает волонтер Психологической кризисной службы Украинской ассоциации специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий Галина Цыганенко. - Зачастую психологов просто не хватает, а иногда они недостаточно квалифицированы". По словам Цыганенко, многие бывшие бойцы сталкиваются с неким "пограничным состоянием, в котором они не понимают, что правильно, а что нет, в итоге многие не знают, как себя вести". "Но в то же время нам не надо всех патологизировать, отнюдь не каждый страдает этим расстройством", - продолжает она.

Другие украинские психологи говорят о "тикающей бомбе, которая может взорваться через пару десятилетий, если бывшие солдаты не получат психологической помощи во время и после боевых действий".

Между тем многих бывших участников боевых действий тянет обратно на войну, так как они не могут представить себе жизни без войны. "Куда проще получать уважение и восхищение на фронте, чем стирать дома вонючие носки", - замечает Влад Демченко, в прошлом продюсер из Киева, отправившийся снимать войну на востоке Украины, а затем примкнувший к радикально-националистическому "Правому сектору". Война, по его словам, стала для него чем-то вроде "магнита", и "теперь его всегда тянет обратно".

Психологическое консультирование по возвращении из боя в Украине, в отличие, например, от Дании, Израиля или Соединенных Штатов, не является обязательным. "По возвращении я получил бумагу, в которой был задан вопрос, хотел бы я получать психосоциальную помощь. Я не поставил "галочку", - говорит Артём Чех. - Может быть, я должен был согласиться..."

Артём поддержал протесты на Майдане, его ужаснула аннексия Россией Крыма, возмущали новости о мятеже на востоке Украины. "Я не мог смотреть с дивана на это всё. Я хотел идти защищать свою страну", - рассказывает он в интервью. Он поступил на службу в армию, его отправили в бой. Быть героем, да! О таких людях в Украине говорят: "Герои". - "На фронте видишь другую сторону медали: люди, которые напиваются до потери чувства, а потом стреляют. Люди, которые мало подготовлены для борьбы. Украинские герои... Но кто хочет слышать правду?"

Чех и на фронте писал короткие сообщения, колонки, вёл блог. О повседневной жизни между боевыми действиями, о своей "новой семье", команде из четырех человек. "В Киеве я знал только ученых, на войне я контактировал с разными людьми. О всех надо хоть раз написать, каждая жизнь - это книга", - он задумывается и снова замолкает.

К чему-то серьезному в литературе он теперь ещё готов, пока привыкает к повседневной жизни. Выживать писателю в Украине по-прежнему не так просто, только те, кто добился международного успеха, как Сергей Жадан, Андрей Курков, Оксана Забужко - известные авторы страны, - могут не беспокоиться. "Теперь я пишу историю зомби для моего сына и его друзей. Это весело", - говорит Чех и коротко улыбается. Это "сказки для детей" и поддержка со стороны семьи, чтобы помочь ему с "реабилитацией", как он это называет.

Не каждый может на это рассчитывать. Многие браки распадаются, люди теряют работу, находят временное утешение в алкоголе и других наркотиках. "Самое главное - дать ветеранам почувствовать, что они нужны, что их услышат", - говорит психолог Цыганенко. Того, что на самом деле хотят все. Не только те, что вернулись с войны на востоке Украины, отмечает в заключение немецкая журналистка.