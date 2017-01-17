Le Figaro. После победы Трампа Киев боится быть брошенным американцами

"Во время последнего посещения Украины Джо Байден, вице-президент Барака Обамы, не скрывал своих сомнений по поводу преемственности американской поддержки Киева в президентство Трампа", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.
"Один украинский журналист в приватной беседе попросил Байдена спрогнозировать будущее Украины при Дональде Трампе, но вице-президент ограничился улыбкой и ответом: "Надежда помогает жить". Тот, кто в недрах Белого дома был самой надежной опорой Киева, воздерживается от комментариев, и это красноречиво показывает, в какой обстановке неопределенности пребывает украинская власть после победы республиканского кандидата", - говорится в статье.
Новейшее предложение Трампа - о снятии санкций с России в обмен на соглашение о ядерном разоружении, напоминает корреспондент. "Я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить (...) А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", - заявил избранный президент.
"Подобный намек в нарушение сложившихся традиций встревожил Киев. До сегодняшнего дня Вашингтон в качестве условия для отмены санкций выдвигал исключительно строгое соблюдение Москвой Минских соглашений, которые предусматривают политическое урегулирование конфликта в Донбассе", - отмечает автор.
"Украинцы боятся, что Донбасс сведется к некому аргументу по корректировке политики в рамках глобального соглашения, соединяющего Москву и Вашингтон. И приходится констатировать, что никто не в состоянии их успокоить", - резюмирует один западный дипломат. Киевская власть, дестабилизированная неожиданной победой в США республиканца, поочередно переходит от доверительных посланий к завуалированным предостережениям в адрес своего заранее назначенного спонсора, - пишет Авриль.
"Я надеюсь, что украинский вопрос объединит всю американскую политику. Россия захватила нашу территорию и оккупировала часть Донбасса и Крым. Мы благодарим представителей будущей администрации, которые четко придерживаются этой позиции", - заявил президент Петр Порошенко в присутствии Джо Байдена.
"Истеблишмент несколько успокаивают высказывания будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который на слушании в Сенате назвал необходимым "помогать Украине защитить себя от внешней агрессии", в том числе путем поставки "летального оружия" Киеву", - передает автор.
"Еще преждевременно говорить о будущей американской политике в отношении Украины", - утверждает Григорий Немыря, депутат от оппозиционной партии "Батькивщина".
"Тем временем переговоры по Донбассу остаются в подвешенном состоянии, - указывает Авриль. - В декабре Виктор Пинчук, влиятельный украинский олигарх, ориентированный на Запад, советовал Петру Порошенко пойти на значительные уступки России в ожидании инаугурации Трампа. Его предложения вызвали волну возмущения в стране, в результате чего президент решил бойкотировать "украинский ланч", организуемый бизнесменом в рамках экономического форума в Давосе".
Перевод InoPressa
|
Cсылки по теме:
Frankfurter Rundschau. Киев дрожит перед Дональдом Трампом
// NEWSru.ua // Пресса // 16 января 2017 г.
InoPressa. Новый президент США и "вездесущий" российский фактор
// NEWSru.ua // Пресса // 16 января 2017 г.
Порошенко и Байден надеются, что новая администрация Белого дома продолжит поддерживать Украину
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
Гройсман и Байден подвели итоги взаимодействия Украины и США при Обаме и обсудили дальнейшее сотрудничество
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
Тиллерсон выступил за передачу Украине летального оружия
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
Россия не имеет права на Крым, санкции останутся, - Тиллерсон
// NEWSru.ua // В мире // 11 января 2017 г.
Республиканская пресса говорит о вмешательстве Украины в выборы президента США в интересах Клинтон
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
Россия не имеет права на Крым, санкции останутся, - Тиллерсон
// NEWSru.ua // В мире // 11 января 2017 г.
В АП ответили Пинчуку: отказа от ЕС и НАТО не будет. СМИ: Порошенко не поедет на ланч миллиардера в Давосе
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.
Independent. Тени Трампа и Путина нависли над Украиной
// NEWSru.ua // Пресса // 19 сентября 2016 г.
Financial Times: украинские политики косвенно вмешались в выборы президента США
// NEWSru.ua // Украина // 29 августа 2016 г.