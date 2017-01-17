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NEWSru.ua // Пресса // Вторник, 17 января 2017 г.
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Le Figaro. После победы Трампа Киев боится быть брошенным американцами
время публикации: 11:34
последнее обновление: 11:34
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После победы Трампа Киев боится быть брошенным американцами

"Во время последнего посещения Украины Джо Байден, вице-президент Барака Обамы, не скрывал своих сомнений по поводу преемственности американской поддержки Киева в президентство Трампа", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Один украинский журналист в приватной беседе попросил Байдена спрогнозировать будущее Украины при Дональде Трампе, но вице-президент ограничился улыбкой и ответом: "Надежда помогает жить". Тот, кто в недрах Белого дома был самой надежной опорой Киева, воздерживается от комментариев, и это красноречиво показывает, в какой обстановке неопределенности пребывает украинская власть после победы республиканского кандидата", - говорится в статье.

Новейшее предложение Трампа - о снятии санкций с России в обмен на соглашение о ядерном разоружении, напоминает корреспондент. "Я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить (...) А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", - заявил избранный президент.

"Подобный намек в нарушение сложившихся традиций встревожил Киев. До сегодняшнего дня Вашингтон в качестве условия для отмены санкций выдвигал исключительно строгое соблюдение Москвой Минских соглашений, которые предусматривают политическое урегулирование конфликта в Донбассе", - отмечает автор.

"Украинцы боятся, что Донбасс сведется к некому аргументу по корректировке политики в рамках глобального соглашения, соединяющего Москву и Вашингтон. И приходится констатировать, что никто не в состоянии их успокоить", - резюмирует один западный дипломат. Киевская власть, дестабилизированная неожиданной победой в США республиканца, поочередно переходит от доверительных посланий к завуалированным предостережениям в адрес своего заранее назначенного спонсора, - пишет Авриль.

"Я надеюсь, что украинский вопрос объединит всю американскую политику. Россия захватила нашу территорию и оккупировала часть Донбасса и Крым. Мы благодарим представителей будущей администрации, которые четко придерживаются этой позиции", - заявил президент Петр Порошенко в присутствии Джо Байдена.

"Истеблишмент несколько успокаивают высказывания будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который на слушании в Сенате назвал необходимым "помогать Украине защитить себя от внешней агрессии", в том числе путем поставки "летального оружия" Киеву", - передает автор.

"Еще преждевременно говорить о будущей американской политике в отношении Украины", - утверждает Григорий Немыря, депутат от оппозиционной партии "Батькивщина".

"Тем временем переговоры по Донбассу остаются в подвешенном состоянии, - указывает Авриль. - В декабре Виктор Пинчук, влиятельный украинский олигарх, ориентированный на Запад, советовал Петру Порошенко пойти на значительные уступки России в ожидании инаугурации Трампа. Его предложения вызвали волну возмущения в стране, в результате чего президент решил бойкотировать "украинский ланч", организуемый бизнесменом в рамках экономического форума в Давосе".

Перевод InoPressa

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