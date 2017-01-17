17 января. Обзор прессы. Зачем Байден ездил в Киев

16 января состоялся шестой по счету визит в Украину вице-президента США Джо Байдена, официально политик прилетел встретиться с украинским лидерами, выразить им поддержку, а также отметить 25-летие установления дипломатических отношений между странами. Для Байдена этот визит последний в статусе вице-президента - уже в эту пятницу, после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, заканчивается срок полномочий Байдена в составе администрации Барака Обамы.

Самолет Байдена приземлился в аэропорту "Борисполь" еще затемно. У трапа политика встретили представители украинского МИД со столичным мэром Виталием Кличко. Не обошлось и без традиционного каравая. Сразу после этого политик отправился на встречи с первыми лицами Украины: сначала с премьером Владимиром Гройсманом, а потом и с президентом Порошенко. Прием в Кабмине ранним утром прошел в закрытом режиме, и на нем присутствовали первый вице-премьер и глава МЭРТ Степан Кубив, глава Минфина Александр Данилюк, министр Кабмина Александр Саенко и посол США в Украине Мари Йованович. Далее американского политика чествовали уже у президента на Банковой, но и там встреча была закрытой - Петр Порошенко и Джо Байден ограничились только совместным заявлением.

Вице-президент США в своем прощальном слове позитивно оценил реформы, в том числе сотрудничество с МВФ, национализацию "ПриватБанка", запуск е-декларирования, работу НАБУ и САП. Кроме того, Байден призвал украинцев, несмотря на все "подножки" РФ, сохранять веру в Минский процесс как в единственный вариант урегулирования конфликта на Донбассе. "Американцы, в том числе почти 1 млн американцев украинского происхождения, понимают, что от вашего успеха зависит многое, не только для украинцев, но и для Европы и США. Надеюсь, что будущая администрация США также будет вашим поклонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе. Но вы знаете: никто не может выполнить тяжелую работу вместо вас", - сказал Байден.

По мнению политолога Вадима Карасева, основная цель визита Байдена - еще раз напомнить о важности выполнения Минских соглашений: "В его заявлении между строк читается: выполняйте "Минск", проголосуйте законы, и все будет в порядке. Потому что, в отличие от администрации Обамы, которая взяла шефство над Украиной после Майдана, администрация Трампа не имеет к нам эмоциональной привязанности".

А вот по словам политолога Владимира Фесенко, визит имеет чисто символическое значение - это дань уважения Украине. "Байден и руководство США таким образом - в виде прощального визита - подтверждают, что Украина была и остается одним из приоритетов американской политики. Это, скорее, сигнал Трампу, что сотрудничество нужно продолжать", - считает политолог Владимир Фесенко.

При этом его коллега Тарас Березовец считает, что причин визита Байдена в Украину три: "Первая - подвести итоги работы неформальной комиссии Порошенко - Байден. Вторая - передача украинского кейса своему сменщику в Белом доме Майку Пенсу. Пенс известен своей бескомпромиссной позицией в отношении РФ и высказывался за предоставление большего пакета помощи Украине. И третья - Джо Байден планирует принять участие в предвыборной гонке США в 2020 году. Поэтому он оставляет на будущее самые важные кейсы своего вице-президентства. Украинский - в числе главных".

Также в своем официальном заявлении Джо Байден не обошел вниманием и санкции против РФ: "Вместе с нашими партнерами из ЕС и "Большой семерки" мы дали понять, что санкции должны действовать, пока Россия полностью, подчеркиваю - полностью, не выполнит свои обязательства по "Минску". По его словам, санкции, связанные с Крымом, должны сохраняться, пока РФ не вернет его Украине. Напомним, двумя днями ранее "прощальный подарок" Кремлю сделал уходящий с поста Барак Обама - продлил еще на год санкции против РФ. Правда, новый президент Трамп уже поставил их под сомнение: мол, санкции оставят на какое-то время, но готовы обменять их на уменьшение ядерного арсенала. Об этом пишет Ирина Крикуненко в статье "Байден, бай-бай: зачем соратник Обамы приехал в Украину" в газете "Сегодня".

За два срока пребывания на посту второго влиятельного человека в администрации США - это шестой, а после Евромайдана - пятый приезд Байдена в Украину. Во время своего 13-минутного заявления для прессы Байден во многом повторил тезисы выступления в Верховной Раде 8 декабря 2015 года, когда он призывал народных избранников и правительственных чиновников не потерять шанс, который открыла Революция Достоинства.

"Ни для кого не секрет, что Россия не хочет, чтобы вы добились успеха. Это касается не только Украины, но и будущего, к которому мы давно стремимся, - целостной, свободной и мирной Европы, что в национальных интересах США и всех европейцев. Ваша решительность и воля не подчиняться принуждению, ваш успех как либеральной демократии очень важны для реализации этой цели. Я призываю украинцев: продолжайте демонстрировать вашу преданность верховенству права, продолжайте бороться против коррупции, настаивайте на транспарентности, расследуйте и наказывайте правительственных чиновников, которые использовали государственные средства ради собственного обогащения", - отметил Байден.

"Господин президент, - обратился американский вице-президент к Петру Порошенко, - продолжайте добиваться прогресса, продолжайте трудно работать и делать трудный выбор, чтобы украинцы были на первом месте, обещаю, что американский народ будет поддерживать вас".

Кроме того, вице-президент отметил, что в последние десятилетия Россия использует во внешней политике коррупцию как инструмент влияния, чтобы сохранять Украину уязвимой. "Поэтому продолжайте реформы, которые направлены на искоренение коррупции. И здесь дело не только в хорошем управлении, но и в самосохранении и это касается непосредственно вашей национальной безопасности", - предостерег Байден. Он повторил позицию администрации Обамы, что санкции против РФ должны оставаться до того времени, пока она не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям, и что, в частности, санкции против России, связанные с Крымом, должны оставаться, пока РФ не вернет Крым Украине, а также то, что политическая часть соглашения не может быть реализована, пока не прекратится насилие со стороны РФ.

"Вице-президент США Байден сказал о необходимости такой мотивации для украинских политиков, оппозиционных в том числе, как общественное благо. Не партийные рейтинги и личные интересы, а общественное благо. Думаю, многие политики не понимают, что это такое вообще", - написала на своей странице в Фейсбуке эксперт Олеся Яхно-Белковская.

Несмотря на поддержку Киева Соединенными Штатами, на украинском направлении они потерпели определенное поражение. США так и не смогли остановить российскую агрессию - Украина потеряла территориальную целостность, произошла оккупация Кремлем Крыма и части Донбасса. Более того, Россия, несмотря на введение санкций, продолжает агрессию на востоке нашей страны, которая забрала жизни уже более 10 тыс. украинцев. Администрация Обамы так и не предоставила Украине летального оружия, которое могло бы остановить российскую агрессию или по крайней мере нанести значительно больше потерь российским войскам.

Вашингтон, как другие гаранты, так и не выполнил Будапештский меморандум, который в обмен на сдачу третьего по величине ядерного арсенала в мире должен был обеспечить Украине территориальную целостность и суверенитет. А как считают в лагере республиканцев, в частности новоизбранный президент Дональд Трамп, аннексия Крыма и российская агрессия на Донбассе случились из-за демонстрации слабости Обамы в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и его неспособности прибегать к применению силы. Из-за чего произошел и другой большой провал США в Сирии, из которой американцы на сегодняшний день фактически ушли ни с чем, что имеет колоссальное влияние на Европу, куда, в частности, хлынул большой поток беженцев.

Также непонятным остается выход Вашингтона из "женевского формата", который был создан для урегулирования конфликта на Донбассе, и передача Обамой решения этой проблемы европейцам (Германии и Франции) в так называемом "нормандском формате". "Женевский формат", напомним, состоял из США, ЕС, Украины и России, в котором Вашингтон мог оказывать большее давление на Кремль.

По-видимому, неслучайным стал ответ американского вице-премьера Байдена - "надежда умирает последней!" на непредвиденный регламентом вопрос одного из журналистов после брифинга в Киеве, какими будут отношения Украины с новой администрацией США, пишет Мыкола Сирук в статье "Байден: Думайте об общественном благе!" в газете "День".

Байден все же сделал несколько заявлений на камеру. В частности, он выразил надежду, что администрация Трампа будет поддерживать Украину, а также отметил, что антироссийские санкции должны действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине Крым и не заберет войска с Донбасса. Также американский вице-президент призвал Украину активизироваться в борьбе с коррупцией и привлечь к суду чиновников, которые разбазаривают государственные средства.

Политические эксперты считают, что визит Байдена на самом деле не был прощальным. Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Сергей Лещенко предполагает, что приезда Байдена - возможно, это некие сантименты по Украине. "Он фактически сложил полномочия. Это может быть визитом ностальгии. И желание продемонстрировать еще раз поддержку. Но, уже в статусе человека, который ни на что не влияет в Президентской администрации. Он остается крупным политическим деятелем, его поддержка – важна и полезна", - говорит нардеп.

"Он действительно занимался украинским вопросом. Был ответственным за Украину, всегда демонстрировал поддержку антикоррупционной реформы. Но вопрос бизнес-интересов сына Байдена остается белым пятном. Видим, его сын продолжает работать в компании Burisma, партнером в которой является Злочевский, министр времен Януковича. Во время одной из встреч – еще раньше – депутаты спрашивали Байдена о бизнесе сына. Ответ был обо всем, но не об этом", - отметил Лещенко.

В свою очередь политолог Сергей Таран говорит: чего точно нет сейчас у Байдена в Украине, так это бизнес-интересов. Если бы они были, он бы дождался завершения своих полномочий, инаугурации нового президента, и прилетел бы сюда как частное лицо. В Америке к такому относятся серьезно, а потому за государственные средства ради собственного интереса он бы сюда не приезжал.

"Этот визит о том, что для него важно засвидетельствовать перед Украиной преемственность американской внешней политики, - объясняет эксперт. - И в мире, и в Украине есть очень много волнений относительно предсказуемости, прогнозируемости политики США с новым президентом. Собственно говоря, это очень важно, что именно сейчас Байден приехал в Украину и переживает, каким образом будет отдавать украинское дело, чтобы его продолжили с той самой поддержкой, которую оказал он и США времен Обамы".

Народный депутат, председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявляет, что Байден будет оставаться влиятельной фигурой в Американском истеблишменте с сотнями контактов среди конгрессменов, представителей международных организаций. На разных платформах – в Давосе, на Мюнхенской конференции по безопасности – он сможет коммуницировать, зная реальную ситуацию в Украине: на востоке, в разрезе деоккупации Крыма, трансформаций у государства. Байден, напомню, добивался увольнения Шокина с должности генпрокурора, четко артикулировал, что надо демонстрировать реальные реформы.

"Этот визит Байдена – еще одно напоминание, что время играет против Украины. И надо демонстрировать реальные достижения, особенно в том, что касается нашего сближения с НАТО. Имела сегодня отдельную встречу с Майклом Карпентером, который когда-то был советником Байдена. Он сейчас в Пентагоне, и также покидает свой пост. Он четко говорит, что Украина должна продемонстрировать реальный прогресс, общественный и парламентский контроль над сектором обороны, воплощение лучших западных стандартов", - говорит она.

Гопко отмечает, что на фоне всех сценариев капитуляции, которые нам пытаются навязать такие как Виктор Пинчук и многие другие, здесь очень важно, чтобы были голоса, которые подтвердят: такие сценарии не имеют ничего общего с миром, это – еще большая война. Об этом пишут Александра Горчинская, Юлия Артамощенко в статье "Последний визит. Почему Байден приехал в Киев" в издании "Новое время".

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