Frankfurter Rundschau. Киев дрожит перед Дональдом Трампом

В переживающей кризис в Украине "руководство во главе с президентом Петром Порошенко с ужасом ждет прихода к власти нового американского президента Дональда Трампа", пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. В частности, Киев "опасается, что интересами Украины могут пожертвовать в пользу соглашения между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным". Сейчас для успокоения украинцев в Киев в последний раз на переговоры поехал уходящий вице-президент США Джо Байден.
Между тем "Украина сама внесла лепту в охлаждение отношений с Вашингтоном", отмечает издание, напоминая, что "во время предвыборной кампании в США эта восточноевропейская страна сделала ставку на Хиллари Клинтон, от которой там ждали еще более жесткого курса в отношении России и поставок более мощного вооружения для борьбы с сепаратистами на востоке Украины, которые, в свою очередь, пользуются поддержкой Кремля". Но в итоге вопреки ожиданиям победил республиканец "Трамп, который и застал украинское руководство врасплох", подчеркивает газета.
Еще в августе, как напоминает Frankfurter Allgemeine, обвинения антикоррупционного комитета в Киеве привели к отставке главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Манафорт, как утверждали в Киеве, якобы в 2014 году(так в оригинале. - Ред.) , будучи еще советником экс-президента Украины Виктора Януковича, получил из черных касс около 11 миллионов евро. Тогда отставка Манафорта стала "серьезным ударом по команде республиканцев", и украинский журналист и депутат Сергей Лещенко, опубликовавший эти материалы, буквально ликовал. "Я полагаю, что Трамп больше не оправится от этого удара", - утверждал Лещенко. В Киеве, как говорится далее, были уверены, что "вряд ли Лещенко и антикоррупционный комитет поступили бы так без поддержки президентской администрации". В конечном итоге эти обвинения доказать не удалось, и после победы Трампа на выборах в ноябре в украинском ведомстве пошли на попятную и заявили, что на Украине не ведется никакого следствия против американского гражданина Манафорта.
Более того, расследование влиятельного американского журнала Politico показало, что "украинцы влияли на выборы в США и другим способом". Так, сотрудники украинского посольства в Вашингтоне якобы подыгрывали демократам и снабжали их информацией о возможных связях Трампа с Россией.
Не очень лестно о кандидате Трампе высказался и ряд украинских высокопоставленных политиков. Когда Трамп, к примеру, в 2014 году пообещал признать присоединение Крыма к России, глава МВД Украины Арсен Аваков назвал его "опасным лузером", а экс-премьер Арсений Яценюк - "проблемой для свободного мира".
"В результате теперь на берегах Днепра мало надеются на помощь из-за океана", - заключает газета. Тем более что почву для опасений по поводу возможной "оттепели" между США и Россией не так давно создал немецкий таблоид Bild, который написал о том, что Генри Киссинджер якобы работает для Трампа на соглашение с Москвой в обход Украины.
"В итоге для Украины обстановка становится все сложнее и сложнее", - признает старший научный сотрудник Атлантического совета Дэвид А. Меркель.
Перевод InoPressa
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