16 января. Обзор прессы. Почему Нацрада запретила "Дождь"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания изъял российский телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Основные нарушения - это непризнание территориальной целостности Украины и российская коммерческая реклама. Об этом сообщил во время заседания Национального совета его председатель Юрий Артеменко в четверг.

"Есть мониторинг. Телеканал "Дождь", юрисдикция Российской Федерации. Есть нарушения. Во-первых, зафиксировано размещения коммерческой рекламы, что является нарушением требований закона о рекламе. А также нарушение закона Украины "О телевидении и радиовещании" - зафиксирована трансляция сюжетов, свидетельствующих о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины. Есть предложение изъять иностранную программу "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции", - сказал господин Артеменко.

По его словам, провайдерам дали месяц до вступления этого решения в силу, на приведение своей деятельности в соответствие с этим решением.

Член Национального совета Сергей Костинский добавил, что в течение всего 2016 года неоднократно была зафиксирована трансляция российской рекламы на территории Украины.

"Мы сделали шаг навстречу телеканалу, который воспринимали как оппозиционный, который поддерживает часть российского общества, которое относится к событиям в Украине с определенным пониманием, и поэтому обратились к телеканалу "Дождь" с просьбой устранить это нарушение. С его гендиректором Натальей Синдеевой мы договорились, что нарушения законодательства прекратятся. И за два месяца появилась украинская версия "Дождя" без рекламы, которая распространялась через интернет. Но эта версия так и не поступила в Национальный совет для адаптации. И кроме того, "Дождь" не решил вопрос с тем, чтобы провайдеры транслировали именно эту версию. Поэтому украинские провайдеры до сих пор транслируют версию с российской рекламой", - отметил г-н Костинский.

В то же время он отметил, что ключевое нарушение, которое является основанием для ограничения ретрансляции телеканала "Дождь" - это непризнание территориальной целостности Украины. К тому же, системной политикой канала является то, что телевизионщики считают оккупирован Крым частью России.

"Ключевая проблема, которую мы зафиксировали, - это вопрос Крыма, который ставит точки над "и". Журналисты "Дождя" посещают Крым с нарушением украинского законодательства, руководствуясь только российским. В эфире "Дождя" административная граница между АР Крым и Херсонской областью называется российско-украинской границей. И эти случаи являются регулярными. В частности, это и карты РФ, в которых Крым обозначен как территория РФ", - подчеркнул Сергей Костинский.

Нацсовет единогласно проголосовал за решение ограничить ретрансляцию этого телеканала на территории Украины. Таким образом, "Дождь" пополнил список 76 российских телеканалов, запрещенных в нашей стране, став в нем 77-м.

Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева оправдывается, мол, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. По ее словам, "в соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации". По ее словам, "Дождь" в Украине транслирует около 90 провайдеров, а доступ к каналу имеют 500 тыс. домохозяйств.

В то же время, российский адвокат Марк Фейгин, который защищает в судах украинских политзаключенных, отмечает, что его "усилия по разъяснению симуляции" независимых СМИ "не были напрасными".

"Как я понимаю, причина отключения телекомпании "Дождь" в Украине заключается в соблюдении им законодательства России о статусе Крыма, как части РФ. Тогда в Крыму и транслируйте. Зачем в Украину лезть?", - написал Фейгин в Facebook. И добавляет, что "так называемым независимым СМИ наплевать на судьбу украинских политзаключенных", сообщается в статье "Украина запретила телеканал "Дождь" из-за оккупированного Крыма" в газете "Україна молода".

На официальной странице "Дождя" в Facebook появилось следующее сообщение:

"В общем, друзья, такая ситуация. Очень жаль. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание российского телеканала "Дождь" из-за нарушения украинского законодательства. Об этом "Дождю" сообщил представитель провайдера-партнера "Воля", чей юрист присутствовал на заседании регулятора".

По словам представителя "Воли" Оксаны Веселовой, решение об исключении "Дождя" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает украинскому законодательству, принято на заседании Нацсовета 12 января. Официальный документ опубликуют 16 января. С этого момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей.

Веселова рассказала "Дождю", что трансляция канала на территории страны запрещена из-за размещения в эфире коммерческой рекламы. Украинское законодательство запрещает размещение рекламы в эфире иностранных телеканалов. Исключение составляют каналы, попадающие под юрисдикцию государств-членов Европейского союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия не входит в число этих стран).

Дождь в Украине транслируют около 90 провайдеров. Доступ к телеканалу имеют примерно 500 тысяч семей, пишет Юлия Кацун в статье "Реакция на "Дожде" о запрете канала в Украине: "В общем, друзья, очень жаль" в газете "КП в Украине".

Народный депутат Мустафа Найем считает, что запрет телеканала "Дождь" в Украине - это не цензура, а соблюдение украинского законодательства. По его словам, если иностранный субъект вещания хочет работать в Украине, значит должен уважать украинские законы и Конституцию.

"Мне искренне жаль, что "Дождь" в Украине отключили. В то же время я не понимаю тех, кто готов оправдать исправление карты, потому что этого требует Конституция Российской Федерации, но не готов принять отключение канала из-за нарушения Конституции Украины. У нас тут, в Киеве наша Конституция и законы. По этой Конституции и законам, Крым – украинский, а Россия – страна-агрессор, оккупировавшая нашу территорию. А любой, кто это отрицает, нарушает закон и, очевидно, должен быть ограничен в своих действиях на нашей территории. Любые возмущения по этому поводу говорят лишь о том, что не все наши коллеги и друзья по ту сторону границы готовы одинаково принимать, понимать и уважать Конституцию законы Украины на ее территории", – написал Найем.

Он добавил, что отключения "Дождя" не говорит о цензуре, этике или культуре, а исключительно о законах и Конституции Украины. Об этом сообщается в статье Найем пояснил, почему запрет "Дождя" в Украине – это правильно" в газете "Сегодня".

Наблюдая за уже начавшимися обсуждениями запрета в Украине трансляции "Дождя" и оставляя в стороне истерики пропаганды, хочется сказать коллегам в РФ следующее.

В этом ничьей (из приличных людей) вины нет. Просто ситуация такова, что быть одновременно и российским и украинским каналом уже не получается. И далее не получится. Ни у "Дождя", ни у кого-то еще. Просто идет война, в которой Россия напала на Украину и оккупировала часть ее территории.

Несомненно, для России "Дождь" – это прогрессивный канал. Но для Украины-то он – российский, содержащий в эфире то, что в Украине является неприемлемым ни по закону, ни по отношению общества. А "Дождь", вещая в России, не может этого не содержать. Потому что на него давит власть.

Это не локальная история и не история про "зажим свободы слова", это вообще не о том. Ситуация с "Дождем" не существует сама по себе, она – прямое следствие ситуации, в которую всех нас втянуло руководство РФ.

В идеале запрет "Дождя" в Украине можно прокомментировать грустным молчанием. А думающим россиянам нужно взглянуть на происходящее глазами украинцев. В российских условиях это может потребовать серьезных усилий. Но если вы это сможете, у вас не останется причины для возмущения, пишет Айдер Муждабаев в статье "Запрет "Дождя": кто виноват" в издании "Новое время".

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