13 января. Обзор прессы. Гривна слабеет: причины и прогнозы экспертов

Гривна снова дешевеет. Вчера в некоторых обменниках курс дошел до 28,9 грн/долл., а в среднем наличный доллар продавали по 28,48 грн, покупали — по 27,73, что на 50 коп. дороже, чем днем ранее. Финансовые аналитики прогнозируют, что в наступившем году нацвалюту ждет неминуемая девальвация.

Основная причина удешевления гривны — нестабильность мировой экономики, слабый пока рост нашей экономики и зависимость Украины от импорта энергоносителей, которые снова начали дорожать.

По подсчетам экспертов ГК FOREX CLUB в Украине, за 2016 год гривна обесценилась на 12,9%, или примерно на 3 грн, войдя в 10 самых слабых валют мира, но все же намного отстав от пятерки антилидеров.

Девальвация произошла из-за превышения импорта над экспортом, прежде всего на него повлияла закупка газа перед отопсезоном, нестабильность цен на сырьевых рынках и национализация ПриватБанка, разъясняет старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

"Главный внешний риск — начавшаяся торговая война между США и Китаем (начнут продавать товары в другие страны по заниженным ценам, чтобы сделать эти товары конкурентноспособными. — Ред.), способная спровоцировать кризис, выход из которого страны будут видеть в девальвации нацвалют. И Украина не сможет находиться в стороне, — считает Шевчишин. — В базовом сценарии ожидаем среднегодовой курс 27—28,5 грн/долл. Но при негативном развитии событий гривна может ослабеть до 28—30,5 грн/ долл. и больше, в зависимости от политики НБУ и правительства".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко более пессимистичен: "Средний курс по году — 30 грн/долл., но может быть и 27—27,5, если совпадут такие факторы: увеличится приток валюты от заробитчан и экспортеров зерна и металла, цены на нефть не вырастут более 70 долл./баррель (сейчас 56 долларов), НБУ перестанет закрывать банки, а власти начнут активнее проводить реформы. Иначе возможно и 33 грн/долл. Пока вероятность того, что курс к концу года будет ниже 30 грн/долл., равна более 50%". Об этом пишет Александр Панченко в статье "Курс доллара на год: сценарии и прогнозы экспертов" в газете "Сегодня".

За январь 2017 года гривна девальвировала почти на 3% по отношению к американской валюте.

В последнюю неделю обесценивание национальной валюты стало особенно заметным – курс пары гривна/доллар на наличном рынке пробил отметку в 28 грн/долл.

Сегодня, 12 января, официальный курс НБУ установил на уровне 27,11 грн/долл. И уже на завтра курс примет значение 27,25 грн/долл. - именно так закончились торги на межбанке. Наличный доллар банки покупают в среднем за 27,73 грн, а продают за 28,47 грн.

Резкий рост курса доллара эксперты связывают с ситуационным дефицитом доллара на межбанковском валютном рынке и спекулятивной активностью "менял", которые пользуются паникой населения.

Среди реальных причин обесценивания гривны сейчас нет экономических факторов, уверены эксперты. Дело в том, что, с одной стороны, накануне нового года украинские аграрии получили довольно большие суммы компенсации НДС от государства (в нацвалюте). Имея достаточные объемы гривны, как объясняет руководитель управления дилинговых операций "Райффайзен банка "Аваль" Юрий Гриненко, у них не возникает пока потребность продавать инвалюту. Что, соответственно, уменьшает предложение доллара.

С другой стороны, по словам старшего аналитика финкомпании "Альпари" Вадима Иосуба, в последние недели наблюдается увеличение спроса на инвалюту среди всех категорий участников рынка. "Граждане приобретают в связи с окончанием праздничного периода (перед которым они доллар продавали), возобновили свою активность после праздников импортеры, а также сами банки, на корсчетах которых наблюдается избыток гривневой ликвидности", – говорит он.

Кроме того, традиционно в начале месяца, по словам экспертов, наблюдается спрос на валюту под дивиденды, которые компании выплачивают своим иностранным акционерам.

Нацбанк усиливать позиции гривны не спешит. С нового года регулятор вышел на рынок с предложением доллара лишь дважды: 6 января продал 55,2 млн долларов, 10 января - 51 млн долларов.

По мнению экспертов, колебания являются незначительными, а именно из-за них Национальный банк выходит с интервенциями. Саму же девальвацию регулятор сдерживать не будет. "НБУ выходит на рынок только в том случае, когда действительно есть большое превышение спроса над предложением. Они же декларируют, что не будут останавливать курс. И если на рынке будет ощущаться спрос на валюту, то позволят доллару расти и не будут пытаться его остановить", – говорит Гриненко.

По мнению опрошенных финансистов, умеренное давление на гривну будет наблюдаться на протяжении всего января, и возможно, также в следующем месяце. Увеличение предложения доллара произойдет где-то через 2-3 недели. Возможно, со стороны тех же аграриев. А уже с февраля, вероятно, мы можем увидеть стабилизацию гривны", – отмечает Гриненко.

В целом курс гривны в текущем году должен немного просесть по сравнению с уровнем 2016 года. Ожидаемый диапазон колебаний курса пары "гривна-доллар" составит 26-30 грн/долл., пишет Леся Выговская в статье "Курс 28. Или что происходит с гривней – инфографика" в издании "Новое время".

Быстрее всех на повышение курса традиционно реагируют туроператоры. Они пересчитывают цены за туры мгновенно, но и на этом неожиданности для потенциальных туристов не заканчиваются.

"Цена, озвученная устно, не имеет значения - важна бумага, в которой эта цена указана, - говорит юрист Андрей Вигиринский. – Если в договоре стоит сумма в гривнах и нет никаких оговорок, то изменения курса - это забота организации, предоставляющей услуги. К тому же, курс туроператоров не соответствует официальному курсу НБУ – в него уже заложены риски".

В продуктовых магазинах украинцев в первые послепраздничные дни ожидали сюрпризы. Причем сплошь – неприятные.

На фрукты-овощи без слез не глянешь: небольшой пучок салата, укропа или петрушки – 25 грн., помидоры – 45-50 грн., огурцы – 60 грн за кило. А ведь даже в традиционно "дорогие" предновогодние дни цены на эти товары были в полтора раза ниже!

"По опыту предыдущих курсовых скачков можно говорить о том, что первыми на продуктовом рынке дорожают импортные скоропортящиеся продукты - фрукты, овощи, зелень, - отметил эксперт по розничной торговле Андрей Куценко. - Потом в течение 7-10 дней поднимаются на рыбу и другие морепродукты, следом дорожают мясо и колбаса".

В этот раз супермаркеты долго ждать не стали и взвинтили цены практически на все.

Экономист Василий Юрчишин соглашается: объективно дорожать должны только импортные товары. Однако благодаря так называемым условным взаимосвязям подтягиваются цены и на то, что никакого отношения к импорту не имеет. Например, импортный сыр дорожает по объективными причинам, а сыр отечественного производства уже просто его "догоняет".

Ослабление национальной валюты сказывается в первую очередь на покупательской способности наших граждан. Ведь с повышением курса доллара постепенно растут цены на все импортные товары: продукты питания, одежду, бытовую химию, лекарства, технику, топливо. В прошлом году произошло невероятное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, после чего наибольшая часть доходов людей стала уходить именно на оплату коммунальных счетов. В Украине много граждан, которые получают минимальную зарплату и пенсию. С таким низким уровнем дохода люди не в состоянии оплатить в полном объеме не только счета за коммунальные услуги, но и купить необходимые продукты питания, лекарства, одежду и другие товары. Каждое подорожание доллара - это повод поднять цены на бензин. Ведь своей нефти у нас нет, да и топливо мы в основном завозим из-за границы. Причем на этом рынке действуют двойные стандарты. Когда доллар растет, бензин дорожает, потому как трейдеры стараются действовать "на опережение". Но и когда американская валюта падает, заправки не торопятся снижать цены, объясняя: мы же бензин по высоким ценам закупили!

Вот и сейчас: если в конце декабря 95-й продавался от 21,50-24,99 грн., то всего за две недели цены подскочила до 22,50-25,99 грн, пишет Наталья Мичковская в статье "Доллар уже за 28: как отреагировали цены" в газете "КП в Украине".

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