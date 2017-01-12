12 января. Обзор прессы. Прощание Обамы и первая пресс-конференция Трампа

За последние восемь лет Соединенные Штаты Америки стали сильниее. Об этом заявил 44 президент страны Барак Обама в ходе своего последнего выступления перед согражданами в качестве главы государства.

Прощальную речь Обама провозгласил в конгресс-центре McCormick Place в Чикаго, в городе, в котором, по словам президента, он "стал тем, кем стал".

Говоря о годах своего президента, глава США заявил, что его страна стала сильнее, чем раньше.

"Мы, как и ранее, самый богатый, сильный и уважаемый народ", - заявил глава государства.

Среди своих достижений он отметил возрождение американской экономики, реформу здравоохранения, легализацию однополых браков, ликвидацию террориста Усамы бен Ладена, а также то, что за последние 8 лет ни одна иностранная террористическая организация не смогла успешно спланировать и осуществить атаку на страну.

Он также признал, что угрозы остаются, однако отметил, что "пока мы стоим за то, что делаем, соперники вроде России или Китая не могут сравниться с нашим влиянием на весь мир".

Барак Обама также призвал американцев не испытывать неприязни к иммигрантам, а их детей любить, как собственных. В этом контексте он напомнил, что Америка с самого начала своего существования, была страной иммигрантов и добыла большую часть свою экономического и культурного потенциала благодаря сосуществованию представителей отдельных рас и национальностей.

"Я отрицаю дискриминацию американцев мусульман, которые не менее патриоты, чем мы", - сказал он.

Говоря о своей супруге Мишель, президент не смог сдержать слезы. Он отметил, что именно благодаря его жене Белый дом стал для каждого домом, и назвал ее образцом для подражания. Об этом сообщается в статье "Со слезами на глазах: Барак Обама выступил с прощальной речью" в газете "Факты и комментарии".

Барак Обама в последний раз выступил как президент США со своей прощальной речью. Он обратился к американцам в конференц-зале, тем самым нарушив традицию провозглашать прощальные президентские спичи из Овального кабинета в Белом доме.

Какой была эпоха Обамы для Америки и мира, и что он сделал для Украины, рассказывают украинские политологи и эксперты-международники.

Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Ukraine, сопредседатель Совета Реанимационного Пакета Реформ, считает, что администрация Президента Обамы, которую часто внутри США обвиняли в нерешительности или затягивании важных решений, на самом деле была очень надежным партнером для Украины. "Здесь стоит упомянуть и роль американцев в консолидации позиции международного сообщества относительно осуждения агрессии и в том, что касается санкций против России, также – поддержку наших коллег из США в запуске и сопровождении реформ в Украине. Поэтому роль США времен Обамы для Украины трудно переоценить – более надежного и последовательного партнера из перечня G7 не было" - говорит он.

По мнению народного депутата Дмитрия Тымчука, у Обамы не было особого стремления ввязываться в противостояние между Украиной и Россией, на фоне российской агрессии как-то серьезно помогать Украине. Но он не мог обойти настроения и решения Конгресса. Он стал более-менее адекватным относительно российской агрессии только в конце своего правления. А начиная с весны 2014 года, Обама пытался усидеть на двух стульях: не идти на жесткую конфронтацию с РФ, но и удовлетворить запрос Конгресса и американского общества относительно помощи Украине, считает эксперт.

"И именно в том, что касается помощи Украине, он поступал очень хитро. Конгресс США выделял деньги на военно-техническую помощь, а Обама делал так, что львиная их доля шла на инструкторские миссии. То есть, в Украину приезжали инструкторы, которые сами потом говорили, что украинцы могут их научить, ведь США не имеют такого опыта, как наши АТОшники. Американская армия никогда с таким противостоянием не сталкивалась. Соответственно, эффект от таких инструкторских миссий был очень сомнительный", - поясняет Тымчук.

Политический эксперт Сергей Постоловский считает, что Обама недооценил Путина, дав ему лишний шанс одуматься и сохранить лицо. Такого шанса не нужно было давать тому, кто понимает только язык силы. То есть, политика умиротворения агрессора повлияла на рост аппетитов этого самого агрессора.

Что касается Дональда Трампа, то сейчас у него возникли большие проблемы из-за отчета разведывательного сообщества относительно его отношений с РФ, говорит эксперт. "Легитимность Трампа подорвана. И если он захочет играть свою собственную игру, несмотря на другие ветви американской власти, в том числе, игру в отношении Украины, все это с большой вероятностью может закончиться импичментом", - уверен Постоловский.

Основной риск для Украины – установление нового мирового порядка именно за счет суверенитета и национальных интересов Украины, считает он. Чтобы этого не допустить, власть нашего государства действительно должна начать реформы и предложить стратегию эффективных двусторонних отношений для наших американских партнеров.

По мнению эксперта, нужно объяснить Трампу, что сильная Украина будет нивелировать миф о могуществе России, чем и создаст условия для развенчания сказки об РФ как конкуренте США на мировой арене. Об этом пишут Юлия Артамощенко, Александра Горчинская в статье "Голубь Украины. Каким было президентство Обамы для украинцев и чего ждать от его преемника" в издании "Новое время".

Избранный президент США Дональд Трамп 11 января дал первую пресс-конференцию после того, как Барак Обама покинул пост. Трамп много говорил о России, вспомнил о компромате, который был ранее опубликован в СМИ, коснулся вопроса личных интересов в бизнесе и передаче предприятий в управление сыновьям, анонсировал введение новой системы здравоохранения и заявил, что граница с Мексикой будет "жесткой".

Трамп заявил, что готов управлять своим бизнесом и Белым домом одновременно, но с учетом того, чтобы в этом процессе не возник конфликт интересов. "Я действительно могу быть бизнесменом и президентом одновременно", – заявил он и рассказал, что недавно в Дубае ему было предложено соглашение на 2 миллиарда долларов, но он отказался от него, чтобы не возник конфликт интересов.

"Кнопки перезагрузки (в отношениях с Россией – ред.) нет, или мы найдем общий язык, или нет. Я надеюсь, что найдем общий язык, может и нет, это тоже возможно, но... Россия, Китай, Япония, Мексика, все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях ", – заявил Трамп.

"Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю это активом, а не пассивом. На самом деле, потому что у нас ужасные отношения с Россией. Россия может действительно помогать нам бороться с ИГ, которое сейчас является главной угрозой... Я не знаю, как у меня будут складываться отношения с Путиным. Надеюсь, что будут. Но также велик шанс, что этого не случится", – заявил Трамп, добавив, "вы думаете, что Хиллари более жестко относилась бы к Путину, чем я?"

Будущий президент США обвинил своего предшественника Барака Обаму в пособничестве созданию террористической организации "Исламское государство". По убеждению Трампа, отчасти возникновение ИГИЛ является следствием политики администрации президента Обамы. "Эта администрация по сути создала ИГИЛ, уйдя не вовремя оттуда (Ближнего Востока – Ред.). Вследствии чего этот вакуум (ИГИЛ) создался там", – сказал Трамп.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст, который сейчас является директором Евразийского центра при Атлантическом совете США, заявил, что для Украины важным является также то, что Трамп признал роль России в хакерских атаках на США. "Много было сказано о российских хакерах. Это хорошо, что он признает, что за хакерскими атаками стоит Россия. Приятно слышать от него, что во времена его президентства Россия будет больше уважать США. Это позитивные вещи, и они важны для Украины", – заявил Хербст о выступлении Трампа на его первой пресс-конференции после выборов.

Также Хербст обратил внимание, что кандидат на должность государственного секретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что если бы они были у власти, когда Россия аннексировала Крым, то реакция США была бы решительнее. "Это было приятно слышать, хотя он не сообщил, что он планирует делать сейчас. Однако впечатление такое, что их политика в отношении России также будет твердой, но мы не знаем этого точно. Я не знаю, получит ли Украина какое-то конкретное сообщение от Дональда Трампа до или после инаугурации, но она уже получила его от Рекса Тиллерсона, который должен стать государственным секретарем. И я считаю, это была очень вдохновленное заявление", – добавил Хербст. Об этом сообщается в статье "ТОП тезисов Трампа на пресс-конференции и мнения политиков" в газете "Сегодня".

Дональд Трамп часто противоречил сам себе. С одной стороны, он назвал плюсом симпатию к нему российского президента, а с другой – признал, что Россия может быть причастна к хакерским атакам на серверы американских партии и государственных органов. В целом же Трамп больше оправдывался, чем представлял программу своей внутренней и внешней политики.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что избранный президент США выглядел несколько растерянным: "Он пытался оправдываться, даже пытался наступать, но вот этого стиля "Трампа трактора", который давит всех – уже не было".

"Для нас важно в его словах то, что Трамп и его администрации теперь уже будут вынуждены корректировать свою политику сближения с Россией, - говорит эксперт. - Изначальная установка была в том, чтобы как можно быстрее договориться с Россией, а теперь это будет не так просто. Для Украины – это шанс в том смысле, что нужно максимально использовать ситуацию критического отношения части американского истеблишмента и общественного мнения по поводу сближения Трампа с Москвой".

По мнению Фесенко, можно надеется на какой-то пересмотр политики Трампа в отношении сближения с Россией. Резкого пересмотра не стоит ожидать, но этот процесс будет сглажен и будет обставляться ограничительными красными флажками против чрезмерных метаний Трампа. Не будет полной отмены санкций, не будет признания аннексии Крыма и прочее. То есть сейчас администрации Трампа вынуждена будет действовать более гибко и не так прямолинейно в отношении сближения с Россией.

Политолог Вадим Карасев отмечает, что Трамп выглядел не столько рассеянным, сколько несобранным. "Это попытка показать избирателям, что атаки на него из колеи его не выбивают. Ведь уже даже начали даже поговаривать об импичменте. А так, он продолжает гнуть свою линию главный враг – это ИГИЛ, и что с Россией нужно договариваться и что компромат против него – это фейк. Для него сейчас главное продержаться эти 10 дней до инаугурации, что против него не всплыл новый компромат, новых ограничительных флажков, за которых ему потом трудно будет выходить", - говорит он.

"Главный посыл пресс-конференции – он и его команда работает, что они будут восстанавливать и усиливать военный потенциал США, создавать рабочие места в стране. А то, что он признал причастность России к хакерским атакам, то тут важно, что он упомянул и Китай. Таким образом он выводит России из-под фокуса главного удара. Он размывает главный пункт обвинений в свой адрес – дескать не только Россия, но и Китай", - считает Карасев.

"По большому счету, для Трампа что Россия, что Украина имеют второстепенное значение. Он дал ясно понять, что для него главные враги – это Китай, Иран и ИГИЛ. А чтобы с ними бороться ему нужно как-то нейтрализовать Россию, пускай даже путем договорённостей с ней. Он больше опасается сотрудничества России с Китаем", - говорит эксперт. Об этом пишет Виктор Тимофеев в статье "Эксперт: "Для Украины сказанное Трампом и важно, и тревожно" в газете "КП в Украине".

Cсылки по теме: