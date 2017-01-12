La Presse. Российские санкции против Фриланд: не может быть и речи об услуге за услугу

"Не может быть и речи об отмене канадских санкций против России в обмен на снятие запрета на въезд на территорию РФ для министра иностранных дел Хрысти Фриланд, недавно приступившей к исполнению своих обязанностей", - пишет Мелани Марки в канадском издании La Presse.
"Никакая отмена санкций против России не предусматривается", - сообщила в среду в электронном письме пресс-секретарь новой главы канадской дипломатии.
Министр фигурирует среди 13 канадцев, попавших в марте 2014 года в черный список Кремля в качестве ответных действий против санкций, введенных Канадой после аннексии Крыма Россией, говорится в статье.
Министр отреагировала на аннексию в Твиттере, написав, что это "ужас", и оказалась в "санкционном списке Владимира Путина", передает автор статьи.
"В статье, опубликованной немного раньше, в среду, российское проправительственное новостное агентство Sputnik доложило, что путинский режим мог бы исключить г-жу Фриланд из этого списка в обмен на снятие этих санкций", - отмечает автор.
"Вопрос ее исключения из санкционного списка - это вопрос взаимности и "зеркальности", признался один источник в МИД государственному российскому агентству РИА "Новости", связанному с агентством Sputnik", - говорится в статье.
Тот же источник уверил, что присутствие нового канадского министра иностранных дел в злополучном списке, тем не менее, не помешает российским представителям "общаться с ней на международных форумах", передает Марки.
Внучка украинских иммигрантов Хрыстя Фриланд была назначена на пост министра иностранных дел в рамках кадровых перестановок в правительстве, произошедших во вторник в Оттаве, говорится в статье.
"Когда ей стали задавать вопросы о проблемах, которые может создать ее статус персоны нон грата после церемонии принятия присяги, она настаивала на важности вести диалог со всеми странами мира, включая Россию", - передает Марки.
"Бывшая представительница экономической журналистики, которая в течение четырех лет была главой офиса Financial Times в Москве, даже подчеркивала свое глубокое знание страны и свою любовь к языку и культуре России", - пишет автор статьи.
"Я испытываю ощущение, что благодаря моему опыту в России я имею все возможности, чтобы принять там участие в работе нашего правительства", - отметила 48-летний политик на заседании канадской Палаты общин.
Но как же этот запрет на пребывание в России, не станет ли он чинить ей препятствия в качестве министра иностранным дел? "Это вопрос к Москве", - отрезала Хрыстя Фриланд.
Перевод InoPressa
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