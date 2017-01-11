11 января. Обзор прессы. План Трампа по России и Украине

Для администрации Барака Обамы последние месяцы нахождения при власти были очень продуктивными. Фактически, Обама выдал порцию санкций в отношении Российской Федерации и отдельных представителей ее власти – столько, сколько он не выдавал за последние три года – с момента начала конфликта в Украине. В действительности, Обама расставил огромное количество "красных флажков" совершенно намеренно, чтобы ограничить пространство для маневра для администрации Дональда Трампа.

Трамп и Обама находятся в состоянии острого конфликта: Трамп пообещал 20 января, как только получит право подписи, отменить несколько десятков указов Барака Обамы, которые касаются в первую очередь внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки, а также заявляет о намерении перезагрузить отношения с Россией

В связи с этим администрация Трампа делает все возможное, чтобы избежать эскалации отношений с РФ. Здесь показательно, как Трамп комментировал высылку 35 российских дипломатов из США и то, что Путин не стал отвечать аналогичным действием – высылкой американских дипломатов. Трамп в своем твите сказал, что "всегда считал Путина умным парнем".

Администрация Трампа также будет стремиться смягчить или снять санкции против России; тем не менее, поскольку большая часть санкций введена Конгрессом США, сделать это будет практически невозможно. Но есть еще и списки персональных санкций, которые Барак Обама начал вводить в марте 2014 года по отдельным российским политикам и военнослужащим, причастным к аннексии Крыма. Вот отмена или пересмотр этих списков уже входит в компетенцию сорок пятого президента США.

Дело в том, что после отчета, который зафиксировал деятельность российских спецслужб, поощряемую Владимиром Путиным, пойти на улучшение отношений будет вдвойне подозрительно, поскольку эти самые спецслужбы установили, что вмешательство российской разведки помогло Дональду Трампу победить на президентских выборах. И любая попытка оспорить эти выводы приведет к острому конфликту между президентом и спецслужбами.

Можно, конечно, говорить о том, что руководители трех разведок, составивших этот отчет, были назначены президентом-демократом Обамой и могли действовать в его интересах, но это не соответствует действительности. Американские спецслужбы всегда были вне влияния политиков и вне политического контекста текущей администрации.

В любом случае, игнорирование Трампом работы спецслужб – это некий парадокс для американской политики, тем более такого высокого уровня. И это поднимает вопросы относительно компетенции сорок пятого президента США и его способности отвечать вызовам безопасности.

Другое дело, что Трамп может либо смягчить последствия этого конфликта, либо еще больше его усугубить. Разговоры о возможном импичменте Трампа в связи с вмешательством российских спецслужб ведутся практически с первого дня его избрания, и идея эта обсуждается на достаточно серьезном экспертном уровне.

Необходимо понимать, что Россия будет всячески раздувать собственную роль в выборах – Кремль делает это всегда, подчеркивая свой статус. И, учитывая успешный опыт вмешательства в американские выборы, Путин будет стремиться вмешаться в избирательный процесс уже в странах Европейского союза. Вопрос только в способности: если самые мощные американские спецслужбы не смогли эффективно противостоять российским хакерам, то способность немцев и французов к этому мизерна. Их опыт не идет ни в какое сравнение с американским, а потому вмешательство россиян в выборы во Франции и Германии наверняка будет еще более масштабным, пишет Тарас Березовец в статье "Трамп, спецслужбы и Путин: кто победит" в издании "Новое время".

Сегодня лидер республиканцев даст первую пресс-конференцию в качестве президента США.

Сейчас главный вопрос заключается в том, будет ли он буквально следовать своим эпатажным предвыборным обещаниям или подкорректирует их в качестве главы государства? Особенно это важно для Украины, так как от позиции США зависит многое в разрешении кризиса в Донбассе. Ведь еще во время своей избирательной кампании Дональд Трамп давал понять, что Украина для него будет второстепенным приоритетом, из-за нее он не намерен портить свои отношения с Россией. А США является ключевым игроком мировой политики, поэтому Киеву придется перестраивать свою политику с учетом позиции нового американского президента. Не исключено, что это могут быть серьезные уступки в сфере своих национальных интересов. И этот процесс, судя по всему, запущен уже сейчас.

Напомним, что в конце 2016 года экс-госсекретарь США Генри Киссинджер предложил Дональду Трампу план по нормализации отношений с Россией, разменной монетой которого должна стать Украина. Главной задумкой этого плана является то, что США должны признать доминирование России на всем постсоветском пространстве. А по украинскому вопросу планируется следующий размен: Москва дает гарантии безопасности Восточной Украины, а Запад прекращает педалировать аннексию Крыма. Полуостров не будет официально признан российским, но этот вопрос перестанет быть проблемой в российско-американских отношениях, сказано в статье.

Сначала это выглядело как один из планов, который предлагают новому американскому президенту многие заокеанские эксперты и дипломаты. Но буквально в первые дни 2017 года известный украинский бизнесмен и меценат Виктор Пинчук опубликовал в американской газете The Wall Street Journal статью, которая почти один в один копирует тезисы и дух "плана Киссинджера". В ней Виктор Пинчук предлагает Украине взамен мира в Донбассе отказаться от своих заявлений о намерении вступить в ЕС, навсегда забыть о членстве в НАТО, согласиться с потерей Крыма, а также провести выборы на оккупированных территориях.

Эту статью можно было бы считать личной точкой зрения, если бы не фигура ее автора. Ведь Виктор Пинчук был одним из главных лоббистов Украины на международной арене. Его Ялтинская стратегия, Украинский ланч в Давосе ежегодно собирают влиятельных зарубежных политиков и бизнесменов, которые имеют большой вес в мире.

И тут возникает главный вопрос: позиция Пинчука - это его личные взгляды или свидетельство де-факто меняющейся позиции украинского руководства? Официально - пока нет. В Администрации президента Порошенко раскритиковали предложения Виктора Пинчука. Но при этом нельзя исключить, что планом Пинчука зондируются настроения общества по поводу изменения политики официального Киева по Донбассу. Тем более что сам факт почти синхронного появления практически тождественных планов Киссинджера и Пинчука позволяет предположить, что за океаном этот план рассматривается как один из основных вариантов "нормализации" кризиса в Донбассе.

Почему проводником этих планов в Украине стал именно Виктор Пинчук? Как человек, имеющий давние контакты с представителями политического и бизнес-истеблишмента США, он либо уже знает, либо предполагает будущие действия новой власти по отношению к Украине. Кроме этого, он сам бизнесмен и понимает все негативные последствия для экономики Украины из-за затягивания конфликта в Донбассе.

Взгляды Пинчука разделяет часть общества и бизнеса в Украине. А кроме этого, по данным американской прессы, Пинчук является самым крупным вкладчиком в семейный фонд семьи Клинтон среди граждан Украины, чей взнос составил порядка 13 миллионов долларов. И теперь он стремится восстановить свои позиции в глазах победившего Трампа, подключившись к реализации "плана Киссинджера", пишет Виктор Тимофеев в статье "План Трампа для Украины" в газете "КП в Украине".

Статья украинского олигарха Виктора Пинчука в американском издании Wall Street Journal с так называемыми "болезненными компромиссами" имела большой резонанс в обществе. Через две недели она все еще поддерживает высокую "температуру обсуждения". Предложения "бизнесмена и филантропа", как он себя подписал, раскритиковали известные политики, общественные деятели и журналисты. Ведь в этой публикации олигарх фактически вывел формулу компромисса ради достижения "мира" в Украине. То есть условно признавая украинские территории за Украиной, де-факто он предлагает отказаться от них в интересах оккупанта до лучших времен.

Заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев дал ответ Виктору Пинчуку в том же издании, где объяснил, что позиция украинской власти является диаметрально противоположной позиции Пинчука. "Не могу согласиться с его (Пинчука) призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость - плохие советчики, они лишь разогревают аппетиты России. ...Нет развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины. Нет торговле территорией Украины, то ли Донбасса, то ли Крыма. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир", - заявил Елисеев.

Есть все основания полагать, что РФ добровольно не оставит оккупированные территории. И касается это не только Крыма, но и Донбасса, где уже давно сформирован мощный военный анклав. Трудно представить, что Кремль добровольно выведет или оставит массу техники вместе с боевиками. Следовательно, цель Путина - государственность Украины. И те, кто нашептывает всевозможные внушения о примирении, выступают вовсе не за мир, а за "договорняк". Персона Пинчука в этом плане довольно показательна. Это не просто один из самых крупных представителей олигархической системы Украины, это зять экс-президента Леонида Кучмы. Последний, кстати, как только Кремль оккупировал крымский полуостров, буквально сразу (в мае 2014-го) заявил: "Крым мы уже потеряли, и я считаю, что вернуть его нереально, так как Россия пошла ва-банк".

"Эта статья не случайна, - дает комментарий главный редактор проекта BlackSeaNews, крымчанин Андрей Клименко. - Есть две составные причины ее появления. Первое. Главное не то, как начать разговор, а то, как из него выйти. Пинчук таким образом фактически напоминает Трампу, что они знакомы. Он рассказывает всему миру, что он знаком с Трампом и даже включал его по скайпу на одном из своих форумов YES. Второе. Безусловно, подобного рода вещи являются в известной мере зондажем - официальных мнений, общественной реакции. Не может не вызывать интереса то, что это уже второй мощный зондаж на эту тему. Первая попытка промониторить реакцию была тогда, когда свои заявления сделал Киссинджер. Его слова почти идентичны тому, что написал Пинчук. Можно сделать предположение, что крупные деловые круги устали от войны и санкций. Эти круги есть как в РФ, так и вне ее. Они пытаются начать работу по денонсации санкций, а сделать это можно только в условиях того расклада, который описал Пинчук. Честно говоря, я думаю, что готовится не Минск-3, а Мюнхен-2017".

Предложения Пинчука оказались неединичными. Свое виденье данной проблемы изложил в интернет-издании "Апостроф" дипломат, председатель правления МЦПД Василий Филипчук. Он пошагово описывает еще один "компромиссный" сценарий, который он называет наиболее конструктивным. Материал называется "Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной в 2017 году. 9 шагов к урегулированию конфликта с Россией"

Филипчук пишет, что "Украина и РФ должны согласиться вернуться к существующей двусторонней договорно-правовой базе, в том числе и к так называемому Большому договору, который должен быть пролонгирован". Украина, по мнению Филипчука, должна согласиться "продать или отдать в концессию те заводы ВПК, которые работают только на российском рынке, акционировать с возможностью покупки акций Россией другие предприятия". Россия, в свою очередь, будет гарантировать контроль Украины над использованием продукции ВПК, которая будет производиться на нашей территории. Гарантии РФ, похоже, должны обеспечивать завезенными на Донбасс "градами" и танками

Заявления Кисинджера, статья Пинчука, предложения Филипчука... выглядят многоуровневым зондажем украинского общества и мирового сообщества. Таким образом, нас готовят к "мягкой" капитуляции, когда сторона, на которую напали, вместо того, чтобы назвать вещи своими именами, делает вид, что ничего не случилось. А это уже удар по базовому институту государственности - суверенитету.

"Необходимо вещи называть своими именами, - подчеркивает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. - Неопределенность в терминах побуждает к спекуляциям. Полувойна, полуАТО, полупереговоры, полуконсультации. В конечном итоге это приводит к отступлению и поражению, а врага поощряет к наступлению. Такая гибридность вредит Украине. Никто не мешает власти не ограничиваться формальными заявлениями, а юридически расставить точки над "і". Никогда не поздно исправлять свои ошибки так же, как не поздно разрывать дипломатические отношения с агрессором. Если же мы будем только делать заявления и выражать беспокойство, то ситуация будет разворачиваться в пользу агрессора". Об этом пишет Иван Капсамун в статье "Компромиссы" Пинчука как сценарий капитуляции?" в газете "День".

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