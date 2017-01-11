Tageszeitung. Между Киевом и Москвой может начаться новая газовая война

Из-за нынешних холодов "Украина опасается, что ей не хватит запасов газа до конца зимы. Итогом может стать новый виток газового конфликта по примеру 2009 года, когда проблемы с газоснабжением начались и в других европейских странах", пишет Бернхард Клазен на страницах немецкой газеты Tageszeitung.

Как напоминает издание, на прошлой неделе Украина уже удвоила забор газа из подземных хранилищ до 100 млн кубометров в день. Пока что запасы остаются на высоком уровне: по словам сопредседателя "Фонда энергетических стратегий" Дмитрия Марунича, они составляют 11 млрд кубометров. Тем не менее, если холодная погода установится на длительное время, запасы иссякнут через 70 дней.

Глава российского концерна "Газпром" Алексей Миллер еще в декабре предостерегал Украину от заборов газа, заявив, что в этом случае Россия сразу же прекратит транзит газа через украинскую территорию, что сразу же отразится на Европе.

"Между тем против нового кризиса говорит то обстоятельство, что нынешние температуры вряд ли продлятся до марта. К тому же украинский концерн "Нафтогаз" заручился кредитной поддержкой в размере 800 млн долларов у Deutsche Bank и Citibank на покупку газа в случае необходимости", - заключает Клазен. Также Европа оказывает и другую поддержку: в октябре вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович подчеркнул, что для ЕС будет важно поддержание транзита газа через Украину, в том числе и в период после 2019 года.

Перевод InoPressa

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