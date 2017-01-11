The Guardian. В Канаде министром иностранных дел назначена Хрыстя Фриленд, видный критик России

В Канаде новым министром иностранных дел стала Хрыстя Фриленд, известная своей критикой России. Канадское правительство готовится к тому, что может стать радикальным пересмотром взаимоотношений Канады с США при будущей администрации Трампа, пишет корреспондент The Guardian Ашифа Кассам.
Фриленд, которая жила в Москве в середине 1990-х, возглавляя бюро The Financial Times, и взяла интервью у Владимира Путина в 2000 году, в 2014-м была включена в список лиц с Запада, которым запрещен въезд в Россию в рамках ответных санкций против Канады, говорится в статье.
"В статье "Моя Украина, и большая ложь Путина", написанной в 2015 году, Фриленд детально изложила свои соображения, почему именно она оказалась в этом списке: она - активистка украинского происхождения, канадский политик и бывшая журналистка, в последние годы утверждавшая, что Россия при Путине кренится в сторону полномасштабной диктатуры", - передает газета.
Во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо отбросил сомнения по поводу холодных отношений Фриленд с Россией. "Что касается того, как она сойдется с Россией - что ж, она свободно говорит по-русски, - заявил он. - Мы продолжаем оказывать твердую поддержку Украине и осуждать в однозначных выражениях незаконные и противоправные действия русских в Украине, на Донбассе и в Крыму".
На вопрос о том, сможет ли она поехать в Россию в качестве министра иностранных дел, Фриленд, считающая за честь находиться в санкционном списке, ответила, что это дело Кремля, пишет издание.
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