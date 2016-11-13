10 января. Обзор прессы. Политический и экономический 2017 год: что ждёт Украину и мир

Кроме победы Дональда Трампа на выборах в США, президентство которого станет очередной иллюстрацией роли личности в истории, в руководстве других стран в 2016 году произошли довольно значительные перестановки, которые повлияют на мировую повестку дня в новом году.

Плановые выборы президента Австрии состоялись в мае 2016 года, на них 72-летний Александр Ван дер Беллен - бывший лидер Партии зеленых, а ныне независимый кандидат - одержал победу над 45-летним кандидатом ультраправой Партии свободы Норбертом Хофером с минимальным отрывом - 50,3% против 49,7%. Конституционный суд из-за нарушения в процедуре подсчета поданных по почте бюллетеней аннулировал результаты выборов и назначил повторные на 4 декабря 2016-го. Поражение Ван дер Беллена, которого поддерживали все системные политические силы Австрии, большинство европейских лидеров и руководство ЕС, могло сильно ослабить позиции сторонников евроинтеграции, которые еще не пришли в себя от Brexit.

22 января 2017 состоится вступление в должность нового президента Болгарии, 53-летнего Румена Радева. Власть президента в стране сильно ограничена, однако он может влиять на общественное мнение и имеет право накладывать вето на решения парламента. Однако президент имеет право отклонять решения парламента не более трех раз. Если депутаты принимают то же решение в четвертый раз, оно считается действительным.

Радев в ходе избирательной кампании заявлял, что в Болгарии нет альтернативы членству в ЕС и НАТО. Он также призвал к прекращению санкций Евросоюза против России, говорил, что хочет наладить с РФ прагматическое сотрудничество, а подобные идеи пользуются в болгарском обществе популярностью.

31 августа 2016 года сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент президента страны 69-летней Дилмы Русеф. До выборов, которые состоятся в 2018 году, страной руководит бывший вице-президент. Главным обвинением были бюджетные махинации: якобы правительство по инициативе президента в 2014-2015 гг. Для улучшения показателей в текущем периоде вносило на следующий финансовый период запланированны расходы на социальные программы. Но на самом деле главный интерес инициаторов референдума был политическим - стремление к власти. За коррупцию же в Бразилии сейчас можно отправлять в отставку практически любого политика.

В Италии референдум по конституционной реформе состоялся 4 декабря прошлого года. Она предусматривала уменьшение количества мест в сенате с 315 до 100, лишение его права выносить вотум недоверия правительству и законодательных функций. Предполагалось разделить сферы ответственности центральных властей и региональных правительств, а также отменить провинции - административные единицы второго уровня. Планировались и другие изменения.

Инициатором изменений был премьер-министр 41-летний Маттео Ренци, целью реформы называлось упрощения управления страной. Большинство итальянцев высказались против предложений правительства, и премьер-министр подал в отставку. В наступившем году Италию может ожидать еще один референдум - о реформах налоговой и судебной систем, а также рынка труда.

11 декабря прошлого года в Кыргызстане состоялся референдум о поправках в конституцию. За 25 лет независимости это уже седьмой всенародный референдум в стране.

Ныне действующую конституцию приняли на референдуме в июне 2010 года, сразу после свержения президента Курманбека Бакиева. Поправки изменили форму правления с президентской на парламентскую - впервые страна в Центральной Азии перешла к парламентской системе. Тогда же в конституции было записано, что новые изменения не могут быть внесены до 2020 г. Но власти решили, что сейчас изменения все-таки необходимы. Их поддержали около 80% проголосовавших при явке 42%.

13 ноября 2016 победу во втором туре выборов президента Молдовы получил 41-летний Игорь Додон, который набрал 52% голосов. Лидер Партии социалистов еще в ходе предвыборной кампании сделал заявления о фактическом признании Крыма российским и желании сотрудничать с Москвой, не отказался от своих слов он и после избрания главой государства.

23 июня 2016 года 52% британцев, пришедших на референдум, высказались за выход страны из ЕС. В результате премьер-министр Дэвид Кэмерон, который агитировал за сохранение членства в Евросоюзе, ушел в отставку. На этот пост правящая Консервативная партия выдвинула 60-летнюю Терезу Мэй.

Осознав серьезность случившегося на референдуме, многие из тех, кто проголосовал за выход, готовы были бы отыграть назад, но новый премьер решительно заявила, что "Brexit означает Brexit" и активно ведет работу по подготовке процесса выхода, который может официально начаться в марте наступившего года.

В ночь на 16 июля 2016 в Турции произошла попытка военного переворота. И хотя он был довольно странным и "беззубым", реакция действующего президента Реджепа Эрдогана (62 года) оказалась быстрой, жесткой и масштабной. В стране было введено чрезвычайное положение, которое на днях было в очередной раз продлено (на этот раз до 19 марта).

В политическом отношении власти Турции сейчас мечутся между Россией и Западом. Происходит так во многом потому, что экономика страны находится в сложном положении. Проблемы Турции пока мало интересуют Запад, но президент РФ Путин готов "подружиться" с Эрдоганом, которого еще недавно называл "предателем". Об этом пишет Сергей Гусев в статье "2017 год и политика: знаковые перемены в высшем руководстве государств" в газете "Сегодня".

Время дешевого доллара прошло. Таков основной посыл от всех экономистов на 2017 год. Американская экономика оправилась после кризиса 2008-2009 годов и начала уверенный рост. Избрание Дональда Трампа президентом еще больше убедило аналитиков, что новое руководство США будет сосредоточено на том, чтобы обеспечить рост внутреннего производства и создать как можно больше рабочих мест.

"Мы полагаем, что процентная ставка в Соединенных Штатах может быть повышена в течение 2017 года, причем неоднократно, - пояснила аналитик "Альпари" Анна Кокорева. - Это будет связано и с улучшением ситуации на американском рынке труда, и, возможно, с новым курсом президента Трампа, направленным на создание новых рабочих мест. Повышение ставки будет в краткосрочном аспекте положительно влиять на курс доллара к мировым валютам и одновременно оказывать негативное воздействие на евро".

Большинство экспертов уверены, что курс доллара и евро сравняются в первом полугодии следующего года.

А вот европейский кризис затянется и на следующий год. Хотя именно за счет дешевеющего евро европейские товары должны подешеветь на мировых рынках и стать более популярными у покупателей. Эксперты не исключают, что ЕЦБ будет инициировать дальнейшее снижение курса евровалюты, чтобы таким образом перезапустить европейскую экономику.

Аналитики компании IHS Markit считают, что даже к концу этого года в еврозоне может возобновиться экономический рост. Однако в следующем году ЕС ждет несколько опасностей. В первую очередь - политические: Brexit, последствия итальянского референдума, а также выборы в Германии, Франции и Нидерландах.

Казалось бы, какое отношение имеет политика к экономике? Но эксперты говорят, что нестабильность в Италии грозит спровоцировать банковский кризис. Наверное, именно поэтому очень многие европейские политики пристально следили за национализацией украинского ПриватБанка. А агентство Bloomberg даже выпустило статью, в которой поставило Украину в пример и посоветовало ЕС и Италии обратить внимание на украинский опыт. Дело в том, что в Италии похожие проблемы испытывает одно из ее старейших финучреждений - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Этому банку нужен капитал для покрытия потерь от ненадежных вкладов на 30 миллиардов евро.

Сильный доллар будет влиять на стоимость золота и нефти.

"Важным фактором, определяющим движение котировок на протяжении всего 2017 года, станет позиция США на рынке нефти, - говорит Анна Бодрова. - Поведение нефтяных компаний Америки, чья добыча сосредоточена на сланцевых месторождениях, может быть агрессивным, как только цена на нефть WTI зафиксируется выше 50 долларов за баррель. В этом случае рост предложения нефти со стороны крупнейшего ее потребителя будет давить на цены, что впоследствии может вызвать их нисходящую коррекцию".

Кроме того, Дональд Трамп может снять ограничения на разведку и добычу углеводородов в США. Это, по словам эксперта, будет означать, что добыча Штатов начнет прирастать, а спрос на сырье из третьих стран будет падать.

Что касается цен на золото, то, учитывая сильный доллар, эксперты не ждут существенного подорожания драгметаллов. Тройская унция может подорожать с нынешних 1140 до 1250 долларов.

Однако если в мировой политике назреет очередной конфликт, то спрос на этот металл может вырасти. Как говорят эксперты, золото - не просто страховка от инфляции, оно также становится востребованным в период политической нестабильности. Учитывая агрессивный настрой администрации Трампа по отношению к Китаю и Ирану, нетрудно представить, что у золота в 2017 году будут шансы хоть и краткосрочно, но вырасти в цене.

Отдельно остановимся на тех товарах, которые составляют основной экспортный потенциал Украины. Это продовольствие и продукция металлургической отрасли. Как говорят эксперты, цены на продовольствие в мире будут следовать за ценами на сырье, в том числе на нефть. А вот рынок стали растет даже несмотря на избыток производства. И помогла ему, как ни странно, победа Дональда Трампа.

Дело в том, что предвыборная программа будущего президента включает обещание отказаться от режима жесткой бюджетной экономии, увеличить расходы на оборону и обеспечить приоритетное финансирование инфраструктурных проектов, а их объем превышает 3,5 трлн долларов. Разумеется, после его победы резко подскочили товарные фьючерсы на сталелитейное сырье - запланированное строительство дорог, мостов и аэропортов потребует много металла. Так что победа Дональда Трампа оказалась выгодной для украинских металлургов, пишет Андрей Гаценко в статье "Мировая экономика в 2017-м: сильный доллар и скачки цен на сырье" в газете "КП в Украине".

Геополитические риски – вещь сложная. Каждая вторая публикация или репортаж на политическую тему содержит "достоверную информацию" о стратегии Трампа, планах Путина или мечтаниях Меркель. В результате мы предпочитаем отмахнуться от непонятного, игнорируя ранние признаки опасности до тех пор, пока на разразится полномасштабный кризис.

А ведь за последние годы именно геополитические события становились причиной турбулентности мировых рынков капитала. Индекс VIX, отражающий ожидания инвесторов относительно размаха колебаний (волатильности) американского фондового рынка, демонстрировал максимальные значения именно в ответ на важные геополитические события: аннексия Крыма, Brexit, избрание Трампа.

Нет сомнений в том, что мир постепенно становится как минимум биполярным и соревнование США и Китая за право считаться главным полюсом будет ключевым фактором, влияющим на динамику глобальных сырьевых и финансовых рынков. Речь, безусловно, идет об экономической мощи, которая является фундаментом геополитики. Та же Россия, например, из штанов готова выпрыгнуть, чтобы доказать право на глобальное лидерство, да вот только ее экономика размером в 10% от американской делает эти потуги совершенно нереалистичными.

Еще один важный фактор – единая позиция по стратегическим вопросам. Именно ее отсутствие не позволяет ЕС конкурировать с США и Китаем за право считаться "полюсом" влияния. Так что, нас ожидает драма "США против Китая", и, по мнению многих аналитиков, еще неизвестно, насколько мирным будет такое соревнование.

На фоне американо-китайского лейтмотива стоит прислушаться и к побочным партиям: потугам России вернуть былую славу, ближневосточным кризисам, ситуации в Северной Корее, индо-пакистанскому конфликту двух ядерных держав, терроризму, неконтролируемой миграции, набирающему обороты популизму и дезинтеграционным процессам в Европе. Да еще, ко всем напастям, после избрания Трампа, никто с точностью не предскажет, какой теперь будет американская внешняя политика. Жизнь без "жандарма", худо-бедно, но все же присматривавшим за порядком в мире, может быть полна неопределенности.

Так что как ни крути, а, скорее всего, именно геополитика будет доминирующим фактором, определяющим наше финансовое будущее в ближайшие годы. Ведь эскалации даже одной из перечисленных выше угроз вполне достаточно, чтобы оказать влияние на траекторию экономических циклов и посеять смуту на глобальных сырьевых и финансовых рынках.

Для нашей маленькой, полностью зависимой от мировых цен на сырье и продуваемой всеми ветрами экономики геополитика и провоцируемые ней экономические потрясения как раз и представляют наибольшую угрозу. И так будет до тех пор, пока мы не построим экономику, основанную не на олигархических "заводах, газетах, пароходах", а на малом и среднем бизнесе и внутреннем рынке, пишет Иван Компан в статье "Пани б’ються, а у холопів чуби тріщать!" в издании "Новое время".

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