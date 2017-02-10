10 февраля. Обзор прессы. Кто после Гиви?

"ФСБ действует активно и последовательно. Одного за другим уничтожает свидетелей своих военных преступлений в Украине. Речь идет о целеустремленной ликвидации вожаков ЛНР и ДНР", — говорит советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

8 февраля в Макеевке убили 36-летнего Михаила Толстых по прозвищу Гиви. Руководителя террористического батальона "Сомали" взорвали в 6:12 из огнемета "Шмель" в его же кабинете. От взрыва выгорели все пять этажей здания, вылетело стекло из окон.

Михаил Толстых родом из Иловайска на Донетчине. Отец отсидел в тюрьме, по слухам. Не работал, пил и бил жену. Михаил рос нелюдим, истязал уличных животных. Получил среднее техническое образование. Работал промышленным альпинистом, водителем дизельного погрузчика на канатном заводе и охранником в супермаркете.

Два года отслужил в учебном центре "Десна" под Киевом. Взял позывной "Гиви" в честь деда-грузина. Закончил службу сержантом — командиром танка. Работал уборщиком, помощником мойщика машин в автосервисе. Торговал водкой на вокзале. В 2011-м оказался в СИЗО за кражу велосипеда.

Начал воевать на стороне боевиков ДНР в Славянске в 2014-м. Стал командиром штурмового батальона "Сомали". Российские СМИ называли его одним из авторов Иловайского котла. С сентября того же года руководил боевиками во время штурма Донецкого аэропорта.

"Приехал с российскими журналистами, — вспоминает "киборг"-разведчик Вооруженных сил Украины Олег Васько с позывным "Сало". Общался с Гиви в конце 2014-го на блокпосту боевиков. — Пока нас шманали, подошел: "Ну че, укропы?" Его послали. Говорю: "Але, такой грозный, ты кому присягу давал? Где служил?" Ускорил шаг и убежал с журналистами в блиндаж".

Гиви показательно допрашивал "киборгов" в январе 2015 года. В сети есть видео, где он сбрасывает их с танка и устраивает допрос перед камерами российских телеканалов. Вынуждал есть свои шевроны. Расстреливал раненых.

"Сепаратисты добивали наших ребят, — говорила помощник начальника Генштаба, в настоящее время народный депутат Татьяна Рычкова. — Это начал Гиви. Показательно пристрелил бойца".

В марте 2015-го машину Гиви обстреляли, когда ехал на позиции в Донецкий аэропорт. Он не пострадал. В феврале того же года его внесли в санкционный список Евросоюза. С 23 мая 2016-го — в розыске МВД Украины.

29 января этого года возглавлял атаку боевиков под Авдеевкой. Украинские военные отбили ее.

"Мы уничтожили около 30 оккупантов. Гиви так хотел понравиться Москве, что пошел в бой без подготовки", — говорит Александр Самарский, заместитель командира 72-й бригады ВСУ, которая защищала Авдеевку.

Михаил Толстых не был женат. Говорил, что с личной жизнью не складывается: "Уже три покушения на меня было. Нет у меня личной жизни, и свадьбы не было. Остаюсь одиноким человеком. К моему большому сожалению".

Занимался футболом и боксом. Болел за донецкий "Шахтер". Называл себя другом террориста Моторолы. Когда того взорвали в лифте в прошлом году, пообещал мстить.

"Каждый город, который мы захватим до Киева, буду равнять с землей. Кто бы не убил Моторолу, будет расплачиваться весь украинский народ", — цитируют Гиви сепаратистские ресурсы, пишет Ирина Цибух в статье "Боевика Гиви взорвали в собственном кабинете" в Gazeta.ua.

Руководство ДНР ожидаемо возлагает ответственность за смерть "Гиви", на украинских диверсантов. Украинские военные отрицают свою причастность к этому происшествию, что тоже ожидаемо, но гораздо правдоподобнее. Проблема не только в том, как доставить в центр оккупированного Донецка огнемет Шмель, из которого предположительно был убит хорошо охраняемый Гиви. Главный вопрос в том, кому выгодно устранение военных преступников, немало знающих о необъявленной войне России против Украины. Точно не Украине.

Среди многих военных преступлений, за которые следовало бы ответить Гиви и Мотороле, хочется отметить, прежде всего, пытки плененных киборгов и убийство одного из них, Игоря Брановицкого. По словам Юрия Совы, одного из выживших украинских солдат, Игорь Брановицкий был в числе 12 человек, оставшихся в аэропорту, чтобы ухаживать за четырьмя ранеными товарищами. У них закончились боеприпасы. И, оказавшись в окружении 21 января, они обратились к боевикам с просьбой доставить раненых в больницу.

Те в свою очередь решили похвастаться "трофеями", опубликовав видео, на котором пленные живы, признаки побоев не наблюдаются. Брановицкого легко узнать по синему свитеру, остальные одеты в камуфляжную форму.

Позднее, Брановицкого и двух других пленных Гиви, скорее всего, пытал с двумя чеченцами и одной женщиной. Поначалу их заточили в подвале, где с ними общался Александр Захарченко, лидер так называемой "Донецкой народной республики", после чего передал пленных Мотороле. Хуже всего боевики относились именно к Брановицкому. После пыток он просто лежал на полу. Затем Моторола его застрелил.

Есть множество других преступлений Гиви и Моторолы, которые подтверждают свидетели. Соответственно, Украине было бы выгоднее захватить их в плен, чтобы те предстали перед судом. Кроме того, у них можно было бы выведать критически важную информацию.

Политолог Петр Олещук называет Гиви и Моторолу "техническими персонажами, созданными и раскрученными для использования в пропагандистских целях". Они должны были олицетворять простых представителей так называемого "русского мира", воюющих против "украинских фашистов по призыву сердца". Моторола, по сути, был наемником, хотя российские политики и контролируемые правительством СМИ после его смерти относятся к нему как герою. Гиви же отличался тем, что был украинцем, к тому же с самого Донбасса.

Дело не только в том, что украинским спецслужбам было бы лучше захватить их в плен, чем убить. Важно также понимать, что Моторола очень беспокоился о своей безопасности, но все равно погиб от взрыва бомбы в собственном подъезде. Огнемет, из которого в расположении собственного батальона был убит Гиви, просто так не заполучить, не говоря уж о том, чтобы выстрелить с него, оставаясь незамеченным. По этим же причинам тяжело представить, чтобы за убийством Толстых стояли какие-то местные партизаны.

Тяжело также поверить, что Моторола и Гиви убиты в результате внутренней борьбы за власть, и не только потому, что лидеры так называемых ДНР и ЛНР являются креатурами Кремля. Ведь были и другие смерти. В частности, еще один лидер боевиков Евгений Жилин был убит в Москве. Недавно также стало известно о смерти первого официального лидера ЛНР Валерия Болотова. Его жена считает, что Болотова отравили во время встречи с двумя неизвестными мужчинами.

Луганский журналист Юрий Асеев, эксперт Харьковской правозащитной группы, уверен, что убийство одного из первых лидеров боевиков Алексея Мостового и его помощницы (бывшей жены Асеева) организовано российской ФСБ.

Исходя из крайне противоречивого интервью немецкого посла Эрнста Райхеля, можно сделать вывод, что готовится "дорожная карта" реализации Минских соглашений, в которой главный упор будет сделан на амнистию боевиков и местные выборы. Закон об амнистии является чрезвычайно спорным вопросом в Украине. По сути, амнистия освободит от ответственности людей, совершавших военные преступления.

Согласно результатам масштабного исследования, проведенного коалицией правозащитных групп Справедливости ради мира на Донбассе, более 87% украинских солдат и 50% гражданских, попадавших в плен пророссийских боевиков на Донбассе, были подвергнуты пыткам или жестокому обращению. В 40% случаев ключевые роли в "допросах" играли наемники из Российской Федерации, а также люди, называющие себя российскими военнослужащими. Те, кто избежал пыток, рассказывают, что были свидетелями или слышали, как пытали других. 33% солдат и 16% гражданских лично были свидетелями гибели пленных в результате пыток.

Один из авторов исследования Олег Мартыненко говорит, что более 40% российских военнослужащих и наемников причастны к пыткам заключенных, что, само по себе, является достаточным основанием для подачи иска на Россию за участие в войне и другие преступления. Иными словами, Москва захочет многое скрыть, пишет Галя Койнаш в статье "Гиви, Моторола. Москва заметает следы?" в издании "Новое время".

Очередная "внезапная" смерть очередного главаря террористов "ЛДНР" разделила российские СМИ на две неравные части. Одна, довольно небольшая, состоящая из тех, в эфире и на страницах которых принято сообщать новости и размышлять над причинами событий, публиковала длинный список убитых в последнее время террористов и версии их гибели. Наиболее популярными гипотезами в таких СМИ были версии, что всех этих "бэтменов", "малышей", "цыганов", мозговых, болотовых, "моторол" и "гиви" уничтожили либо российские спецслужбы в ходе тотальной зачистки территории "русского мира" от нежелательных свидетелей преступлений на неизбежно грядущем процессе, либо их гибель стала результатом внутренних разборок.

Реакция основной массы российского медийного официоза, в котором такая опция как мысль не предусмотрена, заключалась в надевании скорбных лиц и произнесении дежурных фраз об очередном преступлении кровавого киевского режима, убившего еще одного героического борца за свободу народа Донбасса. А поскольку опция мысли, как уже было сказано, конструкцией федеральных телеканалов не предусмотрена, то обитатели российского телевизора повторяли ровно то, что они говорили неделю и месяц назад.

Но в то же время за выступлениями пикейных жилетов в телевизоре просматриваются те разногласия, которые вполне очевидно существуют и в Кремле. В соловьевском "Вечере" от 8.02.2017 были обозначены две позиции. Обе они, естественно, исходили из того, что героического "Гиви" убил Киев, но расходились в том, какова должна быть реакция России.

Одну из позиций представлял сам Владимир Соловьев и его любимые эксперты Семен Багдасаров и Евгений Сатановский. Суть данной позиции в том, что в ответ на смерть "Гиви" надо начать террор на украинской территории, а в принципе речь должна идти о полномасштабной войне с Украиной.

Для обоснования этой позиции ее сторонникам нужен был соответствующий эмоциональный настрой. Что объяснимо, поскольку для того, чтобы развязать большую войну посреди Европы с отличными от нуля шансами перерастания ее в третью мировую войну, надо предварительно ввести себя в состояние истерики. Для этого Соловьев принялся объяснять, кто такие "Моторола" и "Гиви", которых мы потеряли. Оказывается, это те самые романтики, которых воспевал Хемингуэй.

"Это — Че Гевары!" — объявил Соловьев.

Понятно, что Соловьев считает россиян полными идиотами. Во всяком случае, ту их немалую часть, которая смотрит его передачи. Но в данном случае он все-таки перебрал, сделав ставку на полную необразованность своей аудитории. Поскольку внутренний мир "Моторолы" и "Гиви" неплохо знаком всем интересующимся благодаря интернету, в котором есть масса видео с их участием. Тут нечего комментировать. Что же касается Че Гевары, то, поскольку в СССР был его культ, то даже в аудитории Соловьева есть немало тех, кто что-то знают об этом "универсальном солдате революции". Че, как и донецкие террористы, был по макушку в людской крови. Но это, пожалуй, все, что их объединяет. Словарь "Гиви" и "Моторолы" уступал словарю Эллочки людоедки и состоял из нескольких матерных слов. Че Гевара был дипломированным врачом, работал в больнице, читал в университете лекции по медицине. Он жил в мире книг, в мире поэзии и философии, сам много писал, оставив после себя девять томов сочинений. В мечтах стать врачом в лепрозории он видел себя спасителем людей, жертвующим собой во имя их счастья, подобно своему кумиру, Альберту Швейцеру. Многочисленным жертвам его многочисленных "революций на экспорт", который этот романтик насилия распространял по всей планете, было от этого, конечно, не легче, но сравнения с "Гиви" и "Моторолой" он точно не заслужил. А чтобы представить себе Хемингуэя, воспевающего донецких братков, надо обладать бесстыдством Соловьева.

А ведущий бесконечного "Вечера" тем временем, обозначив масштаб понесенной утраты, заговорил о мести.

"Где санкции против Украины?" — гневно вопрошал Соловьев.

И тут же потребовал немедленно разорвать дипломатические отношения с Киевом, назвать Украину нацистским террористическим государством и начать продавать газ Европе напрямую.

Кроме того, Соловьев сообщил, что "мы имеем право войти (на территорию Украины) и создать 30-километровую буферную зону". Это, как выяснил Соловьев, международное право дозволяет. В каком именно международном договоре записано право России вторгаться на территорию другого государства и создавать там какие-либо зоны, а также есть ли симметричное право у других стран вторгаться на территорию России, Соловьев не уточнил. Зато обрушился на миссию ОБСЕ, заявив, что по его сведениям, машины ОБСЕ используются для провоза террористов, а кроме того, во время второй мировой войны никакого ОБСЕ не было, никто выстрелы с той и другой стороны не считал, и все было прекрасно.

То, что Соловьев лишь обозначил как направление, эксперт Багдасаров довел до логического конца. Он объявил, что "речь должна идти о полном демонтаже государственной и военной структуры Украины". Сообщил, что "для нас нынешняя Украина представляет гораздо большую опасность, чем "Исламское государство". После чего рассказал, что "в Донецке и Луганске живут наши граждане", а посему выразил свое возмущение российским начальникам, которые до сих пор не удосужились раздать им российские паспорта и заявил, что давно пора объединить "ДНР" с "ЛНР" и создать единую Донецкую республику.

Естественно, что эксперт Багдасаров не мог появиться в телевизоре без того, чтобы огласить свою любимую идею: создать диверсионно-разведывательные силы и развернуть террористическую деятельность на всей территории Украины. При этом он в сотый раз с нежностью упомянул знаменитого советского террориста и диверсанта генерала Судоплатова, к которому немолодой отставной полковник Багдасаров испытывает восторг, подобный тому, какой девочка-подросток питает к какому-нибудь Джастину Биберу.

Как ни странно, сторонники открытого террора, большой войны и разрыва дипломатических отношений с Украиной оказались в студии Владимира Соловьева в меньшинстве.

Большинство экспертов полностью совпадали с ними в риторике ругани в отношении Киева, но призывать открыто к террору отказывались и призывы эти, пусть и довольно мягко, но вполне определенно осуждали. Особенно забавно выглядел депутат Железняк, который постоянно пытался намекнуть "отмороженным" коллегам, что такие вещи надо делать тихо, а публике об этом знать не следует.

Водораздел прошел по статусу. Сторонники террора и войны — это люди свободных профессий: сотрудники СМИ и самодеятельные эксперты. Этим и объясняется их вполне безумные и безответственные заявления. Все те, кто имеют хоть какой-то статус, придерживались иной точки зрения. Это касается и депутатов Госдумы Сергея Железняка с Леонидом Калашниковым и генерала ФСБ Михайлова и особенно свежеиспеченного советника директора Федеральной службы войск национальной гвардии Александра Хинштейна. В отличие от Михаила Леонтьева, который, перейдя на службу в "Роснефть" совершенно слетел с катушек и принялся плевать на всех и посылать весь мир в различные пешеходные путешествия, Александр Хинштейн преобразился совсем в другую сторону. Стал подбирать выражения, что привело к некоторой скованности речи, весьма непривычной для знаменитого прежде "сливного бачка", который всегда ранее был готов легко и непринужденно врать и обливать грязью все, что ему или его заказчику не нравилось. Теперь Александр Евсеевич был сама аккуратность.

Он и образовавшие с ним группу "ответственных патриотов" Железняк и Калашников призывали "отморозков" Соловьева с Багдасаровым "не поддаваться на провокации" и держаться в рамках Минских соглашений.

Хинштейн вообще договорился до того, что заявил, мол, все, что происходит на территории самопровозглашенных "республик", это внутреннее дело "ДНР" и "ЛНР", и именно они и их армии должны озаботиться своей безопасностью и думать о своем будущем.

Когда он это говорил, лицо Соловьева выражало сложную гамму чувств. Явно прослеживалось желание немедленно расстрелять предателя по законам военного времени за откровенный слив Новороссии. Но в то же время Соловьев прекрасно понимал, что перед ним не Гозман какой, прости господи, а целый Хинштейн, у которого сегодня насчет расстрелять ресурсов побольше, чем у телеведущего. Было ясно, что в публичное пространство невзначай прорвалось противостояние двух позиций в отношении перспектив войны на востоке Украины. "Отморозки" более заметны, в силу своей голосистости. Но сторонники тихого "впихивания" террористических анклавов в состав Украины, видимо, контролируют точки принятия решений. Хотя реалистичного плана нет ни у тех, ни у других. Решение вопроса не находится в нынешнем Кремле. Оно будет найдено либо при смене в России политического руководства, либо придет с Украины, пишет Игорь Яковенко в статье ""Че Гевары" русского мира" в газете "День".

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