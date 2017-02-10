InoPressa. Санкционное давление на Кремль: дискуссии не стихают

Европейцы связывают отмену санкций в отношении России с исполнением Минских соглашений, но ЕС не един: Алексис Ципрас в Киеве выступил за их замену другими мерами. Украинский премьер Гройсман уверен в поддержке Меркель, а Трампа призывает "понять, что здесь происходит на самом деле". Эксперты Госдепа США заключили, что "умные" или "таргетированные" санкции, введенные в 2014 году против российских компаний и отдельных граждан, работают хорошо.

"Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в четверг во время визита в Киев выступил за отмену европейских санкций против России", - передает Le Figaro со ссылкой на AFP.

"С одной стороны, мы понимаем необходимость адекватного ответа на происходящее. С другой стороны, мы думаем, что все санкции должны быть заменены другими мерами", - сказал греческий премьер, не указав, какими именно. "Санкции были наложены для того, чтобы найти решение проблемы", - добавил Ципрас.

Европейцы связывают отмену санкций с исполнением Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года Украиной и Россией при франко-немецком посредничестве с целью добиться мира на востоке Украины, напоминает издание. Однако такие страны, как Испания и Италия, выразили пожелание отменить санкции, ибо ответное российское продовольственное эмбарго наносит жестокий удар по их аграрному сектору.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Bild выразил надежду, что Дональд Трамп и Ангела Меркель не допустят ослабления санкций против России.

"Мы верим в то, что американский президент Трамп поймет, что здесь (на востоке Украины. - Прим. ред.) происходит на самом деле. Я не могу представить себе дискуссии об ослаблении санкций на фоне нынешней российской агрессии", - заявил политик. Ослабление санкций "возможно лишь тогда, когда Россия выведет свои войска с территории Украины, а сепаратисты начнут соблюдать Минские договоренности". "Пока же Россия ведет здесь войну, это невозможно", - отметил Гройсман.

"Канцлер Ангела Меркель - большой друг Украины. Она как никто другой стоит за европейские ценности. Она играет ключевую роль в мировой политике, и она не допустит, чтобы принимались решения в ущерб Украины. В этом я уверен", - подчеркнул Гройсман.

Также глава украинского правительства опроверг обвинения в том, что в последние недели украинская армия якобы предприняла попытку продвинуться на территории, подконтрольные сепаратистам, спровоцировав таким образом обострение: "Правда заключается в том, что мы хотим мира, а Россия хочет еще сильнее дестабилизировать Украину".

"Научный доклад, недавно опубликованный на сайте американского Госдепартамента, утверждает, что санкции США, направленные против президента Путина и его ближайших соратников, работают так, как было задумано; в то же время президент Дональд Трамп дал понять, что он открыт к снятию этих санкционных мер", - сообщает Хейз Браун в издании BuzzFeed.

"Средняя компания, подвергшаяся санкциям, или связанная с ней фирма теряет около трети операционного дохода, около половины стоимости своих активов и примерно треть сотрудников по сравнению со схожими компаниями, не подпавшими под санкции", - цитирует издание выдержку из доклада.

По словам исследователей, "умные" или "таргетированные" санкции, введенные в 2014 году против российских компаний и отдельных граждан, оправдывают свое название. "Четыре раунда санкций, нацеленных на ближний круг Путина, несколько российских банков, оборонную промышленность и энергетический сектор, смогли затронуть именно эти конкретные субъекты, не нанеся значительного вреда российской экономике в целом", - говорится в докладе. Гораздо больше макроэкономика России пострадала от мирового падения цен на нефть.

В дисклеймере, предваряющем доклад, говорится, что "выраженные взгляды и мнения не обязательно отражают официальную позицию или политику Офиса главного экономиста Госдепартамента и Госдепартамента", замечает издание.

"Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал американские санкции против России с послом Москвы в Вашингтоне Сергеем Кисляком перед вступлением президента Трампа в должность, что противоречит публичным заверениям официальных представителей Трампа, по словам бывших и действующих американских чиновников", - пишет The Washington Post.

"Контакты Флинна с Кисляком были истолкованы некоторыми высокопоставленными чиновниками США как неподобающий и, возможно, противозаконный сигнал Кремлю о том, что он может ожидать отсрочку санкций, введенных администрацией Обамы в конце декабря с целью наказать Россию за предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года", - говорится в статье.

В среду Флинн опроверг факт обсуждения санкций с Кисляком.

Однако все официальные лица, ознакомленные с докладами американской разведки, ведущей наблюдение за переговорами российских дипломатов, заявили, что упоминания Флинном санкций, связанных с выборами, были откровенными. "Двое из этих чиновников пошли еще дальше, сказав, что Флинн призвал Россию не реагировать слишком бурно на санкции Обамы, пояснив, что обе стороны будут в состоянии пересмотреть этот вопрос после того, как Трамп принесет президентскую присягу", - говорится в статье.

"У Кисляка создалось впечатление, что санкции будут позднее пересмотрены", - сказал один бывший чиновник.

По словам Флинна, он обсуждал с Кисляком целый ряд вопросов в конце декабря, в том числе организацию телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Трампом после инаугурации, а также выразил соболезнования после убийства посла России в Турции.

Кисляк охарактеризовал свои беседы с Флинном как плодотворные. "Это обычная дипломатическая практика", - сказал он.

Перевод InoPressa

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