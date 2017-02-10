The New York Times. Киллеры убивают лидеров украинских мятежников, но по чьим указаниям?

"Все они расстались с жизнью далеко от линии фронта и при обстоятельствах, не связанных с военными действиями. Они погибли в тщательно организованных засадах, в результате взрывов автомобилей и, в одном случае, при взрыве в застрявшем лифте. Последний погиб в среду при взрыве в собственном офисе", - пишет корреспондент The New York Times .
"Украинские чиновники отрицают какую-либо причастность к убийствам, хотя и приветствуют их в связи с ослаблением рядов сепаратистов. Власти в Киеве утверждают, что эти смерти указывают либо на внутреннюю борьбу в сепаратистском руководстве, либо на попытки России усилить контроль, уничтожив непредсказуемых, хотя и популярных местных командиров, сражающихся на ее стороне", - говорится в статье.
"Официальные лица" мятежников обвиняют Украину в последнем смертельном случае - гибели Михаила Толстых, известного под оперативным псевдонимом Гиви.
В число других жертв убийств входят Арсен Павлов по прозвищу Моторола, Алексей Мозговой, бывший повар в ресторане, ставший командиром бригады "Призрак", и Александр Беднов по прозвищу Бэтмен, отмечает автор статьи.
Перевод InoPressa
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