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NEWSru.ua // Пресса // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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The Washington Times. Россия постепенно заглатывает Украину
время публикации: 15:31
последнее обновление: 15:31
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The Washington Times. Россия постепенно заглатывает Украину

"В последние дни Россия возобновила смертоносные атаки в русле своей фактической войны с Украиной, - пишет в The Washington Times российский оппозиционер Илья Яшин. - Возможно, это начальное испытание президента Трампа российским президентом Владимиром Путиным. Возможно, Путин полагает, что новая националистическая администрация США будет мало интересоваться зарубежными конфликтами. В любом случае ясно: Украина - просто первый шаг Путина к восстановлению Советского Союза".

"Распад СССР был болезненным и унизительным для российского общества. К концу 1990-х ностальгия по потерянной империи нарастала, и умелые политики, вроде Путина, использовали эту эмоцию, чтобы повышать влияние Кремля в регионе", - полагает политик.

"Конфликт на востоке Украины представляет собой военные действия России против нее, - указывает Яшин. - После избрания нового украинского президента и нового парламента страны Россия Путина обратилась к невоенным средствам дестабилизации Украины. Кремлевская кампания включала в себя пропаганду, политические провокации и подкуп лидеров украинского общественного мнения".

"Самым эффективным оружием Кремля стали пропагандистские телевизионные каналы, которые вещают на Украину со спутника. Демократически избранных украинских лидеров на этих каналах называют "киевской хунтой", которая пришла к власти "незаконно". Глашатаи Кремля сравнивают политику США на Украине с политикой нацистской Германии", - сообщает Яшин.

Кроме того, Кремль поддерживает радикальные политические группировки, действующие на территории Украины, говорится в статье.

"До того, как моего друга убили в двух шагах от Кремля, он говорил: "Я не думаю, что дружба с Россией - это плохо. Но мне не нравится, что эта "дружба" навязывается с помощью взяток и кровопролития". К сожалению, - пишет Яшин, - дружба с путинской Россией без взяток и кровопролития невозможна. Если Соединенные Штаты и остальной мир не примут меры по противодействию российскому экспансионизму на Украине, скоро та же судьба ждет Балканы, Балтию и Кавказ".

Перевод InoPressa

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// NEWSru.ua // Пресса // 11 февраля 2016 г.

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// NEWSru.ua // В мире // 15 мая 2015 г.


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