Bild. Загадочная смерть путинского палача

В восточноукраинском городе Макеевка из огнемета "Шмель" был убит пророссийский полевой командир Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. Правительство самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявило о теракте.
"Гиви прославился своим экстравертным образом жизни и военными преступлениями, которые он документировал на видео", - пишет Юлиан Рёпке на страницах немецкого таблоида Bild. К примеру, свой 35-й день рождения командир отпраздновал всего в нескольких километрах от фронта в окружении танков и молодых девушек. Также Гиви издевался над пленными и угрожал им расправой.
В настоящее время неясно, кто убил Толстых, говорится далее. Российское государственное ТВ привело цитату одного из представителей мятежников, выразившего уверенность, что "все улики говорят в пользу украинских спецслужб". По информации Bild, украинские активисты также не исключают, что Толстых могли убить "бойцы украинского подполья".
Между тем "более вероятна версия о том, что Кремль попросту убрал еще одного посвященного в российское вмешательство на востоке Украины", пишет Рёпке.
"Гиви знал, кто сбил пассажирский самолет, летевший рейсом MH17, и откуда террористы получали оружие. Теперь он уже никогда не расскажет об этом. А вот если бы его захватили..." - заявил изданию один из активистов из оккупированного Луганска. Кремль сразу же опроверг эту версию.
Михаил Толстых в любом случае стал не первым "человеком, причастным к самым первым часам событий на Украине", который за последние месяцы умер внезапной неестественной смертью. Так, 27 января 2017 якобы от сердечного приступа скончался россиянин Валерий Болотов - с мая по август 2014 года первый глава ЛНР. Многие украинцы считали его "живым доказательством" того, что на востоке Украины произошло "не восстание местного населения, а российская интервенция".
16 октября 2016 года во время взрыва бомбы в Донецке погиб пророссийский командир Арсений Павлов с позывным Моторола. Ранее в 2015 году произошла целая серия смертей командиров обеих самопровозглашенных народных республик, которые рассорились с руководителем Игорем Плотницким. Среди них - командир казачьего подразделения Павел Дремов, командир Алексей Мозговой и
Московский корреспондент швейцарского телевидения Кристоф Францен считает это "чисткой" и "внутренними разборками", а не терактами.
Перевод InoPressa
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