9 февраля. Обзор прессы. Украинский банкопад: не перегнули ли палку?

Украинцы отныне могут смело доверять свои деньги банкам, не боясь их потерять, уверено руководство НБУ. Там считают, что на сегодня почти все ненадежные и подозрительные банки ликвидированы — таковы итоги трехлетней деятельности регулятора по очистке рынка. Правда, финаналитики разошлись в оценке чистки: одни говорят, что сокращение вдвое числа банков пойдет на пользу стране, другие, наоборот, видят в банкопаде подрыв доверия к национальной банковской системе.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, за 2014—2017 годы выведены с рынка 87 проблемных банков (всего в 2014 году в Украине работало 180 банков), в которых было сконцентрировано 30% общих активов. Напомним, к активам, в частности, относятся собственный капитал, ценные бумаги и депозиты физлиц. По разъяснениям НБУ, с рынка выведены прежде всего псевдобанки: занимавшиеся обналичиванием денег, в погоне за сверхприбылью кредитовавшие рисковые бизнес-проекты и прогоревшие в кризис, банки — финансовые пирамиды и другие неблагополучные.

"Теперь вкладчики могут быть спокойны, что их деньги вернут вовремя и в полном объеме, начнет работать кредитование малого и среднего бизнеса, стоимость (проценты за пользование) кредитов снизится, стойкость банков к макроэкономическим шокам (кризисы) повысится; наконец, стали известны реальные собственники банков", — подчеркивает глава НБУ Валерия Гонтарева.

Экономист Иван Никитченко отмечает, что "банкопад" последних лет напрямую связан с кризисом 2014—2015 годов.

"В те годы снизилось качество (вероятность возврата займа) кредитного портфеля, клиенты начали хуже платить по кредитам, многие перестали их обслуживать, — анализирует Никитченко. — Все это привело к тому, что владельцев банков обязали отчислять до 100% от суммы кредита в резервы НБУ для снижения рисков. В итоге многие банки стали убыточными, часть акционеров так и не нашли или не захотели вливать деньги в банки, поэтому их вывели с рынка".

Независимый финаналитик Игорь Шевченко, наоборот, говорит, что Нацбанк переусердствовал с чисткой.

"После такого количества громких банкротств люди просто боятся доверять деньги банкам — налицо утрата доверия к банковской системе. Тем более что коммерческих банков с украинским частным капиталом осталось всего 2,5%, более 40% — дочерние структуры банков с иностранным капиталом, которые стремятся уйти с нашего рынка, но не могут, ибо нет покупателя. И 55% после национализации ПриватБанка — госбанки", — сказал Шевченко.

Эксперты согласны, что мелкие банки продолжат уходить с рынка, но постепенно — за год не больше десяти. Это косвенно подтвердила и замглавы НБУ Екатерина Рожкова, сообщив о том, что выявлено еще пять проблемных банков, которые могут быть ликвидированы.

"Сколько банков останется, нельзя четко ответить - рынок сам определит. В соседних странах Европы их 50—80, Украина почти пришла к этому показателю. Поэтому людям лучше пока по-прежнему иметь депозиты до 200 тыс. грн в одном банке, выбирая государственные, крупные структуры или с иностранными инвесторами", — советует Никитченко.

А экономист Александр Охрименко предсказывает снижение процентов по вкладам на 2—3% (ниже 15%) из-за госмонополии на финрынке и отсутствия крупного кредитования, вызванного кризисом в экономике.

"Нацбанк уничтожил конкуренцию. В Германии, например, около тысячи банков, большинство из них мелкие, которые работают в пределах одного или нескольких селений и жестко конкурируют. У нас этого не будет", — цицтруют Охрименко Кристина Коновалова и Александр Панченко в статье "Три года банкопада: итоги и прогнозы на 2017-й" в газете "Сегодня".

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности — один из наиболее продуктивных в парламенте нынешнего созыва. "Банкопад", "курсовые качели" гривны, национализация ПриватБанка коснулись едва ли не каждого гражданина страны. Реакция Национального банка и правительства на эти вызовы далеко не всегда вызывала одобрение общественности. Комитет взял на себя роль конструктивного критика, формирующего, кроме прочего, и альтернативную повестку дня для банковского сектора.

С главой комитета Сергеем Рыбалкой журналисты газеты "День" поговорили о ключевых задачах, которые решала его команда в 2016 году, и о планах на следующий год.

О стратегии развития банковского сектора до 2020 года: "Если ты хочешь достичь успеха — у тебя должна быть стратегия. Какие шаги нужно предпринять, чтобы завтра избежать убытков, заработать прибыль, защитить персонал, не отстать от технологического прогресса — все это предприниматель должен просчитывать, чтобы быть успешным. Государства это касается в значительно большей степени, ведь речь идет о будущем многих поколений. Мы 25 лет говорим о том, что в Украине сырьевая экономика, но ничего не делаем для того, чтобы это изменить.

Именно поэтому мы решили начать "со своего огорода". На примере финансовой системы показать важность правильной постановки целей для всех органов власти.

Если говорить очень сжато, то мы хотим повернуть банковский сектор лицом к реальной экономике, к потребностям бизнеса, промышленности, к потребностям простого гражданина, который работает на этих предприятиях, получает стипендию или зарплату с налогов этих предприятий. Мы предлагаем то, что делали экономические "тигры". Не будет инвестиций в высокотехнологичные производства — не будет и богатства у страны. Именно в том, что мы продаем миру дешевое сырье, а покупаем дорогие товары, и кроются причины глубины всех наших кризисов. И причины падений нашей гривны. Поэтому мы обязаны подчинить реформы финансового сектора, в первую очередь, банковской системы, а также монетарную политику долгосрочным целям обеспечения экономического роста и изменения структуры экономики. И очень важно соединить стратегию НБУ и других регуляторов с долгосрочной стратегией правительства.

Мы считаем, что реформирование сектора должно проходить по нескольким направлениям.

Первое — повышение ответственности Нацбанка за контроль над финансовыми учреждениями, за вывод их с рынка. Система должна спасать банки, а не уничтожать. Необходимо, наконец, закончить так называемую "чистку", которую многие уважаемые эксперты уже назвали масштабным процессом перераспределения собственности. Да, ряд "схемных" банков надо было закрыть. Но остальные? Когда закрывают здоровый банк за одну сомнительную операцию, что даже не доказано судом, то отбирают имущество на миллионы и миллиарды гривен у собственника банка. Да, он мог быть в чем-то виноват. Но ведь навсегда отбирают средства тысяч предприятий, которые там имели свои расчетные счета или депозиты. А это уже масштабный удар по будущему экономики. Во всем мире самое важное для властей — сохранить средства вкладчиков. В этом и кроется доверие. Это основа притока денег в систему, а значит, ресурсов для кредитования экономического роста.

Второе важное направление — переориентация монетарной политики на стимулирование роста. Сегодня Нацбанк сконцентрировался только на сдерживании инфляции, переведя экономику в режим финансового голодания. НБУ лишь высасывает средства банков за счет высоких ставок по депозитным сертификатам. Банкам нет смысла напрягаться, искать живой бизнес и кредитовать. Это ограничивает инвестиционную активность, никак не стимулирует создание новых рабочих мест. В итоге — тормозит выход из кризиса. А можно было бы направить деньги на логистическую, энергетическую инфраструктуру, на перспективные высокотехнологичные производства.

Но чтобы мы могли ввести монетарные инструменты стимулирования роста со стороны НБУ и правительства, нужно построить инфраструктуру. Чтобы эти деньги попадали не на валютный рынок, а через банки прямо в промышленность на важные для страны инвестиционные проекты.

В построении такой инфраструктуры и кроется цель третьего направления реформ. Мы должны создать серию институтов для стимулирования роста. От Банка развития до экспортно-кредитного агентства. Такие институты работают в большинстве стран мира.

Льготное кредитование для малого и среднего бизнеса, поддержка инфраструктурных проектов — все это должно создать условия для внутреннего спроса, для раскачивания маховика экономики. А самое главное — дешевое кредитование должны получать только проекты с достаточным уровнем технологий и добавленной стоимости. Развитие собственных технологий постепенно должно стать более выгодным, чем продажа за границу необработанного металла, леса-кругляка или примитивных удобрений. Лишь тогда мы сможем вырваться из пропасти бедности.

"Независимость" — не означает бесконтрольность": Простой пример. Работники Нацбанка не являются госслужащими. Это значит, что они не проходят специальную проверку при назначении, на них не распространяется государственная тарифная сетка зарплат, они не декларируют должным образом свое имущество. Кроме того, акты НБУ не проверяет Министерство юстиции, а суд не может признать документы центробанка недействительными или нарушающими закон. Сейчас вообще никто, кроме президента, не может повлиять на Нацбанк, даже если он ведет откровенно вредную политику. Нет процедуры досрочной отставки руководства НБУ. Кто может пояснить причину закрытия того или иного банка? Это было сделано правильно или же это банальный отъем собственности? Даже эксперты не знают истинного положения дел. Во всех развитых странах центробанки подотчетны парламентам. Их руководители обычно ежеквартально отчитываются в профильных парламентских комитетах. После "падения" любого банка публикуются отчеты на много сотен страниц с подробным описанием причин, всех действий и решений властей по его спасению. У нас даже народные депутаты не имеют возможности узнать правду. Мы намерены изменить это положение дел и уже внесли в парламент пакет законопроектов. При этом мы не усиливаем влияние Верховной Рады. Мы лишь прописываем механизмы реализации конституционных полномочий составляющей части Нацбанка — совета НБУ — по контролю действий правления.

Независимость Нацбанку нужна вот в чем. Он не должен под давлением печатать деньги и закрывать дыры в госбюджете. Но НБУ обязан ежедневно сотрудничать с правительством и парламентом для проведения реформ финансовой системы и достижения ключевых целей экономического роста. Посмотрите: глава ФРС в США постоянно общается с министром финансов, глава центробанка Японии — в постоянном контакте как с правительством, так и с японским парламентом. Мне об этом рассказывал, например, экс-глава банка Японии Масааки Сиракава, отмечает Рыбалка. По его словам, удешевление кредитования для развития экономики — общая задача центробанка и правительства.

О Валерии Гонтаревой: Наш комитет еще осенью обратился к президенту, чтобы он внес в Верховную Раду представление об отставке главы НБУ. Однако реакции до сих пор нет. Мы продолжаем считать, что сегодня есть все основания для смены руководителя центробанка. В нашей стратегии есть обоснованная профессиональная критика работы НБУ с цифрами и графиками на десятки страниц. Кто-то обязательно должен ответить и за масштабные валютные спекуляции, и за бесконтрольное введение средств из банков, и за очень подозрительный избирательный подход при закрытии банков. Но мы не правоохранительный орган. Результаты в расследовании обязаны показать прокуратура и НАБУ.

Для нас очень важно изменить политику Национального банка. Чтобы наши предложения, предложения десятков экспертов учитывались, проходила широкая профессиональная дискуссия. И весь профильный комитет всегда готов к диалогу. Но все наши призывы остаются без ответа. Решение обратиться к президенту по поводу отставки главы НБУ созрело постепенно. Сегодня это мнение большинства членов комитета из всех ключевых фракций парламента.

О "банкопаде": Специально для нашего комитета один из научных институтов готовит свой анализ ситуации в банковской системе по итогам года. Но уже можно сказать, что так называемая "чистка" не принесла желаемых результатов. Убытки банков по итогам прошлого года, по предварительным подсчетам, составили более 160 млрд грн. Понятно, что львиная их доля приходится на ПриватБанк. Но и в ряде других банков ситуация сложная.

Уровень проблемных кредитов не уменьшается. Возвращение средств населения и бизнеса в банковскую систему минимально. Это означает, что Нацбанку нужно системно менять подход к работе. Конечно, мы будем и дальше "толкать" принятие в парламенте наших законопроектов о защите прав кредиторов и потребителей финансовых услуг, о стимулировании кредитования, об упрощении слияния банков и многих других. Их реализация даст результаты. Но без кардинального изменения политики НБУ и правительства этого недостаточно.

"К сожалению,можно ожидать дальнейшей девальвации гривны": К сожалению, мы видим, что можно ожидать дальнейшей девальвации гривны. Для сырьевой экономики, которой является Украина, это обычное явление: чем дешевле национальная валюта, тем дороже можно продать наше сырье на внешние рынки. Умеренное обесценивание гривны и рост инфляции позволяет правительству получить большие доходы госбюджета. Но при резком падении цен на сырье в мире, это означает рост внутренних цен и обнищание нашего населения. И это совершенно не стимулирует развитие новой экономики, построенной вокруг повышения добавленной стоимости. Тонна "айфонов" приносит в 70—100 тысяч раз больше доходов, чем тонна руды. Но требует и больше усилий, больше изменений, больше реформ. Этого пока нет.

Без реформ и стимулирования кредитования роста экономики мы не увидим. А значит — выполнять растущие социальные обязательства перед бюджетниками можно будет только за счет инфляции и девальвации, и новых кредитов от МВФ. Кроме того, девальвация выгодна валютным спекулянтам, которые сегодня неподконтрольны (или, может, подконтрольны?) властям. МВФ, в свою очередь, нужны чистые резервы, то есть требуется, чтобы Нацбанк скупал валюту на рынке, а не сдерживал курс интервенциями, покрывая временные дефициты. Это обескровливает экономику. У власти нет понимания — ни как улучшить жизнь простого украинца, ни как развивать собственное производство. И это печально.

Но мы продолжим предлагать власти наши наработки, основанные на мировом опыте и серьезной работе многих экспертов. Мы обязаны шаг за шагом менять нашу страну к лучшему", пишет Владимир Коротко в статье "Финансовый "шторм": что было и что будет?" в газете "День".

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