Bild. В Киеве "на ковер" вызвали посла Германии

Интервью немецкого посла на Украине Эрнста Райхеля послужило причиной дипломатического скандала и призывов к бойкоту посольства в ФРГ в Киеве, сообщает корреспондент Bild Юлиан Рёпке.

Отвечая на вопрос (украинских СМИ) о том, на каких условиях дипломат считает возможным проведение в оккупированным Донбассе региональных выборов, как того требуют Минские договоренности, Райхель назвал обязательным соблюдение европейских стандартов и участие в выборах украинских политиков, которые могли бы вести предвыборную борьбу "без страха". Он сказал, что "не считает необходимым, чтобы выборы в Донбассе прошли только тогда, когда из него будут выведены российские солдаты, а в каждом учреждении будет висеть украинский флаг". При этом посол "позволил себе дерзкое сравнение", пишет корреспондент - привел в пример ГДР, где единственные свободные выборы в Народную палату 18 марта 1990 года проходили в присутствии советских войск и "несмотря на это, привели к изменениям". Посол подчеркнул, что ситуации в ГДР и в Донбассе не идентичны.

Украина усмотрела в высказывании посла оскорбление в свой адрес, так как по украинскому законодательству вывод российских войск является обязательным условием для проведения выборов. Сразу после этого украинский МИД вызвал Райхеля для объяснений. По информации Bild, украинская сторона "высказала обеспокоенность неуместным высказыванием Райхеля, которое было сделано в самый неподходящий момент, во время наступления пророссийских сил на востоке страны".

Более того, группа украинских депутатов во главе с председателем комитета Верховной Рады по иностранным делам Анной Гопко потребовала бойкотировать прием в посольстве Германии по случаю 25-летия установления отношений между Германией и Украиной. Многие депутаты выразили возмущение в социальных сетях. К примеру, депутат Мустафа Найем написал в Facebook, что "посол Райхель превысил свои полномочия и злоупотребил статусом". А вице-спикер Рады Ирина Геращенко назвала слова Райхеля "недипломатичными и оскорбляющими Украину".

Перевод InoPressa

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