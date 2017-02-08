8 февраля. Обзор прессы. Блокада в осаде: грозит перекрытие "потоков" на Донбасс

На востоке страны уже двенадцатый день длится блокада нескольких железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По мнению экспертов, последствия от таких действий могут быть катастрофичными.

Сама блокада, напомним, началась еще 27 января — ее организовали группа "активистов" в военной форме и ряд народных депутатов. Позже прокуратура открыла уголовное дело по факту блокирования железной дороги. Активисты требуют "заморозить" железнодорожное сообщение между Украиной и неконтролируемыми территориями, а также прекратить там закупку угля. Более того, сторонники блокады заявляют, что украинское правительство закупает "черное золото" по формуле "Роттердам+", которую еще в прошлом году предложила Нацкомиссия регулирования электроэнергетики. Она привязывает оптовую цену на уголь к его стоимости в Европе.

Однако министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик назвал такие заявления мифом.

"Украина не закупает уголь на неконтролируемых территориях по "Роттердаму+". Поэтому любые манипуляции о том, что транспортировка угля оттуда оплачивается по этой формуле, не соответствуют действительности", — подчеркнул министр.

При этом Насалик не исключил, что блокада грозит веерными отключениями по всей Украине. По его словам, действия активистов могут привести к тому, что теплоэлектростанции перестанут получать антрацит (вид энергетического угля) для производства электроэнергии.

"Если будет полностью перекрыта зона боевых действий, я могу подтвердить, что мы пройдем определенный период адаптации и перейдем к веерным отключениям и ограничению генерации", — подчеркнул Насалик.

Он добавил, что завезти оперативно уголь по импорту не получится — срок его доставки составляет 50—60 дней. Министр также отметил, что если Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то цена в мире может быть повышена на 30—40%, — а значит, дополнительные 20 млрд грн могут лечь на плечи потребителей.

Поддерживают мнение министра и эксперты. Так, высокую вероятность веерных отключений спрогнозировал и экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, блокада наносит ущерб прежде всего подконтрольным украинским властям территориям, грозит сбоями в работе электростанций и проблемами для украинской промышленности в целом. А вот советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цибулько назвала происходящее "пиаром отдельных депутатов", который может привести к заморозке конфликта на долгие годы.

Другие эксперты также жестко осуждают блокаду.

"Это очень негативно влияет на ситуацию на линии соприкосновения. Более того, это создает конфликт между этими блокирующими товарищами и представителями государственных структур, в частности Национальной полиции. И я уже не говорю о проблеме угля в условиях таких морозов. Сейчас ни в коем случае нельзя такие вещи делать. Можно, конечно, закупать уголь у РФ, но уже за валюту, что даст дополнительную нагрузку на украинцев. Можно и в Австралии, и в ЮАР, но это очень долго, а холодно уже сейчас", — говорит политолог Владимир Фесенко.

Рядовые украинцы блокаду жестко критикуют.

"Ну что же, будем тогда замерзать здесь, если не будут топить. Блокировщики забыли, что нам еще февраль нужно пережить, — говорит Дмитрий из Славянска и добавляет: — Если нет на сегодняшний день никаких альтернатив, где покупать уголь, то почему его не закупать на Донбассе? Главное же, чтобы людям было хорошо и тепло в домах".

Его поддерживает и жительница Краматорска Людмила: "В любом случае нужно давать уголь, договариваться. Надо все-таки решить этот вопрос мирным путем, чтоб все было как надо".

"Очень плохо отношусь к этому. В конце концов, от электричества зависят практически все жители Приднепровска (жилмассив одного из районов Днепра. — Авт.)", — говорит жительница Днепра Зоя.

Светлана Владимировна из Днепра считает, что такой блокадой жителей неподконтрольных территорий Донбасса можно только отпугнуть: "Ее нужно прерывать. Правительство должно отреагировать и сказать свое решающее "нет" блокаде".

Жительница Северодонецка Анастасия к блокаде также относится крайне негативно: "Люди и там есть и здесь есть. Они ни в чем не виноваты и не заслуживают такого отношения. Украина и там, Украина и здесь. Все должны равные возможности иметь", пишет Илья Требор в статье "Чем грозит Украине блокада Донбасса" в газете "Сегодня".

Нардепы-инициаторы блокады железнодорожного сообщения на Донбассе обвиняют правоохранителей в нападении. Взамен их обвиняют в популизме и прогулах. Блокада Донбасса стала поводом для споров в первый день работы парламента во время новой сессии.

Инициаторы блокады утверждают: правоохранители пытались выбить блокировщиков с занимаемых позиций и при этом прикрывались титушками.

Сегодня, 7 февраля, депутаты от Самопомочи, члены которой принимают участие в блокаде, подняли этот вопрос на заседании ВР. Они призвали комитет по правоохранительной деятельности разобраться с теми, кто применял силу к ветеранам АТО и помешал блокированию дороги неподалеку от Бахмута Донецкой области.

Заместитель председателя фракции Егор Соболев с трибуны ВР возложил ответственность за инцидент на начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина и министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Вчера (6 февраля, - ред.) возле украинского Бахмута люди в форме украинской полиции напали на ветеранов этой войны за независимость, травили газом, сбивали с ног, добавляли палками по головам. Единственная вина этих ветеранов – что они выступили против торговли на крови, торговли с оккупированными территориями, - сказал Соболев, призвав депутатов принять закон о временно оккупированных территориях. - Все наблюдали за нападением на Авдеевку на прошлой неделе, но мало кто догадывался, что за два десятка километров справа, эшелон за эшелоном, каждый день с и на оккупированные территории идет торговля огромными объемами".

Взяли на себя обязанности органов власти, говорит Соболев, а вместо благодарности получили газ, дубинки и уголовные дела. Правоохранителей он при этом назвал новым Беркутом, который работает вместе со старыми "титушками". Произойти все это могло только с согласия министра внутренних дел, убеждены во фракции.

Видео с места событий выложил в сеть нардеп Семен Семенченко, назвав это провокацией пророссийских олигархов и Донецкой полиции.

"Прошло две недели с начала Блокады торговли на крови. За это время более 12.000 вагонов не прошло по заблокированным веткам между Лисичанском и оккупированным Луганском, между оккупированной Горловкой и Бахмутом, - написал Семенченко. - Это 3-минутное видео кратко показывает все беззаконие, цинизм и жестокость действий коррумпированной спайки бизнесменов на крови и власти, которая предала свой народ".

В то же время заместитель председателя фракции БПП в Раде Алексей Гончаренко назвал блокаду Донбасса "опасным политиканством". Нардепы, поддерживающие блокаду, не появляются в ВР, а взамен "блокируют перевозку украинского угля, добытого в украинских недрах, на украинских шахтах, гражданами Украины, украинскими шахтерами, которое едет на украинские электростанции", - сказал он.

Некоторые предлагают урегулировать вопрос о перемещении граждан, грузов и гуманитарной помощи на территориях Луганской и Донецкой областей законодательно.

"Иначе у нас ситуация получается гибридная, - отметил нардеп и бывший командир батальона Айдар Сергей Мельничук. - Если президент не примет решения и не объявит там чрезвычайное положение, нам нужно принять закон, чтобы не возникали конфликты, как по блокированию железной дороги, чтобы не возникали банды, как в Сомали, где каждый, кому вздумается, делает свою группировку и будет шантажировать власть".

Семен Семенченко, народный депутат ("Самопомощь"), участник блокады: "Есть в Донецкой области блокпост, который прикрывает трассу Горловка-Бахмут. Должна была произойти блокада в районе станции Курдюмовка. [Она соединяет поселок с такими узловыми станциями как Лиман, Донецк, Никитовка, Иловайск, Святогорск, Дебальцево, Горловка, Изюм]. Нас полиция не пустила в Курдюмовку, пришлось обходным маневром занимать переезд Бахмут. Там есть большой глиняный карьер. И получается, что этот блок расположен на пути, который мешает в том числе вывозить и глину. Ребята не могут позволить, поскольку как только вагон пойдет, сразу скажут, что договариваются за деньги. Договорились, что ребята пойдут на станцию Курдюмовка и не будут мешать карьеру. И вчера по Курдюмовке шуганули снарядами, САУ. Подозреваю, есть слаженные действия с обеих сторон, чтобы прекратить блокаду торговли на крови. Я говорю, конечно, не о наших солдатах – они герои. А про мудаков, которые все это крышуют.

Ребята теперь на все мероприятия планируют выезжать с зарегистрированным оружием. Ведь быть мальчиками для битья никто не хочет. Готовятся занять еще одну ветку. Думаю, противостояние будет серьезное. И что делать? Это второй фронт. Каждый вагон – это амуниция и деньги для "ЛНР/ДНР".

Вопрос об избиении будет рассматриваться на комитете по правоохранительной деятельности. Материалов более чем достаточно. Кроме избиения, там есть четкое нереагирование на заявление народного депутата о том, что в машинах – оружие.

Использовались сотрудники МВД, которые были в этих автобусах, одетые в штатское, в виде титушек. Было блокирование машины народного депутата, физическое насилие по отношению к народному депутату. Конечно, народных депутатов сейчас никому не жаль. И представьте, если так себя ведут с депутатом на камеру, то как действуют с простыми людьми.

Все материалы, особенно призывы к бою, призывы стрелять, будут направлены в прокуратуру. Хотя, понятно, что они не будут там рассмотрены. Прокуратура давно доказала свою неспособность и нежелание реагировать на подобные вещи.

Теперь о работе в зале. Законопроект, инициированный мной еще в 2014 году, до сих пор не вынесен в зал. Инициатива вице-спикера блокируется. Как работать в зале? Что там делать? В носу поковыряться? И это и делают фракции коалиции. А депутаты, которые поддерживают блокаду, будут помогать ребятам на востоке.

О популизме. Не считаю, что это плохое слово, в отличие от "балабольства". Называйте меня как хотите, а я буду действовать в интересах страны.

И последнее. Про украинский уголь. Если Славянская ТЭЦ контролируется Донбассэнерго, лично сыном Януковича – Александром "Стоматологом", покупает уголь на оккупированных территориях Луганщины, и 47% всех сумм идет на финансирование боевиков – то каким боком, гарантируя им функционирование, мы отстаиваем национальные интересы? Ведь зарабатывают Ахметов, Янукович, боевики и вся кришуюшая их рать. Убивают наших военных. Все эти сказки надо прекращать, переооборудовать наши ТЭЦ под уголь, который добывается на подконтрольных территориях, использовать формулу "Ротердам плюс".

Алексей Гончаренко, заместитель председателя фракции БПП: "Если депутатам нечего делать в Раде, пусть сдают мандаты. Представьте себе, что врач скажет, мол, нет, я не буду ходить на работу в больницу, потому что наша больница плохо работает. А учитель откажется работать, хоть останется в штате, потому что дети не такие, педколлектив не нравится. Почему народные депутаты себе такое позволяют? Это же их рабочие места. Они должны быть на работе. Все остальное – прогул.

За громкими заявлениями они прячут то, что не дают поставить на украинские ТЭЦ украинский уголь на шахтах, с которых платятся деньги в государственный бюджет Украины. Это ставит под угрозу поставки тепла в дома украинцев. Они себя называют патриотами, а я скажу, что они политиканы.

Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины: "Перед тем, как выдвигать обвинения, стоит прочитать законы Украины, прочитать функции министра, полиции. Закон должен быть одним для всех. Если есть нарушение закона, на это должна быть адекватная реакция. Национальная полиция должна осуществлять свои функциональные обязанности, предоставленные законами Украины. А диалог намного лучше, чем конфликт.

Мы говорим о блокаде. Лично я считаю, что безусловно надо принимать решение, чтобы не допустить несанкционированное, незаконное перемещение товаров на оккупированную территорию. Я категорически против торговли с оккупантами. И это нельзя превращать в перформанс, когда можно бить полицейского, с бранью пытаться всех загнать в стойло, пользуясь неприкосновенностью, депутатским мандатом. Так мы правовое государство не построим. Это анархия. Нельзя путать демократию со вседозволенностью. Прикрываясь патриотическими лозунгами, идти на нарушение закона.

Что касается нынешней ситуации, то вопрос – какую действенную и реальную альтернативу предложили народные депутаты Украины, принимающие участие в этом процессе, чтобы мы могли решить вопрос обеспечения энергетической отрасли Украины? Но когда ситуацию используют как информационный повод, пусть даже в ущерб государству? Действия некоторых народных депутатов являются откровенно провокационными, не имеют никакого отношения к тем реалиям, в которых сейчас находится наше государство. Есть банальный пиар, в который, к сожалению, втягиваются и ветераны АТО, люди, которые действительно с оружием в руках защищали Украину.

Есть вопросы? У депутатов, как у государственных деятелей есть все возможности осуществлять реальные шаги, обеспечивать изменения в законодательстве. Нужен честный диалог и реальные законодательные инициативы, которые бы урегулировали, в конце концов, это вопрос. И, безусловно, насилие по отношению к работникам правоохранительных органов является недопустимым", пишет Юлия Артамощенко в статье "Кто кого провоцирует и что происходит с блокадой Донбасса" в издании "Новое время".

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